Video bàn thắng Thái Lan 2-0 Malaysia: 

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Ghi bàn: Yotsakorn Burapha (38', pen), Teerasak Poeiphimai (55')

Đội hình ra sân

Thái Lan: Pathomakkakul, Thiangkham, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Chaiyaphon Otton, Kakana Khamyok, Sarach Yooyen, Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree, Narubodin Weerawatnodom, Yotsakorn Burapha

Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue