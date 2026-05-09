Chỉ vài tuần trước, cuộc đua lấy vé Champions League dường như sẽ vô cùng gay cấn, với MU, Liverpool, Aston Villa và Chelsea đều cạnh tranh từng điểm số.

Nhưng bước sang vòng 36, kết quả về cơ bản đã được định đoạt, khi MU cùng Arsenal và Man City chắc chắn góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau.

Liverpool quyết thắng trên sân nhà - Ảnh: Khelnow

Trong bối cảnh Chelsea sa sút không phanh, Liverpool và Aston Villa đang nắm lợi thế rất lớn góp mặt trong tốp 5.

Điều đáng nói, vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh bỗng trở nên vô cùng có giá, bởi trong trường hợp Aston Villa vô địch Europa League (đã lọt vào chung kết) và đồng thời xếp thứ 5 tại giải quốc nội, đội đứng thứ 6 ở Premier League sẽ được trao suất dự Champions League mùa sau.

Chuẩn bị cho cuộc chạm trán Chelsea, siêu máy tính Opta dự đoán đoàn quân HLV Arne Slot có 98,29% cơ hội giành vé C1, trong khi Aston Villa thấp hơn một chút, ở mức 95,79%.

Liverpool cần phản ứng nhanh chóng sau thất bại trước MU, chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của Lữ đoàn đỏ tại Ngoại hạng Anh.

Kể từ đầu giải, The Kop đã thua 18 trận trên mọi đấu trường, nhiều nhất kể từ mùa 2009/10. Không ít thất bại bắt nguồn từ điểm yếu khâu phòng ngự. Trên thực tế, Liverpool để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong 16 trận khác nhau mùa này.

Bên kia chiến tuyến, tình hình Chelsea thực sự thảm hại. Họ đã thua cả 6 vòng gần nhất Premier League và không ghi được bàn nào ở 5 trong 6 trận đó.

Chelsea (xanh) sa sút không phanh - Ảnh: CFC

Người ta từng hy vọng sau khi chia tay Rosenior, HLV tạm quyền Calum McFarlane có thể ổn định tình hình, nhưng mọi thứ vẫn chưa khả quan.

Cơ hội lấy vé Champions League của Chelsea khá thấp, nhưng họ vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi, toàn thắng 3 trận còn lại và mong những đối thủ xếp trên như Bournemouth, Brentford hay Brighton sảy chân.

Dẫu vậy, đối đấu Liverpool tại Anfield chưa bao giờ dễ dàng. Hai lần đối đầu gần nhất trên sân đấu này, Chelseal đều nếm mùi bại trận.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Isak, Alisson, Marmashdasvili, Wataru Endo, Giovanni Leoni, Conor Bradley vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Jamie Gittens, Estevao Willian, Garnacho, Pedro Neto và Jesse Derry chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Frimpong, Wirtz, Ngumoha; Gakpo.

Chelsea: Jorgensen; James, Colwill, Chalobah, Cucurella; Santos, Caicedo, Lavia; Fernandez; Pedro, Delap.