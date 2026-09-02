Theo báo chí Anh, MU muốn tăng cường thêm 1 hậu vệ trái trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026, vị trí Luke Shaw đang đảm nhiệm nhưng gặp khó khăn.

Ban đầu, ‘Quỷ đỏ’ được cho cố gắng hỏi mượn Jorge Salinas từ Racing Santander, sau đó xuất hiện tin đồn Alejandro Balde sẵn sàng rời Barca để đến Old Trafford.

MU mượn hụt sao Man City, do 'hàng xóm' kèm điều khoản mua đứt vào hợp đồng. Ảnh: Transfer News Live

Tuy nhiên, 2 mối liên hệ trên đều không thành công và MU hủy kế hoạch để Harry Amass ra đi.

Tưởng MU khép lại kỳ chuyển nhượng hè ở đó thì vào ngày cuối, họ bất ngờ nảy ý định mượn Ryan Ait-Nouri từ người hàng xóm Man City.

Cầu thủ người Algeria vẫn chưa ra sân cho Man xanh một phút nào mùa này và HLV Enzo Maresca sẵn sàng để ngôi sao 25 tuổi ra đi.

Thế nhưng, theo Sky Sports, Man City đưa ra một điều kiện khiến MU phải từ bỏ ý định: cho mượn Ryan Ait-Nouri nhưng kèm điều khoản mua đứt.

“MU đã được đề nghị và biết rằng có thể chiêu mộ Ryan Ait-Nouri trước thời hạn chót chuyển nhượng.

Tuy nhiên, thương vụ không thể tiến hành do Man City đòi kèm điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn cả mùa giải.

MU không quan tâm việc mua đứt Ryan Ait-Nouri, vì tập trung theo đuổi những mục tiêu dài hạn vào hè tới”.

Cầu thủ mà ‘Quỷ đỏ’ nhắm sẽ quay lại ở kỳ chuyển nhượng năm sau chính là Lewis Hall, cái tên mà Newcastle từ chối bán trong mùa hè này.

Ở chuyển nhượng hè năm nay, Michael Carrick được MU hỗ trợ mua sắm mạnh mẽ, trong đó tập trung cải tổ tuyến giữa với các hợp đồng nổi bật như Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba.

Sau trận ra quân Ngoại hạng Anh 2026/27 bị dội gáo nước lạnh (thua 0-2 Hull City), MU có màn ngược dòng tưng bừng 5-2 Ipswich ở vòng 2.

Hàng thủ MU sớm gây lo ngại khi mới sau 2 trận đã thủng lưới 4 bàn. Việc họ không bổ sung thêm được 1 hậu vệ trái, làm gia tăng hoài nghi về sự chắc chắn của đoàn quân Carrick.