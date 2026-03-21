Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 32
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu trực tiếp
11/04/2026 02:00:00 West Ham - Wolves
11/04/2026 18:30:00 Arsenal - Bournemouth
11/04/2026 21:00:00 Brentford - Everton
11/04/2026 21:00:00 Burnley - Brighton
11/04/2026 23:30:00 Liverpool - Fulham
12/04/2026 20:00:00 Nottingham Forest - Aston Villa
12/04/2026 20:00:00 Sunderland - Tottenham
12/04/2026 20:00:00 Crystal Palace - Newcastle
12/04/2026 22:30:00 Chelsea - Manchester City
14/04/2026 02:00:00 Manchester United - Leeds