Video Teerasak nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan (nguồn: FPT Play)
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Ghi bàn: Yotsakorn Burapha (38', pen), Teerasak Poeiphimai (55')
Đội hình ra sân
Thái Lan: Pathomakkakul, Thiangkham, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Chaiyaphon Otton, Kakana Khamyok, Sarach Yooyen, Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree, Narubodin Weerawatnodom, Yotsakorn Burapha
Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue
KẾT THÚC
Trận đấu hạ màn với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Thái Lan. Kết quả này giúp "Voi chiến" chiếm ngôi đầu bảng B từ tay chính Malaysia. Dù cùng có 6 điểm nhưng đội bóng xứ Chùa vàng hơn đối thủ về hiệu số và chỉ số đối đầu.
90'+1
Vẫn chưa có bàn rút ngắn cách biệt dành cho Malaysia, dù hàng thủ Thái Lan bị chuệch choạc.
86'
Thủ môn Pathomakkakul của Thái Lan thêm một lần cản phá xuất sắc, từ chối bàn rút ngắn cách biệt từ cú cứa lòng hiểm hóc bên ngoài vòng cấm của cầu thủ Malaysia.
82'
Malaysia vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắp lên hi vọng mong manh trên sân Rajamangala.
74'
Cơ hội để Malaysia nhen nhóm hi vọng nhưng Wan Kuzain lại dứt điểm không trúng đích.
63'
Không lâu sau khi cầu thủ Malaysia sút bóng chệch khung thành Thái Lan, "Voi chiến" đáp trả với pha dứt điểm của Yotsakorn Burapha ở góc hẹp đưa bóng đi vọt xà ngang đội khách.
55'
Teerasak Poeiphimai nhân đôi cách biệt
Yotsakorn Burapha khuấy đảo hàng thủ Malaysia, cơ hội sau đó được trao cho Teerasak Poeiphimai và cầu thủ này thoải mái dứt điểm tung lưới đội khách lần thứ hai.
50'
Những phút đầu hiệp hai chủ nhà Thái Lan tiếp tục chơi tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng để đảm bảo 3 điểm ở lại sân nhà.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Thái Lan.
45'+1
Teerasak bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Chaiyaphon Otto nỗ lực tranh chấp trong vòng cấm rồi căng ngang thuận lợi nhưng Teerasak Poeiphimai lại đệm bóng cận thành đi vọt xà ngang Malaysia khó tin.
38'
Yotsakorn Burapha mở tỷ số cho Thái Lan trên chấm 11m
Trọng tài người Hàn Quốc cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo VAR, xác định Khamyok Kakana bị hậu vệ Malaysia đá vào chân trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Yotsakorn Burapha không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số.
33'
Thái Lan có pha tấn công sắc nét và được kết thúc bằng cú dứt điểm buộc thủ môn Ghani phải đấm bóng chịu phạt góc.
26'
Cơ hội dành cho Thái Lan, tuy nhiên tiền đạo trẻ Yotsakorn Burapha lại di chuyển không tốt, lỡ cơ hội dứt điểm ngon ăn.
21'
Những pha phối hợp tấn công của Thái Lan tỏ ra khá rời rạc, thiếu tính sát thương dù đội chủ nhà đang kiểm soát tốt thế trận.
15'
Chủ nhà Thái Lan có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên với cú đá đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Malaysia trong gang tấc.
9'
"Những chú hổ Mã Lai" vẫn đang cho thấy sự tự tin và quyết tâm cao trên sân Rajamangala.
4'
Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ Malaysia nhập cuộc đầy tự tin trước Thái Lan, trong khi "Voi chiến" có phần thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu.
20h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h36
19h40
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
19h30
Thái Lan và Malaysia sẽ tạo nên trận cầu tâm điểm của bảng B ASEAN Cup 2026 khi cả hai bước vào cuộc chiến mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu.
Malaysia toàn thắng hai trận đầu để có 6 điểm, còn Thái Lan khởi đầu bằng chiến thắng 5-0 trước Lào và vẫn còn một trận chưa đấu.
Ba điểm tại Bangkok có thể mở toang cánh cửa vào bán kết, trong khi một cú sẩy chân sẽ khiến mọi lợi thế tan biến. Một màn đấu trí hứa hẹn căng thẳng, nơi không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào.