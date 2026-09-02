Man City hoàn tất thương vụ lịch sử khi bỏ ra 125 triệu bảng để chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea vào tối 1/9, ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa (giờ địa phương).

Tiền vệ Argentina trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, ngang với Alexander Isak, người chuyển từ Newcastle sang Liverpool mùa hè năm ngoái.

Enzo Fernandez ra mắt màu áo mới. Ảnh: MCFC

Enzo Fernandez, người ký hợp đồng đến năm 2031, cũng trở thành thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất mọi thời đại của Man City - vượt qua mốc 116 triệu bảng mà Elliot Anderson lập trước đó.

“Tôi không thể hạnh phúc hơn khi có mặt ở đây và tôi đã sẵn sàng cho thử thách giúp Man City tiếp tục giành những danh hiệu. Đây là một CLB được xây dựng để thành công”, Fernandez chia sẻ.

Đây là thương vụ tốn kém nhiều giấy mực của báo chí. Man City không nản lòng và cuối cùng có chữ ký mà Enzo Maresca mong muốn.

HLV Maresca có mối quan hệ tốt với Fernandez sau quãng thời gian dẫn dắt anh tại Chelsea và khả năng hai người tái hợp đã được nhắc đến từ lâu.

Man City quyết mua bằng được Enzo Fernandez để tái thiết thành công hàng tiền vệ sau khi bán Rodri cho Barcelona, mất Bernardo Silva vào tay Real Madrid, đồng thời bán Nico Gonzalez cho Newcastle.

“Tôi luôn tự hào vì không ngừng hoàn thiện bản thân”, Enzo tiếp tục. “Bất kỳ ai từng làm việc cùng tôi đều biết tôi tập luyện chăm chỉ như thế nào mỗi ngày và cống hiến ra sao trong mỗi trận đấu.

Tôi luôn dành tất cả những gì mình có và tôi có thể hứa với Manchester City rằng điều đó sẽ tiếp tục khi tôi ở đây”.

Trong khi đó, Chelsea vô cùng tức giận sau khi nỗ lực chiêu mộ Lamine Camara đổ vỡ. Monaco hành xử “cực kỳ thiếu chuyên nghiệp” khi rút khỏi đàm phán ngay trước hạn chót chuyển nhượng.