Phần thưởng của Man City

Man City của Pep Guardiola chính thức đăng quang League Cup 2025/26 sau khi đánh bại Arsenal, nhờ hai bàn thắng của hậu vệ trẻ Nico O’Reilly – tất cả đều được ghi trong hiệp 2.

Pep Guardiola giành danh hiệu thứ 5 của mình tại League Cup trên cương vị HLV của “The Citizens”. Đây là kỷ lục mới của giải đấu, vượt qua Sir Alex Ferguson, Brian Clough và Jose Mourinho – những người có 4 lần nâng cúp.

Pep Guardiola đi vào lịch sử. Ảnh: Carabao Cup

Kết quả trận chung kết cũng giúp Pep Guardiola thắng thế trong màn đấu trí với học trò cũ Mikel Arteta – người đang dẫn đầu Premier League cùng đội bóng của mình và chưa từng thua tại Wembley trong 8 trận trước đó với tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Chiến thắng này giúp nhà cầm quân xứ Catalunya lấy lại đà sau khi bị Real Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League, và đang rơi vào tình thế khó khăn tại giải Ngoại hạng Anh, nơi họ kém chính Arsenal tới 9 điểm (chơi ít hơn 1 trận).

Sau 45 phút đầu tiên gần như không có cơ hội rõ rệt, Man City đã tăng tốc trong hiệp 2 và thể hiện rõ quyết tâm giành cúp.

Ở đó, trước hơn 88.000 khán giả, Nico O’Reilly – người từng bị nghi ngờ khả năng ra sân vì chấn thương nhẹ – trở thành nhân vật chính với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút, qua đó định đoạt trận đấu.

Bàn đầu tiên đến từ một sai lầm nghiêm trọng của Kepa Arrizabalaga, khi anh không thể bắt dính quả tạt của Rayan Cherki, để bóng bật ra ngay trước khung thành và hậu vệ trẻ người Anh dễ dàng đánh đầu mở tỷ số.

Bốn phút sau, khi Arsenal còn chưa kịp hoàn hồn, Man City có pha lên bóng bên cánh trái rồi chuyển sang cánh phải, kết thúc bằng đường tạt chuẩn xác của Matheus Nunes để O’Reilly tiếp tục đưa bóng vào lưới.

Từ đó, Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành chức vô địch sau 5 năm chờ đợi.

Man City có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Ảnh: MCFC

Quà sinh nhật cho O’Reilly

Trận đấu, diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, hoàn toàn có thể rẽ sang hướng khác. Ngay phút thứ 7, Arsenal suýt mở tỷ số với 3 cơ hội liên tiếp trong cùng một tình huống.

Đường chọc khe của Martin Zubimendi giúp Kai Havertz đối mặt James Trafford, nhưng thủ môn số 2 của Man City xuất sắc cản phá cú dứt điểm cùng 2 pha đá bồi sau đó của Bukayo Saka.

Nhịp độ trận đấu khá chậm. Cả hai đội, sau những nỗ lực lớn tại Champions League giữa tuần, đều ưu tiên kiểm soát bóng và triển khai những pha phối hợp dài, nhưng thiếu chính xác ở đường chuyền quyết định.

Arsenal và Man City đều hiểu rằng một sai lầm có thể phải trả giá đắt, vì thế họ hạn chế rủi ro khi cầm bóng.

Ở hai biên, Antoine Semenyo và Jeremy Doku tạo ra nhiều pha đột phá, nhưng sự hỗ trợ kịp thời của William Saliba và Gabriel Magalhaes đã hóa giải nguy hiểm.

Arsenal cũng không thể kết nối với Viktor Gyokeres, khi tiền đạo Thụy Điển bị theo kèm chặt chẽ bởi Abdukodir Khusanov và Nathan Ake, người đá chính thay cho Ruben Dias vắng mặt vào phút chót.

Khi hai đội bước vào phòng thay đồ, cơ hội gần như không đáng kể, với cú đánh đầu ra ngoài của Piero Hincapie và một pha dứt điểm chệch mục tiêu của Erling Haaland.

O’Reilly là người hùng trận chung kết. Ảnh: MCFC

Sau giờ nghỉ, Manchester City chơi vượt trội, thắng trong hầu hết các pha tranh chấp và tận dụng tốt sự cổ vũ từ khán giả. Họ kiểm soát bóng, pressing tầm cao và phá vỡ thế bế tắc.

Arsenal không thể gượng dậy sau những cú đánh liên tiếp của O’Reilly. Món quà sinh nhật muộn cho chính anh, khi đón sinh nhật 21 hôm 21/3 vừa qua.

Thực tế, đội bóng của Arteta thiếu may mắn khi 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ. Riccardo Calafiori vô lê điệu nghệ chạm phía ngoài cột dọc, trong khi Gabriel Jesus đánh đầu đưa bóng rơi trên xà ngang.

“Tôi không thể tin được chúng tôi đã chơi tốt đến thế”, Pep Guardiola và các thành viên Man City ăn mừng cuồng nhiệt. Chiến thắng tạo động lực cho hy vọng mong manh ở Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola rời Wembley với danh hiệu thứ 40 trong sự nghiệp huấn luyện, trong khi Arsenal vẫn “đói” League Cup kể từ 1993.