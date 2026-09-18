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Haaland theo dõi các đồng đội thi đấu từ trên khán đài ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh
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Man City ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng vẫn áp đảo Norwich
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Phút 29, tiền vệ 17 tuổi - Floyd Samba bay người đánh đầu mở tỷ số
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Chàng trai gốc Đức ăn mừng bàn thắng trong trận ra mắt đội 1 Man "xanh"
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Ngay sau đó, Cherki phá bẫy việt vị băng xuống nhân đôi cách biệt
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà
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Ngay đầu hiệp hai, tân binh Allan solo ngẫu hứng rồi kết thúc chân trái ghi bàn
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Màn ăn mừng phấn khích của Allan
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Phút 54, Floyd Samba lại ghi tên mình vào bảng tỷ số
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Cuối trận, McAidoo ấn định chiến thắng 5-0 cho Man City 
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Kết quả thuyết phục của đoàn quân HLV Maresca
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Allan cùng Samba đều tỏa sáng rực rỡ trong ngày ra mắt Man City

Nguồn ảnh: Man City FC, BR Football