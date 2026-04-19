22h30 ngày 19/4, sân Etihad:

Chuyên gia trong các cuộc đua nước rút Man City đang nhắm đến cú ăn ba quốc nội đầy bất ngờ, thích thú viễn cảnh bắt kịp đội quân Arsenal lộ dấu hiệu mệt mỏi thời gian gần đây.

Sau khi đăng quang cúp Liên đoàn và lọt vào bán kết FA Cup, thầy trò Pep Guardiola tận dụng rất tốt sự sa sút của Pháo thủ để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 6 điểm, và chơi ít hơn một trận.

Pep Guardiola sẽ đấu trí với Mikel Arteta trên ghế huấn luyện - Ảnh: Opta

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Chelsea vòng trước đánh dấu trận thứ ba liên tiếp Man "xanh" ca khúc khải hoàn mà không để thủng lưới, ghi được 9 bàn.

Thống kê cho thấy, Man City có tỷ lệ thắng trong tháng tư (79,5%) và số điểm bình quân mỗi trận (2,51) tốt hơn tất cả các tháng còn lại của mùa giải. Điều đó chứng tỏ, khả năng bứt tốc ấn tượng của đội bóng áo xanh da trời.

Trái ngược là hình ảnh của Arsenal, khi đây là tháng tệ nhất của The Gunners. Họ chỉ đạt tỷ lệ thắng 42,3% và trung bình 1,54 điểm mỗi trận tại Premier League trong tháng 4 kể từ ngày Mikel Arteta huấn luyện.

Lời nguyền mùa xuân thực sự ám ảnh Arsenal ở trận đấu với Bournemouth cuối tuần trước. Junior Kroupi và Alex Scott ghi bàn giúp đội khách đánh sập pháo đài Emirates.

Việc tiến vào bán kết Champions League là thành tích đáng tự hào, nhưng kết quả hòa 0-0 tẻ nhạt với Sporting Lisbon trận bán kết lượt về không giúp khơi dậy sự tự tin cho các Pháo thủ.

Chỉ thắng 1/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy hình ảnh một Arsenal kiệt sức. Tuyến phòng ngự đội bóng thành London mắc nhiều lỗi hơn, khiến thủ thành David Raya hoạt động vất vả.

Trận thư hùng đáng xem nhất Premier League lúc này - Ảnh: Sky Sports

Hàng thủ đáng báo động, việc thiếu vắng những nhân tố quan trọng như Odegaard hay Saka cũng kìm hãm đáng kể khả năng sáng tạo bên phía The Gunners.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu đối với đội đầu bảng. Arsenal có chuỗi 5 trận bất bại đáng khen khi đối đầu Man City tại Ngoại hạng Anh.

Phải hành quân đến miền đất dữ Etihad, không loại trừ khả năng Arteta sẽ xua quân về đá phòng ngự chủ động, ưu tiên bảo vệ mành lưới, rồi mới nghĩ đến chuyện ghi bàn.

Dự đoán: Man City thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Man City: Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Mikel Merino, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Martin Odegaard và Riccardo Calafiori chấn thương. Khả năng ra sân của Madueke còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres.