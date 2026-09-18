Kết quả bóng đá hôm nay 18/9/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Man City FC, BR Football
Trọng tài VAR - Matt Donohue phải trả giá cho sai lầm nghiêm trọng tại Old Trafford, khi bị gạch tên khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở Premier League cuối tuần này.
Bàn thắng của Erling Haaland và pha cứu thua của Donnarumma giúp Man City chơi với 10 người từ phút 23, thắng MU 1-0 trong trận derby mà trọng tài là tâm điểm, vòng 4 Ngoại hạng Anh.
MU nhận bàn thua oan ức, khi pha lập công duy nhất của Erling Haaland trong trận derby Manchester lẽ ra không được công nhận.
Phil Foden bị đuổi khỏi sân từ giữa hiệp một nhưng Man City vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, vượt nghịch cảnh đánh bại MU 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Haaland.