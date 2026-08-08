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Đội hình ra sân

Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsul, Danish, Wan Kuzain, Aguero, Paulo Josue, Sumareh, Pavithran, Haiqal

Philippines: Deyto, Ugelvik, Rontini, Sato, Mariona, Kekkonen, Muens, Nishioka, Mrowka, Reyes, Gayoso.

Bàn thắng: Pavithran 16'

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Malaysia giành vé vào bán kết, gặp tuyển Việt Nam - Ảnh: ASEAN United
08/08/2026 | 22:05

Kết thúc

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Malaysia giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: FAM
Thu gọn
08/08/2026 | 21:50

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
08/08/2026 | 21:45

86'

Pavithran có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng hậu vệ Philippines kịp lao về phá giải nguy ngay trước vạch vôi.

Thu gọn
08/08/2026 | 21:34

75'

Bugas bên phía Philippines đột phá hay bên cánh trái rồi cứa lòng chân phải. Tiếc rằng, bóng bay hơi cao so với khung thành.

Thu gọn
08/08/2026 | 21:33

73'

Những phút vừa qua, các cầu thủ Malaysia mới là những người kiểm soát cuộc chơi nhờ nền tảng thể lực tốt hơn.

Thu gọn
08/08/2026 | 21:28

67'

Khung thành Philippines chao đảo sau tình huống dàn xếp phạt góc của đội chủ nhà. Celvin chớp thời cơ dứt điểm cận thành đúng vào vị trí thủ môn Deyton.

Thu gọn
08/08/2026 | 21:19

59'

Philippines đang rất muốn đẩy cao đội hình tấn công nhưng những tình huống triển khai của họ tương đối rời rạc.

Thu gọn
08/08/2026 | 21:11

52'

Kuzian xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi Josue kết thúc ngay dội cột. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
08/08/2026 | 20:55

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Malaysia - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
08/08/2026 | 20:46

45'

Hiệp một có 2 phút bù giờ.

Thu gọn
08/08/2026 | 20:40

40'

Danish đột phá kỹ thuật loại 4 cầu thủ Philippines bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

Thu gọn
08/08/2026 | 20:34

33'

Mariano xử lý khéo léo bên cánh phải rồi tung cú đá chéo góc buộc thủ môn Malaysia phải tung người cứu thua.

Thu gọn
08/08/2026 | 20:28

27'

Sau bàn mở tỷ số, Malaysia chuyển sang đá phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Sumareh và Kuzain bên cánh.

Thu gọn
08/08/2026 | 20:20

19'

Philippines lập tức đưa ra câu trả lời. Tiếc rằng, cú đánh đầu của Gayoso lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Thu gọn
08/08/2026 | 20:19

16'

Bàn thắng (1-0, Pavithran): Sau sai lầm để mất bóng bên cánh của hậu vệ Philippines, Kuzain tạt vào như đặt cho Pavithran đánh đầu căng tung lưới đội khách.

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Đồng đội chúc mừng Pavithran - - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
08/08/2026 | 20:12

12'

Sau hơn 10 phút đầu, Philippines dần thi đấu tự tin hơn và cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới.

Thu gọn
08/08/2026 | 20:02

4'

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Malaysia tràn lên tấn công, buộc các cầu thủ Philippines phải lui về phòng ngự số đông bên phần sân nhà.

Thu gọn
08/08/2026 | 19:49

20h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
08/08/2026 | 19:49

19h

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Đội hình ra sân Malaysia vs Philippines - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
08/08/2026 | 08:07

18h10

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Xếp hạng bảng B sau 4 lượt đấu - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
08/08/2026 | 08:06

18h

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Cầu thủ hai đội tập luyện trước trận - Ảnh: FAM và PMNT
Thu gọn
08/08/2026 | 08:06

17h

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Malaysia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà - Ảnh: FAM
Thu gọn