Tận dụng thời cơ

Ở Catalunya, quê nhà của Pep Guardiola, người ta vẫn thường nhắc câu ngạn ngữ về một con cá mập có thể ngửi thấy mùi máu từ rất xa để lao vào tấn công.

Hôm thứ Bảy, Bournemouth đã tung cú đòn trực diện vào Arsenal, để lại dấu vết “máu” mà Man City nhanh chóng “đánh hơi” thấy.

Donnarumma tỏa sáng trong thời gian đầu trận. Ảnh: MCFC

Bị loại khỏi Champions League, đã có trong tay chức vô địch League Cup và đang vào bán kết FA Cup – sau khi thắng Liverpool 4-0, đội bóng của Pep Guardiola đang bơi mạnh mẽ trong hành trình chinh phục Ngoại hạng Anh.

Tối Chủ nhật, “cá mập” Man City đã thực hiện cú cắn đầu tiên để rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm so với đội bóng của Mikel Arteta.

Đội chủ sân Etihad vẫn còn trận đá bù với Crystal Palace, trong khi cuối tuần này, họ sẽ bước vào trận cầu có thể quyết định nửa chức vô địch khi gặp chính đội bóng thành London – những người vẫn còn “say sóng” sau thời gian dài bứt lên giữa đại dương mà không có đối thủ.

Andoni Iraola, người đồng hương xứ Basque của Arteta, đã “dâng” Premier League cho Man City sau khi đánh bại Arsenal tại Emirates.

Đội bóng thành Manchester sẽ nắm quyền tự quyết ngôi đầu nếu thắng đối thủ 3 mùa gần nhất về nhì, cũng như Crystal Palace. Tuy nhiên, như Pep nhấn mạnh, bước đầu tiên trong hành trình tái chiếm ngôi vương là phải đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge.

Arteta chỉ còn biết bấu víu vào hy vọng mong manh rằng đội bóng cùng thành phố London có thể ngăn Guardiola giành trọn ba điểm.

Các CĐV Arsenal cũng chỉ biết cổ vũ cho “gã hàng xóm ồn ào” – kẻ đã nâng cao 5 Premier League, 2 Champions League cùng nhiều chiếc cúp quốc tế khác trong 22 năm mà “Pháo thủ” không thể chạm tới vương miện bóng đá Anh.

Dù vậy, HLV Liam Rosenior tiếp tục không có sự phục vụ của Enzo Fernandez, nhân tố quan trọng từng giúp đội nhà giành lại một điểm ở lượt đi với bàn thắng ở phút bù giờ.

Rodri giúp giữ nhịp cho Man City. Ảnh: MCFC

Tiền vệ người Argentina vắng trận thứ 2 liên tiếp sau khi bị CLB loại khỏi đội hình vì những phát biểu gây tranh cãi trong đợt tập trung đội tuyển, khi anh bày tỏ mong muốn được sống tại Madrid.

Hiệp 2 bùng nổ

Mặc dù thiếu vắng Enzo Fernandez, Chelsea khởi đầu tốt hơn khi liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Man City.

Trong một tình huống như vậy, Joao Pedro thu hút nhiều hậu vệ đối phương, tạo ra một khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự đội khách, và Marc Cucurella, trong thế đối mặt Gigio Donnarumma, đã dứt điểm chéo góc ghi bàn.

Tuy nhiên, trợ lý trọng tài, với quyết định chính xác đến từng milimet, đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà. Công nghệ VAR đã xác nhận điều đó.

Không lâu sau, Donnarumma tỏa sáng khi từ chối bàn thắng của Pedro Neto.

Man City nhập cuộc không mấy thoải mái cho đến khi Rodri và Bernardo Silva giúp làm dịu nhịp trận đấu, từ đó kiểm soát thế trận vào cuối hiệp 1.

Khi đó, Robert Sanchez bên phía Chelsea liên tiếp cứu thua, đầu tiên là pha cản phá cú sút cận thành của Bernardo, rồi tiếp tục bắt được pha dứt điểm của Rayan Cherki.

Một lần nữa O’Reilly là công thức mở ra chiến thắng. Ảnh: MCFC

“Chúng ta phải tập trung phòng ngự”, Rosenior nhấn mạnh trong đường hầm trước hiệp hai. Nhưng chỉ 6 phút sau khi bóng lăn trở lại, sự tập trung ấy biến mất.

Đàn “cá mập” vây hãm không ngừng, kiểm soát bóng 82% sau giờ nghỉ khiến Chelsea run rẩy. Cherki tạt bóng vào vòng cấm, Nico O’Reilly thắng thế trước Andrey Santos và đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Sanchez.

Chelsea hẳn nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng diễn biến trên sân cho thấy điều ngược lại.

Lại thêm 6 phút khác, vẫn là Cherki với pha dẫn bóng ngang vòng cấm như chỗ không người, tung ra đường chuyền xuyên qua rừng chân để Marc Guehi khống chế bình tĩnh như một tiền đạo rồi dứt điểm chéo góc đánh bại Robert Sanchez.

Chelsea, khi thấy tấm vé dự Champions League ngày càng xa, đã cố gắng phản ứng. Nhưng quá muộn.

Sai lầm nghiêm trọng của Caicedo trong khâu triển khai bóng, Jeremy Doku cướp được và dễ dàng ghi bàn. 3-0. Hơn bao giờ hết, Man City đang khát khao chức vô địch Premier League.