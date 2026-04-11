18h30 ngày 11/4, sân Emirates:

“Chúng ta còn cả mùa giải tuyệt vời phía trước, và đây là thời điểm quyết định”, Mikel Arteta nói cách nay không lâu, sau khi Arsenal bị loại khỏi FA Cup.

Lời nói của Arteta được các cầu thủ tiếp thu. Arsenal có chiến thắng quan trọng trên sân Sporting Lisbon để tiến gần đến vòng bán kết Champions League – nhờ pha lập công của Kai Havertz.

Arteta kêu gọi Arsenal phải tập trung. Ảnh: AFC

Ở châu Âu, Arsenal vẫn duy trì kết quả tích cực và có cơ hội nâng cúp lần đầu tiên trong lịch sử. “Pháo thủ” được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Mặc dù vậy, Mikel Arteta vẫn muốn các cầu thủ duy trì sự tập trung tối đa. Bởi vì, từ chỗ nói về cú ăn 4 chỉ vài tuần trước, đội chủ sân Emirates đã đánh mất 2 danh hiệu quốc nội.

Arsenal để thua toàn diện Man City trong trận chung kết League Cup. Sau đó, ở FA Cup, không thể nói đến việc Arteta xoay tua là nguyên nhân dẫn đến trận thua Southampton.

Chính vì thế, điều Arteta yêu cầu là Arsenal phải tập trung tối đa cho các trận đấu còn lại, đặc biệt là tại Ngoại hạng Anh.

Khoảng cách 9 điểm hơn Man City, nhưng đá hơn 1 trận, vẫn có thể bị san lấp nếu để xảy ra những cú vấp như trước Southampton.

“Hãy tận hưởng cú ăn 4 của cậu đi, bạn ơi”, đó là những gì người hâm mộ Southampton dành cho Arsenal. Arteta không muốn điều tương tự tái diễn.

Giờ đây, cuộc tiếp đón Bournemouth đóng vai trò quan trọng để Arsenal tìm lại chính mình trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Hoặc, họ có thể gục ngã nếu không vượt qua được áp lực của sự kỳ vọng.

Bournemouth không phải chiến đấu cho suất trụ hạng, trong khi việc vào nhóm dự cúp châu Âu cũng rất khó. Dù vậy, đội bóng của Andoni Iraola luôn rất khó chịu với bất kỳ đối thủ nào.

Mùa này, Bournemouth được ví là “vua hòa” – với 15 lần chia điểm tại Ngoại hạng Anh. Mỗi trận đấu của họ luôn là những lần bùng nổ cảm xúc, với những kết quả khó đoán.

Một trận derby của những chiến lược gia đến từ xứ Basque, Tây Ban Nha. Thay vì chờ hàng xóm Chelsea ngáng chân Man City, thầy trò Arteta cần phải lấy trọn 3 điểm trên sân nhà Emirates.

Lực lượng:

Arsenal: Hincapie, Eze, Mikel Merino chấn thương; Odegaard, Saka, Timber, Trossard chưa chắc thi đấu.

Bournemouth: Kluivert, Soler chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Arsenal (4-3-3): Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Declan Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1.