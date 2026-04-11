MU chốt thương vụ Rogers

Old Trafford dự kiến hoạt động rất sôi động trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, khi MU cần nâng cấp đội hình cho những tham vọng lớn.

Một trong những ưu tiên của MU là Morgan Rogers – ngôi sao đang thi đấu rất nổi bật với Aston Villa.

MU hiểu rằng cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, bởi các ông lớn khác của Premier League cũng rất quan tâm đến cầu thủ 23 tuổi.

Vì vậy, đại diện “Quỷ đỏ” tìm cách chốt nhanh các điều khoản cá nhân với Rogers cũng như phía Aston Villa.

Theo báo chí Anh, Aston Villa phải bán Rogers để cân bằng tài chính sau những mùa giải ồn ào. Họ định giá cầu thủ ngôi sao của mình ở mức hơn 80 triệu bảng vào mùa hè này.

Liverpool chiêu mộ Bastoni

Liverpool vừa quyết định đẩy nhanh quá trình chiêu mộ Alessandro Bastoni, trụ cột hàng phòng ngự của Inter Milan, người cân nhắc ra nước ngoài thi đấu sau khi Italia lỡ hẹn World Cup 2026.

Mùa giải của Liverpool đang trôi qua trong khó khăn. Đội bóng của Arne Slot nhiều khả năng trắng tay, nếu không thể lật ngược tình thế trước PSG tại tứ kết Champions League (thua 0-2 lượt đi).

Để tăng cường chất lượng đội hình, Liverpool thể hiện rõ quyết tâm lấy Bastoni. Ban lãnh đạo CLB có 20 chức vô địch bóng đá Anh xác định cầu thủ 26 tuổi này là người kế nhiệm xứng đáng của Virgil van Dijk.

Trong cuộc đua chuyển nhượng, đội chủ sân Anfield tự tin về khả năng đánh bại Barcelona. CLB xứ Catalunya vừa bị Inter từ chối vì đưa ra lời đề nghị không tương xứng giá trị của Bastoni.

Hợp đồng của Bastoni với Inter kéo dài đến mùa hè năm 2028. Đội bóng đầu bảng Serie A muốn thu về khoản tiền 70-75 triệu euro.

Chelsea đàm phán Stiller

Bóng đá Anh luôn là trung tâm của thị trường chuyển nhượng, thu hút ngôi sao từ các giải khác. Tiền vệ Angelo Stiller nhiều khả năng cũng đi theo con đường này.

Báo chí Anh đưa tin, Chelsea hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Stiller, ngôi sao đang khoác áo Stuttgart và được kỳ vọng mang lại đột biến cho Đức tại World Cup 2026.

Sau thời gian thi đấu nổi bật ở Bundesliga, cầu thủ 25 tuổi nhận được sự quan tâm từ các ông lớn của châu Âu. Bản thân anh cũng đang chờ đợi thay đổi môi trường sau giải VĐTG.

Chelsea vẫn đang tìm kiếm sự ổn định sau khi liên tục thay đổi nhân sự lẫn HLV. Đội chủ sân Stamford Bridge nhiều khả năng không thể giữ chân Enzo Fernandez khi mùa giải kết thúc.

Để xây dựng bộ khung mới, CLB thành London chọn Stiller để làm nhiệm vụ điều phối bóng. The Blues dự định chi khoảng 50 triệu euro để thuyết phục Stuttgart nhả ngôi sao của mình.