Liverpool nhập cuộc với mục tiêu kiểm soát thế trận và nhanh chóng áp đặt lối chơi bằng tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Đội chủ sân Anfield triển khai pressing tầm cao, liên tục gây sức ép. Tuy nhiên, Fulham cũng cho thấy sự khó chịu với những pha phản công nhanh từ Harry Wilson hay Joshua King.
Bước ngoặt đến ở phút 36, khi Ngumoha tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số cho Liverpool. Đà hưng phấn giúp đội chủ nhà sớm nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau, khi Salah dứt điểm chuẩn xác từ pha phối hợp cùng Gakpo.
Sang hiệp hai, Fulham dâng cao đội hình và tạo ra một số cơ hội, nhưng các cú dứt điểm của Smith Rowe hay Jimenez đều không thể đánh bại thủ môn Mamardashvili. Liverpool chủ động chơi chắc chắn, kiểm soát nhịp độ và bảo toàn lợi thế.
Chiến thắng 2-0 giúp Liverpool củng cố vị trí trong top 5, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới. Đồng thời thêm phần tự tin trước trận tái đấu PSG ở lượt về vòng tứ kết Champions League, trên sân nhà Anfield vào giữa tuần tới.
Ghi bàn:
Liverpool: Ngumoha (37'), Salah (40')
Đội hình xuất phát
Liverpool (4-2-2-2): Mamardashvili, Robertson, Van Dijk, Konate, Frimpong, Szoboszlai, Jones, Ngumoha, Gakpo, Wirtz, Salah
Fulham (4-2-3-1): Leno, Robinson, Bassey, Andersen, Castagne, Berge, Iwobi, Bobb, Josh King, Wilson, Muniz
90'+3
85'
Càng về cuối trận sự quyết liệt có phần tăng lên khi Fulham nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng danh dự.
78'
CĐV Liverpool trải qua một phen thót tim khi Emile Smith Rowe dứt điểm một chạm đưa bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành.
74'
So với hiệp một, hiệp hai có quá ít cơ hội được cầu thủ hai bên tạo ra về phía khung thành của nhau.
68'
Trận đấu đang trôi đi với những diễn biến tẻ nhạt, Fulham tấn công yếu, còn Liverpool cũng không quá mặn mà trong khâu tấn công/
60'
Các cầu thủ khách Fulham nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt nhưng chưa đạt được mục tiêu.
52'
Dẫn trước với tỷ số 2-0, Quỷ đỏ vùng Merseyside tiếp tục duy trì thế trận tấn công nhưng tấn công không quá dồn dập, để giữ sức cho trận lượt về tứ kết Champions League với PSG.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía Liverpool.
40'
Salah tỏa sáng, Liverpool dẫn 2-0
Ngumoha đột phá từ cánh trái vào trước khi tạt bóng cho Gakpo. Chân sút người Hà Lan mớm bóng để Salah thực hiện cú cứa lòng đưa bóng về góc thấp nâng tỷ số lên 2-0.
37'
Ngumoha ghi tuyệt phẩm mở tỷ số cho Liverpool
Nhận đường chuyền của Wirtz, Ngumoha sau vài nhịp nhấn nhá anh thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng về góc xa mở tỷ số cho Liverpool.
31'
The Kop vẫn hoàn toàn bế tắc, dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sức ép không đủ lớn. Thậm chí đội chủ nhà suýt chút nữa phải nhận bàn thua nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Mamardashvili.
20'
Nhận đường chuyền của đồng đội, Gakpo vừa có pha bắn phá từ ngoài vòng cấm, trái bóng đi căng và chìm rồi chệch khung thành Fulham trong gang tấc
16'
Chủ nhà Liverpool chủ động kiểm soát thế trận, gây sức để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
11'
Hơn 10 phút trôi qua mà vẫn chưa có tình dứt điểm nào đáng chú ý về phía khung thành của nhau.
5'
Dù được chơi trên sân nhà Anfield, tuy nhiên Liverpool nhập cuộc với áp lực cực lớn sau chuỗi trận bết bát.
23h30
Trong tài chính Anthony Taylor thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
23h27
Tổ trọng tài dẫn cầu hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
23h00
Cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân và ra khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Liverpool bước vào cuộc tiếp đón Fulham trong bối cảnh phong độ đáng báo động. “Lữ đoàn đỏ” không chỉ thua cả 3 trận gần nhất mà còn không thắng trong 3 lần đối đầu gần đây với chính đối thủ này, với 2 trận hòa và 1 thất bại.
Sự sa sút của Liverpool đã kéo dài từ đầu mùa. Kể từ vòng 6 Ngoại hạng Anh, họ thua tới 10 trận, nhiều hơn số chiến thắng (9), và chỉ giành được 34 điểm – kém xa nhiều đối thủ cạnh tranh. Ba vòng gần nhất, thầy trò HLV Arne Slot tiếp tục gây thất vọng với 2 trận thua và 1 trận hòa.
Trái ngược, Fulham đang có phong độ khá ổn định. Đội bóng London thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần đây, đồng thời bất bại ở 3 chuyến làm khách gần nhất.
Với sự thăng hoa của Harry Wilson, người đã góp dấu giày vào 16 bàn thắng mùa này, Fulham hoàn toàn có cơ sở để hy vọng giành điểm tại Anfield.
21h30
Thông tin lực lượng:
Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Wataru Endo vì chấn thương. Còn tiền đạo Alexander Isak đã trở lại và thi đấu 12 phút ở trận thua PSG 0-2 sau ba tháng rưỡi chấn thương.
Trong khi đó, Fulham ky vọng đón Kenny Tete trở lại sau chấn thương, nhưng Calvin Bassey vẫn phải ngồi ngoài vì vấn đề ở lưng khiến anh phải rút lui khỏi ĐT Nigeria ở đợt tập trung cuối tháng 3 vừa qua.
21h00
|Bảng xếp hạng
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|31
|21
|7
|3
|39
|70
|2
|Manchester City
|30
|18
|7
|5
|32
|61
|3
|Manchester United
|31
|15
|10
|6
|13
|55
|4
|Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|5
|54
|5
|Liverpool
|31
|14
|7
|10
|8
|49
|6
|Chelsea
|31
|13
|9
|9
|15
|48
|7
|Brentford
|31
|13
|7
|11
|4
|46
|8
|Everton
|31
|13
|7
|11
|2
|46
|9
|Fulham
|31
|13
|5
|13
|-1
|44
|10
|Brighton
|31
|11
|10
|10
|4
|43
|11
|Sunderland
|31
|11
|10
|10
|-4
|43
|12
|Newcastle
|31
|12
|6
|13
|-1
|42
|13
|Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|-2
|42
|14
|Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|-2
|39
|15
|Leeds
|31
|7
|12
|12
|-11
|33
|16
|Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|-12
|32
|17
|West Ham
|32
|8
|8
|16
|-17
|32
|18
|Tottenham
|31
|7
|9
|15
|-10
|30
|19
|Burnley
|31
|4
|8
|19
|-28
|20
|20
|Wolves
|32
|3
|8
|21
|-34
|17
- Xuống hạng