Nhân tố trẻ Jesse Derry phải rời sân bằng cáng, do dính chấn thương đầu nghiêm trọng ở trận thua 1-3 trước Nottingham Forest mới đây.

Alejandro Garnacho và Pedro Neto vẫn chưa bình phục chấn thương cơ bắp khiến họ vắng mặt vòng đấu 35 Premier League.

Trong khi đó, Jamie Gittens và Estevao phải nghỉ thi đấu hết mùa giải vì chấn thương. Còn Mykhailo Mudryk bị cấm thi đấu vì vi phạm quy định chống doping.

Bởi vậy, dù đã chi hơn một tỷ bảng mua sắm các cầu thủ, hiện Chelsea không còn một chân chạy cánh giàu kinh nghiệm nào.

HLV tạm quyền Calum McFarlane cho biết: "Tôi đã nói chuyện với bố Jesse vào đêm xảy ra sự việc. Các dấu hiệu ban đầu đều tích cực.

Tôi từng làm việc cùng Jesse ở đội U21. Cậu ấy đã có mùa giải tuyệt vời. Hy vọng Jesse sớm khỏe đều phục vụ đội bóng."

Ở hoàn cảnh lúc này, chân sút hàng đầu Joao Pedro nhiều khả năng sẽ được điều chuyển sang đá cánh, nhường chỗ cho Liam Delap chơi trung phong trong chuyến làm khách Liverpool.

Cole Palmer cùng Enzo Fernandez sẽ thi đấu ngay phía sau hỗ trợ Delap. Ngoài ra, McFarlane có thể nhờ đến sự trợ giúp của những nhân tố trẻ xuất thân từ học viện Chelsea.

Shim Mheuka (18 tuổi) vừa có mùa giải xuất sắc ở Premier League 2. Bên cạnh đó, nhân tố 17 tuổi Ryan Kavuma-McQueen cũng được đánh giá cực kỳ triển vọng.