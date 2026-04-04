Haaland tỏa sáng với cú hat-trick - Ảnh: FA

Đội hình ra sân

Man City: Trafford, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Liverpool: Mamardashvili; Gomez,Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch; Salah, Wirtz, Jones; Ekitike.

Bàn thắng: Haaland 39', 45'+2, 57', Semenyo 50'

04/04/2026 | 20:37

Kết thúc

Haaland thi đấu nổi bật trong chiến thắng của Man City - Ảnh: 433
04/04/2026 | 20:37

85'

Liverpool cố gắng tìm bàn danh dự nhưng lực bất tòng tâm.

04/04/2026 | 20:24

74'

Những tiếng hô "Sa thải... sa thải" nhắm về phía HLV Arne Slot được các CĐV Liverpool cất vang trên khán đài.

04/04/2026 | 20:11

64'

Liverpool được hưởng quả phạt đền sau tình huống Nunes phạm lỗi với Ekitike trong vòng cấm. Tuy nhiên, ở khoảng cách 11m, Salah lại không khuất phục được thủ thành Trafford.

Salah thất vọng vì đá hỏng penalty - Ảnh: FA
04/04/2026 | 20:02

57'

Bàn thắng (4-0, Erling Haaland): Man City dàn xếp tấn công ấn tượng bên cánh trái, O'Reilly trả ngược để Haaland đá nối vào khung thành bỏ trống, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Haaland gây ấn tượng với hat-trick - Ảnh: FA
04/04/2026 | 19:58

55'

Cơ hội được trao cho cái chân trái của Salah cứa lòng chếch bên cánh phải. Tuy nhiên, bóng bay quá thiếu chính xác.

04/04/2026 | 19:54

50'

Bàn thắng (3-0, Semenyo): Cherki tỉa khe thông minh cho Semenyo băng xuống bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn Mamardasvili ghi bàn thứ 3.

Semenyo cũng lên tiếng - Ảnh: FA
04/04/2026 | 19:49

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
04/04/2026 | 19:34

45'+2

Bàn thắng (2-0, Erling Haaland): Semenyo tạt vào từ cánh phải cho Haaland đánh đầu cắt mặt hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Man "xanh".

Haaland ghi bàn đẳng cấp - Ảnh: FA
04/04/2026 | 19:24

39'

Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): O'Reilly bị Van Dijk đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Haaland dễ dàng mở tỷ số cho Man City.

Haaland mở tỷ số trên chấm 11m - Ảnh: FA
04/04/2026 | 19:12

27'

Sau tình huống xử lý lỗi của Rodri trong vòng cấm, Ekitike bắt volley ngay, bóng đi vọt xà cực kỳ đáng tiếc.

04/04/2026 | 19:08

23'

Gravenberch nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống kéo Doku.

04/04/2026 | 19:02

17'

Cherki vừa bị Kerkez đốn ngã trong vòng cấm. Các cầu thủ chủ nhà đòi 1 quả penalty nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

04/04/2026 | 19:01

11'

Salah băng xuống xử lý khôn ngoan loại bỏ Khusanov. Tiếc rằng cú đá cuối cùng lại đi sạt cột dọc.

Trận đấu diễn ra cân bằng và hấp dẫn - Ảnh: SunSport
04/04/2026 | 19:00

13'

Hai đội nhập cuộc cực kỳ sôi nổi, với cơ hội liên tiếp hướng về khung thành Trafford và Mamardasvili

04/04/2026 | 18:57

18h45

Trận đấu bắt đầu.

04/04/2026 | 17:48

17h45

Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
04/04/2026 | 04:21

17h

Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
04/04/2026 | 04:20

16h

Thông tin lực lượng

Man City: Josko Gvardiol, John Stones và Ruben Dias vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Wataru Endo chấn thương. Khả năng ra sân của Frimpong còn bỏ ngỏ.

Man City được đánh giá nhỉnh hơn - Ảnh: Sky Sports
