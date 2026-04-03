Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Enzo Maresca là ứng viên sáng giá nhất để trở thành HLV trưởng mới của Man City, nếu Pep Guardiola quyết định ra đi vào cuối mùa.

Pep Guardiola được đồn sẽ rời Man City vào cuối mùa. Ảnh: ESPN FC

“Enzo Maresca là ứng cử viên sáng giá nhất, nếu Pep Guardiola quyết định ra đi”, Romano khẳng định chắc nịch, cũng như củng cố thêm rằng “bất chấp những thông tin về Kompany”.

Sở dĩ, Romano nhắc đến Kompany, vì ít ngày trước Sky Germany loan tin, lãnh đạo Man City cân nhắc nghiêm túc việc đưa cựu đội trưởng của họ - Vincent Kompany trở lại Etihad với vai trò HLV trưởng, thay người thầy của mình.

Các nguồn tin cung cấp thêm, Man City vẫn muốn Pep Guardiola tiếp tục dẫn dắt đội nhưng sẽ để ông tự quyết định tương lai của mình.

Enzo Maresca là ứng cử viên sáng giá nhất, nếu Pep ra đi. Ảnh: Chelsea FC

Hiện vẫn chưa rõ lựa chọn của nhà cầm quân 55 tuổi, nhưng ngày càng có nhiều đồn đoán, Pep có thể cân nhắc thay đổi môi trường và theo đuổi những dự án mới.

Sau mùa giải trước trắng tay, năm nay Man City cũng đã bị Real Madrid loại ngay vòng 16 đội Cúp C1, gần như không còn cơ hội ở Ngoại hạng Anh –đang kém Arsenal 9 điểm, dù chơi ít hơn 1 trận, dựa trên phong độ thực tế.

Tuy nhiên, ông cùng học trò vừa giành Cúp Liên đoàn Anh – thắng Arsenal 2-0. Man City có cơ hội giành chiếc cúp khác – FA Cup, nơi họ chuẩn bị đấu Liverpool ở vòng tứ kết (18h45 ngày 4/4).

Theo Defensa, nếu Pep Guardiola ra đi và Maresca từ chối lời đề nghị của họ, thì lãnh đạo CLB xem xét các lựa chọn khác, bao gồm cả Xabi Alonso và Jurgen Klopp, người từng tuyên bố sau Liverpool thì sẽ không dẫn dắt một CLB Ngoại hạng Anh nào khác.