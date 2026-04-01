Haaland và Cherki tỏa sáng đem về chiến thắng cho Man City - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Eze, Odegaard, Madueke, Havertz.

Bàn thắng: Cherki 16', Haaland 65' - Havertz 18'

Arsenal chỉ còn hơn Man City 3 điểm và đá nhiều hơn một trận - Ảnh: P.L
20/04/2026 | 00:49

Kết thúc

Man City giành chiến thắng cực kỳ quan trọng - Ảnh: 433
20/04/2026 | 00:23

90'+5

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Havertz bật cao đánh đầu đi sạt xà ngang.

Ngoài đường biên, Mikel Arteta đổ gục xuống vì tiếc nuối.

20/04/2026 | 00:19

90'

Hiệp hai có đến 7 phút bù giờ.

20/04/2026 | 00:16

85'

HLV Arteta tung nốt quân bài Gyokeres vào sân hòng tìm kiếm sự đột biến.

20/04/2026 | 00:12

83'

Trận đấu nóng lên với những pha tranh cãi của cầu thủ hai đội.

20/04/2026 | 00:00

72'

Sau tình huống dàn xếp đá phạt, Gabriel đánh đầu dội cột dọc bật ra. Một cầu thủ Arsenal đá bồi nhưng bị Khusanov cản phá.

19/04/2026 | 23:53

65'

Bàn thắng (2-1, Haaland): O'Reilly xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ra cho Haaland đè mặt Gabriel ngả người volley chân trái tung lưới Arsenal, nâng tỷ số lên 2-1.

Haaland lập công cho Man City - Ảnh: P.L

19/04/2026 | 23:48

61'

Arsenal đang lên bóng lợi hại. Eze bất ngờ kết thúc chân trái đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra.

19/04/2026 | 23:47

59'

Arsenal phản công trực diện. Havertz đối mặt Donnarumma nhưng dứt điểm trúng người thủ môn Man City.

19/04/2026 | 23:36

48'

Sau tình huống dàn xếp phạt góc của Man City, Haaland có cơ hội đá nối cận thành dội cột dọc bật ra.

19/04/2026 | 23:23

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: MCFC
19/04/2026 | 23:13

42'

Cherki lại dùng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm rồi kiến tạo cho Semenyo kết thúc ngay. Hincapie dùng cả thân mình lăn xả cản phá.

19/04/2026 | 23:08

36'

Các cầu thủ Man City thường xuyên khoét vào vị trí của Mosquera bên cánh phải. Hậu vệ người Tây Ban Nha vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, do phạm lỗi với Doku.

19/04/2026 | 23:03

31'

Khusanov tạt vào từ cánh phải cho Guehi đánh đầu, bóng tìm đúng đến vị trí của David Raya.

19/04/2026 | 22:57

27'

Man City dàn xếp tấn công hay. Doku trả ngược vào trong cho Haaland đá nối ngay thiếu chính xác.

19/04/2026 | 22:49

18'

Bàn thắng (1-1, Havertz): Niềm vui của Man City ngắn chẳng tày gang. Thủ thành Donnarumma mắc sai lầm nghiêm trọng, phá bóng bật chân Havertz bay về lưới nhà, biếu cho Arsenal bàn gỡ hòa.

Guehi động viên Donnarumma sau sai lầm - Ảnh: P.L
19/04/2026 | 22:47

16'

Bàn thắng (1-0, Cherki): Rayan Cherki solo tuyệt đỉnh vượt qua 3 hậu vệ Arsenal rồi kết thúc hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số cho Man City.

Man City có bàn mở tỷ số nhờ công Cherki - Ảnh: P.L

19/04/2026 | 22:40

9'

Arsenal cũng cố gắng đáp trả. Havertz vừa tung cú đá ở góc hẹp bị Nunes chặn lại. Sau ít phút bóng lăn, đội khách đã được hưởng 3 quả phạt góc.

19/04/2026 | 22:35

4'

Man City nhập cuộc đẩy hưng phấn. Cherki đặt lòng chân phải trong vòng cấm, bóng chạm Gabriel bật cột dọc bật ra đúng vị trí thủ môn David Raya.

Tình huống quá may mắn khi không bị thủng lưới của Pháo thủ.

Saliba kéo áo Haaland - Ảnh: Premier League
19/04/2026 | 22:29

22h30

Trận đấu bắt đầu.

19/04/2026 | 21:31

21h30

Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
19/04/2026 | 10:50

20h30

Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
19/04/2026 | 10:50

20h

Thông tin lực lượng

Man City: Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Mikel Merino, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Martin Odegaard và Riccardo Calafiori chấn thương. Khả năng ra sân của Madueke còn bỏ ngỏ.

Trận cầu quyết định ngôi vương Ngoại hạng Anh - Ảnh: Khelnow
