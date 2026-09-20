Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Guehi, Nunes, Anderson, Semenyo, Fernandez, Cherki, Ndiaye, Haaland.
Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Methalie, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey.
Bàn thắng: Enzo Fernandez 9', Cherki 29', Semenyo 44', 57', Haaland 82' - Brobbey 12', 33', 59'
Kết thúc
90'
Trung vệ Ballard dâng cao dứt điểm cận thành, bóng đập người hậu vệ áo xanh chạm cột dọc bật ra.
82'
Bàn thắng (5-3, Erling Haaland): Gvardiol phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Haaland ghi bàn thứ 5 cho Man City.
80'
Sunderland đang tấn công để tìm bàn gỡ. Fofana vừa rẽ vào từ cánh trái dứt điểm đúng vào vị trí Donnarumma.
70'
Ruben Dias suýt chút nữa phản lưới nhà. May là anh đã kịp lao về phá giải nguy ngay trước vạch vôi.
65'
Hết Ruben Dias đến Cherki dứt điểm về phía khung thành Sunderland nhưng chưa chính xác.
59'
Bàn thắng (4-3, Brian Brobbey): Xhaka tung đường chuyền tuyệt đỉnh cho Angulo lẻn xuống kiến tạo thuận lợi để Brobbey đệm vào lưới trống, hoàn tất cú hat-trick của riêng mình.
57'
Bàn thắng (4-2, Semenyo): Lại là Cherki chọc khe cho Semenyo băng xuống kết thúc chân trái hiểm hóc ghi bàn thứ 4 cho Man City.
53'
Man City có pha dàn xếp tấn công cực hay. Tiếc rằng, tình huống chạm bóng ở tốc độ cao của Ndiaye lại không thành công.
47'
Sadiki dẫn bóng xộc thẳng trung lộ Man City nhưng cú sút cuối cùng lại đi quá thiếu chính xác.
Kết thúc hiệp 1
45'
Haaland được đồng đội trao cho cơ hội cực kỳ ngon ăn trước khung thành rộng thênh thang. Tuy nhiên, tiền đạo Hà Lan lại sút ra ngoài.
44'
Bàn thắng (3-2, Semenyo): Chớp thời cơ nhanh sau tình huống phá bóng của hậu vệ Sunderland, Semenyo tung cú đá trái phá ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà.
33'
Bàn thắng (2-2, Brian Brobbey): Meunier phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Brobbey quân bình 2-2.
VAR vào cuộc xác định bàn thắng hợp lệ cho tiền đạo người Hà Lan.
29'
Bàn thắng (2-1, Rayan Cherki): Tận dụng triệt để sai lầm của Danso, Cherki trừng phạt hàng thủ Sunderland bằng cú đá chân phải hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.
27'
Các cầu thủ đội khách đang làm khá tốt việc chia cắt Haaland và các đồng đội. Tiền đạo người Hà Lan vừa cố gắng thực hiện cú đá với bất thành.
18'
Sau bàn gỡ, Sunderland thi đấu khá tự tin, khiến Man City gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.
12'
Bàn thắng (1-1, Brian Brobbey): Le Fee chuyền khe thông minh cho Brobbey lẻn xuống dứt điểm tinh tế đánh bại Donnarumma trong pha đối mặt, quân bình tỷ số 1-1.
9'
Bàn thắng (1-0, Enzo Fernandez): Đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Nhận thấy thủ môn Roefs chủ quan đứng lệch vị trí, Enzo Fernandez thực hiện cú đá mu lai má tuyệt đẹp nhằm góc gần mở tỷ số cho Man "xanh".
5'
Được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà trên sân Etihad, Man City nhập cuộc mạnh mẽ.
20h
Trận đấu bắt đầu.
19h
18h
17h
Thông tin lực lượng
Man City: Jérémy Doku chấn thương.
Sunderland: Reinildo bị treo giò. Omar Alderete, Habib Diarra, Romaine Mundle chấn thương.