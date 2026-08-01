Thái Lan đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 để chiếm ngôi đầu bảng B, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Video bàn thắng Thái Lan 2-0 Malaysia:
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Ghi bàn: Yotsakorn Burapha (38', pen), Teerasak Poeiphimai (55')
Đội hình ra sân
Thái Lan: Pathomakkakul, Thiangkham, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Chaiyaphon Otton, Kakana Khamyok, Sarach Yooyen, Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree, Narubodin Weerawatnodom, Yotsakorn Burapha
Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue
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