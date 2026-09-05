Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Enzo; Ndiaye, Cherki, Semenyo; Haaland.
Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Onyeka, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi.
Bàn thắng: Haaland 26'
|Kết quả
|Vòng 3
|05/09/2026 02:00:00
|Ipswich 0 - 2 Liverpool
|05/09/2026 18:30:00
|Newcastle 2 - 2 Bournemouth
|05/09/2026 21:00:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham
|05/09/2026 21:00:00
|Manchester City 1 - 0 Coventry
|05/09/2026 21:00:00
|Brentford 1 - 1 Sunderland
|05/09/2026 21:00:00
|Brighton 1 - 1 Leeds
|05/09/2026 21:00:00
|Fulham 2 - 3 Crystal Palace
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Những phút cuối, HLV Lampard xua quân lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.
80'
Đội khách có cơ hội tốt để gỡ hòa. Tiếc rằng, cú đá cận thành từ chân Simms lại trúng đầu thủ môn Donnarumma.
78'
Semenyo thử vận may với cú đá chân trái rất căng nhưng bóng bay vọt xà.
69'
Coventry có cơ hội đáng kể đầu tiên ở hiệp hai, nhưng cú đá chìm bằng chân phải của Tchaouna bị Donnarumma đẩy ra.
66'
Coventry đang cố gắng tìm đường vào vòng cấm Man City. Mặc dù vậy, các đợt triển khai của họ bị chặn đứng từ xa.
58'
Haaland đưa bóng vào lưới Coventry lần thứ 2, sau đường chuyền vào của Enzo Fernandez. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
50'
Qua giờ giải lao, Man City vẫn chiếm thế chủ động. Enzo Fernandez thi đấu năng nổ trong trận ra mắt màu áo mới.
Kết thúc hiệp 1
44'
Erling Haaland càn lướt cực hay đối mặt thủ môn đối phương. Tuy nhiên, cú đá lại đúng vào vị trí của Rushworth.
42'
Cơ hội tiếp tục được trao cho Enzo đầu vòng cấm, nhưng pha dứt điểm chưa chính xác.
35'
Enzo Fernandez có cơ hội kết thúc trong vòng cấm nhưng đều bị hậu vệ Coventry chặn lại.
26'
Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): Semenyo bứt tốc bên cánh phải rồi tạt vào cho Haaland đánh đầu căng tung lưới Coventry, mở tỷ số trận đấu.
24'
Donnarumma vừa cứu thua cho Man City sau cú đánh đầu cận thành của cầu thủ Coventry.
23'
Cherki xử lý kỹ thuật trước vòng cấm đội khách rồi tung cú đá chìm bằng chân trái dội cột dọc bật ra.
16'
Cherki chọc khe thông minh cho Haaland chạy cắt mặt sút chân trái sấm sét nhưng thủ môn Rushworth đổ người cứu thua.
8'
Awoniyi băng xuống tốc độ đối mặt thủ thành Man City. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng lại đi chệch cột dọc.
5'
Thủ thành Donnrumma đỡ bóng bất cẩn ngay trước khung thành, suýt chút nữa biếu cho đội khách bàn mở tỷ số.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h20
20h
16h06
16h
Thông tin lực lượng
Man City: Jeremy Doku và Matheus Nunes chấn thương. Tân binh Ndiaye và Enzo Fernandez sẵn sàng ra mắt.
Coventry: Haji Wright, Frank Onyeka và Sidiki Cherif vắng mặt vì chấn thương.