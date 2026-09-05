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Haaland tiếp tục ghi bàn đem về 3 điểm cho Man City - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Enzo; Ndiaye, Cherki, Semenyo; Haaland.

Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Onyeka, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi.

Bàn thắng: Haaland 26'

Kết quả
Vòng 3
05/09/2026 02:00:00 Ipswich 0 - 2 Liverpool
05/09/2026 18:30:00 Newcastle 2 - 2 Bournemouth
05/09/2026 21:00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham
05/09/2026 21:00:00 Manchester City 1 - 0 Coventry
05/09/2026 21:00:00 Brentford 1 - 1 Sunderland
05/09/2026 21:00:00 Brighton 1 - 1 Leeds
05/09/2026 21:00:00 Fulham 2 - 3 Crystal Palace
05/09/2026 | 23:06

Kết thúc

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Man City giành 3 điểm nhọc nhằn - Ảnh: P.L
Thu gọn
05/09/2026 | 22:48

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
05/09/2026 | 22:45

86'

Những phút cuối, HLV Lampard xua quân lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Thu gọn
05/09/2026 | 22:38

80'

Đội khách có cơ hội tốt để gỡ hòa. Tiếc rằng, cú đá cận thành từ chân Simms lại trúng đầu thủ môn Donnarumma.

Thu gọn
05/09/2026 | 22:36

78'

Semenyo thử vận may với cú đá chân trái rất căng nhưng bóng bay vọt xà.

Thu gọn
05/09/2026 | 22:28

69'

Coventry có cơ hội đáng kể đầu tiên ở hiệp hai, nhưng cú đá chìm bằng chân phải của Tchaouna bị Donnarumma đẩy ra.

Thu gọn
05/09/2026 | 22:26

66'

Coventry đang cố gắng tìm đường vào vòng cấm Man City. Mặc dù vậy, các đợt triển khai của họ bị chặn đứng từ xa.

Thu gọn
05/09/2026 | 22:16

58'

Haaland đưa bóng vào lưới Coventry lần thứ 2, sau đường chuyền vào của Enzo Fernandez. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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Enzo Fernandez thi đấu năng nổ - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/09/2026 | 22:10

50'

Qua giờ giải lao, Man City vẫn chiếm thế chủ động. Enzo Fernandez thi đấu năng nổ trong trận ra mắt màu áo mới.

Thu gọn
05/09/2026 | 21:49

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/09/2026 | 21:45

44'

Erling Haaland càn lướt cực hay đối mặt thủ môn đối phương. Tuy nhiên, cú đá lại đúng vào vị trí của Rushworth.

Thu gọn
05/09/2026 | 21:43

42'

Cơ hội tiếp tục được trao cho Enzo đầu vòng cấm, nhưng pha dứt điểm chưa chính xác.

Thu gọn
05/09/2026 | 21:36

35'

Enzo Fernandez có cơ hội kết thúc trong vòng cấm nhưng đều bị hậu vệ Coventry chặn lại.

Thu gọn
05/09/2026 | 21:27

26'

Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): Semenyo bứt tốc bên cánh phải rồi tạt vào cho Haaland đánh đầu căng tung lưới Coventry, mở tỷ số trận đấu.

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Haaland ăn mừng bàn thắng - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/09/2026 | 21:26

24'

Donnarumma vừa cứu thua cho Man City sau cú đánh đầu cận thành của cầu thủ Coventry.

Thu gọn
05/09/2026 | 21:24

23'

Cherki xử lý kỹ thuật trước vòng cấm đội khách rồi tung cú đá chìm bằng chân trái dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
05/09/2026 | 21:18

16'

Cherki chọc khe thông minh cho Haaland chạy cắt mặt sút chân trái sấm sét nhưng thủ môn Rushworth đổ người cứu thua.

Thu gọn
05/09/2026 | 21:10

8'

Awoniyi băng xuống tốc độ đối mặt thủ thành Man City. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng lại đi chệch cột dọc.

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Cơ hội của Awoniyi - Ảnh: Premier League
Thu gọn
05/09/2026 | 21:10

5'

Thủ thành Donnrumma đỡ bóng bất cẩn ngay trước khung thành, suýt chút nữa biếu cho đội khách bàn mở tỷ số.

Thu gọn
05/09/2026 | 21:09

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
05/09/2026 | 20:33

20h20

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Thành viên Man City đến sân - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/09/2026 | 20:31

20h

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Đội hình ra sân Man City và Coventry
Thu gọn
05/09/2026 | 13:01

16h06

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Haaland và đồng đội tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/09/2026 | 13:01

16h

Thông tin lực lượng

Man City: Jeremy Doku và Matheus Nunes chấn thương. Tân binh Ndiaye và Enzo Fernandez sẵn sàng ra mắt.

Coventry: Haji Wright, Frank Onyeka và Sidiki Cherif vắng mặt vì chấn thương.

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Man City được đánh giá cao hơn - Ảnh: PaperGH
Thu gọn