Trận đấu hạ màn với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Thái Lan. Kết quả này giúp "Voi chiến" chiếm ngôi đầu bảng B từ tay chính Malaysia. Dù cùng có 6 điểm nhưng đội bóng xứ Chùa vàng hơn đối thủ về hiệu số và chỉ số đối đầu.