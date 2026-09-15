Sau trận derby Manchester cuối tuần trước, cơ quan điều hành trọng tài Pro Ref đã công khai xin lỗi vì Donohue đưa ra quyết định không chính xác, công nhận bàn thắng của Erling Haaland dù Enzo Fernandez rơi vào thế việt vị rõ ràng.

Với sự cố gây tranh cãi, Donohue cùng trợ lý VAR Blake Antrobus đều không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng đấu thứ 5 Ngoại hạng Anh.

Trọng tài VAR - Donohue sẽ không được làm nhiệm vụ ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này - Ảnh: SunSport

Người phát ngôn Pro Ref cho biết: "Matt Donohue và Blake Antrobus không được phân công làm nhiệm vụ vào cuối tuần này.

Quyết định do Giám đốc trọng tài Howard Webb cùng ban điều hành đưa ra. Điều đó có nghĩa trọng tài VAR và trợ lý VAR ở trận MU gặp Man City sẽ không làm nhiệm vụ ít nhất cho đến sau kỳ nghỉ quốc tế."

Donohue từng làm giáo viên và là fan của Tottenham. Ông chuyển đến Manchester học đại học cách đây một thập kỷ và vẫn sinh sống tại thành phố này.

Chỉ ít phút sau tiếng còi mãn cuộc, Donohue được Howard Webb liên hệ và yêu cầu giải trình về sai sót của mình.

Không lâu sau, Pro Ref phát đi thông báo làm rõ tình huống gây tranh cãi.

Cơ quan này thừa nhận: "VAR không nhận ra tác động xảy ra từ vị trí của cầu thủ và lẽ ra phải đề nghị trọng tài chính trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài đường biên.

Chúng tôi đã liên hệ với MU để thừa nhận đây là một sai sót trong nhận định. Tình huống này được tiến hành xem xét lại."