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Đội hình ra sân
Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsul, Danish, Wan Kuzain, Aguero, Paulo Josue, Sumareh, Pavithran, Haiqal
Philippines: Deyto, Ugelvik, Rontini, Sato, Mariona, Kekkonen, Muens, Nishioka, Mrowka, Reyes, Gayoso.
Bàn thắng: Pavithran 16'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Pavithran có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng hậu vệ Philippines kịp lao về phá giải nguy ngay trước vạch vôi.
75'
Bugas bên phía Philippines đột phá hay bên cánh trái rồi cứa lòng chân phải. Tiếc rằng, bóng bay hơi cao so với khung thành.
73'
Những phút vừa qua, các cầu thủ Malaysia mới là những người kiểm soát cuộc chơi nhờ nền tảng thể lực tốt hơn.
67'
Khung thành Philippines chao đảo sau tình huống dàn xếp phạt góc của đội chủ nhà. Celvin chớp thời cơ dứt điểm cận thành đúng vào vị trí thủ môn Deyton.
59'
Philippines đang rất muốn đẩy cao đội hình tấn công nhưng những tình huống triển khai của họ tương đối rời rạc.
52'
Kuzian xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi Josue kết thúc ngay dội cột. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 2 phút bù giờ.
40'
Danish đột phá kỹ thuật loại 4 cầu thủ Philippines bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng lại đưa bóng bay vọt xà ngang.
33'
Mariano xử lý khéo léo bên cánh phải rồi tung cú đá chéo góc buộc thủ môn Malaysia phải tung người cứu thua.
27'
Sau bàn mở tỷ số, Malaysia chuyển sang đá phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Sumareh và Kuzain bên cánh.
19'
Philippines lập tức đưa ra câu trả lời. Tiếc rằng, cú đánh đầu của Gayoso lại đưa bóng đi chệch khung thành.
16'
Bàn thắng (1-0, Pavithran): Sau sai lầm để mất bóng bên cánh của hậu vệ Philippines, Kuzain tạt vào như đặt cho Pavithran đánh đầu căng tung lưới đội khách.
12'
Sau hơn 10 phút đầu, Philippines dần thi đấu tự tin hơn và cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới.
4'
Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Malaysia tràn lên tấn công, buộc các cầu thủ Philippines phải lui về phòng ngự số đông bên phần sân nhà.
20h
Trận đấu bắt đầu.