Sau khi bị Real Madrid ‘thổi bay’ khỏi Champions League một cách đầy tổn thương (thua 1-5 sau 2 lượt trận vòng 1/8), Pep Guardiola và Man City được ‘an ủi’ bằng danh hiệu League Cup, nhờ chiến thắng 2-0 trước Arsenal trong trận chung kết, với cú đúp của Nico O'Reilly.

Đây là chiếc League Cup thứ 5 của chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng Man xanh, nhưng có thể thấy lần này Pep Guardiola ăn mừng cảm xúc, cuồng nhiệt hơn cả.

Pep Guardiola và Man City tránh được mùa thứ 2 trắng tay liên tiếp, với danh hiệu League Cup. Ảnh: MCFC

Có thể hiểu được điều này, khi Pep đã trải qua rất nhiều khó khăn (cả trong công việc và cuộc sống riêng) trong 2 năm trở lại đây. Hôn nhân tan vỡ, Man City mùa trước trắng tay mọi mặt trận, nguy cơ tiếp tục như vậy và chung kết League Cup đấu Arsenal tối 22/3 là cơ hội ông cùng học trò tránh điều đó.

Trong khi chân sút số 1 Haaland im tiếng, sao trẻ Nico O'Reilly được gọi tên làm người hùng mang lại nụ cười, cảm xúc được giải tỏa cho Pep Guardiola và dàn sao Man City.

Ông ăn mừng cùng con gái Maria. Ảnh: ESPNFC

Khoảnh khắc lúc tan trận gây chú ý, Pep ôm chầm lấy các học trò, chia sẻ niềm vui với cô con gái cả xinh đẹp Maria.

Man City (61 điểm) hiện tại đang kém Arsenal (70 điểm) 9 điểm tại Ngoại hạng Anh. Dù đang chơi ít hơn 1 trận, và còn 8 lượt đấu nữa, nhưng khả năng thầy trò Pep lật ngược tình thế là gần như không thể dựa trên phong độ thiếu ổn định của họ mùa này.

Tuy nhiên, Pep cùng Man City có cơ hội giành thêm danh hiệu khác – FA Cup, nơi họ sẽ gặp Liverpool tại vòng tứ kết (18h45 ngày 4/4).

Maria Pep Guardiola hiểu quá rõ những khó khăn mà cha mình phải đối mặt trong cả sự nghiệp và cuộc sống riêng. Ảnh: ESPNFC

Pep ăn mừng cuồng nhiệt, dù đây chỉ là danh hiệu League Cup. Ảnh: MCFC