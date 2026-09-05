21h ngày 5/9, sân Etihad:

Đánh bại Bournemouth và Crystal Palace, Man City bước vào cuộc đối đầu hôm nay với mục tiêu toàn thắng ba vòng mở màn Ngoại hạng lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất.

Sau màn ngược dòng 2-1 trước Bournemouth, Man City tiếp tục tạo dấu ấn bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trên sân Crystal Palace, với Rayan Cherki và Erling Haaland thay nhau lập cú đúp.

Dàn sao Man City đang hưng phấn - Ảnh: MCFC

Enzo Maresca nhanh chóng áp đặt triết lý kiểm soát lên đội bóng mới. Qua hai vòng, Man City dẫn đầu Premier League về số đường chuyền thành công (1.315) và độ chính xác chuyền bóng (90,9%), cho thấy rõ phong cách chiến lược gia người Italia đang xây dựng.

Việc trở lại Etihad càng mang đến sự tự tin cho Man "xanh". Kể từ đầu mùa trước, họ chỉ thua 2 trong 20 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh.

The Citizens cũng đặc biệt áp đảo các đội mới thăng hạng khi bất bại 30 cuộc đối đầu gần nhất, trong đó giành tới 27 chiến thắng.

Trái ngược đội chủ nhà, Coventry City vẫn chưa có điểm và chưa biết ghi bàn sau hai vòng đầu tiên. The Sky Blues thua Arsenal 0-3, rồi tiếp tục thất thủ 0-1 trên sân nhà trước Hull City.

HLV Frank Lampard thừa nhận, Coventry còn "một số bài học nghiêm túc cần phải rút ra". Cựu tiền vệ Chelsea đang sở hữu thành tích đáng lo trên băng ghế huấn luyện, chỉ thắng 1/19 trận gần nhất ở Premier League.

Đội bóng do Lampard dẫn dắt cũng trải qua 18 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Hôm nay, Coventry hành quân đến Etihad ở vị thế cửa dưới rõ rệt.

Dẫu vậy, đội khách vẫn có cơ sở để hy vọng. Họ bất bại trong 8 lần gần nhất chạm trán Man City tại giải đấu cao nhất nước Anh, với 4 chiến thắng và 4 trận hòa.

Man City được dự báo sẽ thắng đậm - Ảnh: Tvsports

Tuy nhiên, tương quan hiện tại đang nghiêng hẳn về phía chủ nhà. Man City sở hữu phong độ tốt, lợi thế Etihad cùng sức mạnh tấn công vượt trội, còn Coventry vẫn đang loay hoay thích nghi môi trường mới.

Đội khách nhiều khả năng sẽ lựa chọn đá đội hình thấp, phòng ngự số đông nhằm hạn chế khả năng kiểm soát và tấn công của Man City.

Tuy nhiên, với Cherki và Haaland thăng hoa, đoàn quân Enzo Maresca sẽ tìm ra cách xuyên phá hàng thủ Coventry để giành chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán: Man City thắng 4-1

Thông tin lực lượng

Man City: Jeremy Doku và Matheus Nunes chấn thương. Tân binh Ndiaye và Enzo Fernandez sẵn sàng ra mắt.

Coventry: Haji Wright, Frank Onyeka và Sidiki Cherif vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland.

Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Yirenkyi, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi.