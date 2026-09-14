Derby của tranh cãi

Muốn đua tranh Premier League với Arsenal đến cùng, Man City sẽ phải giành những chiến thắng bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

Có những trận họ thắng bằng thứ bóng đá hay, nhưng cũng sẽ không ít lần phải chịu đựng, thậm chí không hiểu nổi vì sao mình vẫn lấy được 3 điểm.

Bàn thắng của Haaland sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Ảnh: MCFC

Trong trận derby Manchester đầu tiên sau 10 năm không còn Pep Guardiola, đội bóng của Enzo Maresca thực dụng nhiều hơn đẹp mắt.

Chơi thiếu Phil Foden suốt 67 phút, nhưng với Erling Haaland và Donnarumma đóng vai người hùng, cộng thêm sự trợ giúp của cột dọc, Man City vẫn chinh phục Old Trafford với tỷ số tối thiểu 1-0.

Trận derby cũng không tránh khỏi tranh cãi. Từ chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Foden sau hành động trả đũa Bruno Fernandes, đến bàn thắng quyết định của Haaland.

Đây là lần thứ 9 tiền đạo Na Uy chọc thủng lưới MU chỉ sau 8 trận đối đầu, vượt Sergio Aguero lẫn Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất derby kỷ nguyên Premier League. Nếu tính toàn bộ giải VĐQG Anh trước đây, Haaland hiện đứng ngang Joe Hayes và Francis Lee - đều của Man City.

Bàn thắng ban đầu bị từ chối nhưng sau đó được công nhận vì “Enzo Fernandez không chạm bóng”, như giải thích của VAR và Premier League. Dù vậy, anh đã tác động đến cách Lisandro Martinez phòng ngự.

Cột dọc từ chối bàn mở tỷ số cho MU từ cú sút phạt tuyệt đẹp của Marcus Rashford, rồi tiếp tục ngăn Kobbie Mainoo ghi siêu phẩm. Đến phút 95, Donnarumma lại từ chối bàn thắng tưởng như chắc chắn của Bryan Mbeumo.

Man City trụ vững trước hết nhờ màn trình diễn phòng ngự xuất sắc của Matheus Nunes và Marc Guehi, rồi cuối cùng rời “Nhà hát của những giấc mơ” đang đầy biến động với 3 điểm nhờ người gác đền Italia.

Foden nhận thẻ đỏ sau khi mắc bẫy Bruno Fernandez. Ảnh: T.G

Các CĐV MU chào đón đội nhà bằng cách dọn sạch cờ khỏi Stretford End - khu khán đài nổi tiếng phía tây Old Trafford - và giăng thông điệp “Cách các người đối xử với chúng tôi là một sự ô nhục” nhằm phản đối giới chủ.

Không bao lâu sau Old Trafford có lẽ cũng sẽ dành cách đối xử tương tự cho PGMOL (cơ quan quản lý trọng tài Anh) và chủ tịch Howard Webb.

Foden tệ hại, Rashford nổi bật

Tranh cãi là một chuyện, thực tế vẫn là MU không thể tận dụng lợi thế hơn người trong hơn 2/3 thời gian trận đấu.

Old Trafford chưa có nhiều diễn biến đáng chú ý cho đến khi Bruno Fernandes sử dụng tiểu xảo quen thuộc và Phil Foden mắc bẫy.

Khi trận derby vẫn còn hơn một giờ thi đấu, khoảnh khắc mất kiểm soát không thể bào chữa của Foden khiến MU chỉ còn 10 người. Đội trưởng MU phạm lỗi từ phía sau với Foden rồi tiếp tục tác động khi cầu thủ người Anh đã ngã xuống sân.

Nhưng phản ứng của Foden còn tệ hơn: anh tung liên tiếp hai cú đá từ dưới đất vào vùng bụng Bruno Fernandes và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trọng tài Michael Oliver thậm chí không cần ra màn hình VAR xem lại tình huống để đưa ra quyết định.

Rashford năng động nhưng thiếu may mắn. Ảnh: MUFC

Với những gì diễn ra, điều tốt nhất dành cho đội bóng của Enzo Maresca là họ bước vào giờ nghỉ mà giữ tỷ số 0-0. Không chỉ bởi chiếc thẻ đỏ, mà còn vì cú sút phạt trực tiếp của Rashford đưa bóng dội khung thành.

Đó là cơ hội tốt nhất của MU trong 45 phút đầu tiên, còn Rashford cũng là cầu thủ năng động nhất trên sân, tạo ra gần như mọi tình huống nguy hiểm của chủ nhà.

Người hùng Haaland và Donnarumma

Dù Maresca tung Iliman Ndiaye vào sân đầu hiệp 2 và không từ bỏ ý định giành chiến thắng, thật khó hình dung Man City có thể ra về với kết quả tích cực.

Hiệp 2 bắt đầu giống như cách hiệp 1 kết thúc: Mainoo đưa bóng trúng khung thành với cú sút xa kỹ thuật, trong thế trận mà đội bóng của Michael Carrick đẩy cao đội hình.

Đúng vào thời điểm Man City chịu áp lực, người quen thuộc nhất xuất hiện. Haaland, còn ai khác nữa, tạo nên phép màu.

Ban đầu, bàn thắng của anh ở phút 60 không được công nhận. Sau khi kiểm tra VAR kéo dài và không thiếu tranh cãi, tỷ số 0-1 cuối cùng xuất hiện trên bảng điện tử.

Man City có 3 điểm quan trọng để đua ngôi đầu bảng. Ảnh: MCFC

Dorgu chỉ đưa chân vừa đủ để Haaland không rơi vào thế việt vị. Người chắc chắn đứng dưới hàng phòng ngự MU khi đường bóng được thực hiện là Enzo Fernandez.

Tiền vệ Argentina lao người đánh đầu nhưng không chạm được bóng, vì vậy bàn thắng được xác định hợp lệ. Ít nhất, đó là cách Premier League lý giải tình huống.

Nếu Haaland là người hùng trước khung thành đối phương thì Donnarumma đảm nhận vai trò ấy ở đầu sân bên kia.

Man City lẽ ra có thể bước vào những phút cuối thoải mái hơn nếu Enzo Fernandez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Lần này, cột dọc đứng về phía Lammens, người cũng kịp chạm những đầu ngón tay vào bóng.

Ở những giây bù giờ cuối cùng, Mbeumo phá bẫy việt vị dứt điểm uy lực, nhưng Donnarumma giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng 4 vòng đầu tiên.