Liverpool nhập cuộc với mục tiêu kiểm soát thế trận và nhanh chóng áp đặt lối chơi bằng tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Đội chủ sân Anfield triển khai pressing tầm cao, liên tục gây sức ép. Tuy nhiên, Fulham cũng cho thấy sự khó chịu với những pha phản công nhanh từ Harry Wilson hay Joshua King.

Salah đã ghi bàn trở lại - Ảnh: Premier League

Bước ngoặt đến ở phút 36, khi Ngumoha tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số cho Liverpool. Đà hưng phấn giúp đội chủ nhà sớm nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau, khi Salah dứt điểm chuẩn xác từ pha phối hợp cùng Gakpo.

Sang hiệp hai, Fulham dâng cao đội hình và tạo ra một số cơ hội, nhưng các cú dứt điểm của Smith Rowe hay Jimenez đều không thể đánh bại thủ môn Mamardashvili. Liverpool chủ động chơi chắc chắn, kiểm soát nhịp độ và bảo toàn lợi thế.

Chiến thắng 2-0 giúp Liverpool củng cố vị trí trong top 5, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới. Đồng thời thêm phần tự tin trước trận tái đấu PSG ở lượt về vòng tứ kết Champions League, trên sân nhà Anfield vào giữa tuần tới.

Ghi bàn:

Liverpool: Ngumoha (37'), Salah (40')

Đội hình xuất phát

Liverpool (4-2-2-2): Mamardashvili, Robertson, Van Dijk, Konate, Frimpong, Szoboszlai, Jones, Ngumoha, Gakpo, Wirtz, Salah

Fulham (4-2-3-1): Leno, Robinson, Bassey, Andersen, Castagne, Berge, Iwobi, Bobb, Josh King, Wilson, Muniz