20h ngày 1/8, sân Rajamangala:

Sau những kết quả thuận lợi ban đầu, Thái Lan và Malaysia hứa hẹn tạo nên màn so tài được xem là tâm điểm của bảng B ASEAN Cup 2026.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống của Đông Nam Á, mà còn có ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết.

Thái Lan và Malaysia có nhiều duyên nợ. Ảnh: Matichon

Malaysia đang nắm lợi thế với 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng liên tiếp trước Myanmar và Lào. Trong khi đó, Thái Lan mới thi đấu 1 trận nhưng gây ấn tượng bằng màn vùi dập Lào 5-0, dù đội hình không phải tốt nhất.

Chính sự chênh lệch về số trận khiến áp lực dành cho cả hai đội càng lớn. Nếu Malaysia thắng tại Rajamangala, họ gần như đặt một chân vào bán kết.

Ngược lại, nếu Thái Lan giành trọn 3 điểm, “Voi chiến” sẽ cân bằng điểm số với đối thủ nhưng vẫn còn một trận chưa đấu, qua đó chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu.

Vì vậy, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu mang đậm màu sắc chiến thuật. Không đội nào muốn mạo hiểm quá sớm bởi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến toàn bộ cục diện bảng đấu đảo chiều.

Những pha xử lý hỏng ở hàng thủ, một đường chuyền bất cẩn nơi tuyến giữa hay khoảnh khắc mất tập trung trong các tình huống cố định đều có thể phải trả giá bằng cả chiến dịch vòng bảng.

Lợi thế sân nhà giúp Thái Lan tự tin hơn, nhưng Malaysia bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp.

Thái Lan tự tin cho màn ra mắt khán giả nhà ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe cũng thừa nhận Thái Lan là đối thủ ở đẳng cấp rất cao, song khẳng định đội bóng của ông đã có thêm sự gắn kết và niềm tin để hướng tới màn thử sức lớn nhất từ đầu giải.

Giữa hai đội bóng đều sở hữu chất lượng chuyên môn hàng đầu khu vực, cuộc chiến tại Bangkok hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ nhất.

Trong một trận đấu mà giá trị của 3 điểm gần như tương đương tấm vé vào bán kết, bản lĩnh có thể quan trọng hơn cả lối chơi đẹp mắt. Thậm chí, giới chuyên môn đánh giá trận đấu không thiếu những pha va chạm mạnh, khiến trọng tài làm việc vất vả.

Không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào nếu Thái Lan hoặc Malaysia muốn khẳng định vị thế ứng viên vô địch ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Weerawatnodom, Bihr Manuel, Ratree Seksan, Burapha, Sayriya, Otton, Sarach Yooyen, Poeiphimai, Jarunongkran, Khamyok Kakana.

Malaysia: Azri Ghani; Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue.

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-1.

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