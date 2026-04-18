Arsenal hoảng loạn

“Quái vật” đang đến. Mikel Arteta bắt đầu phải run sợ. Chỉ trong vòng một tháng, cục diện đã thay đổi chóng mặt trong cuộc đua Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City.

Sau chiến thắng nhọc nhằn của Arsenal trước Brighton (1-0) và trận hòa tai hại của Man City trước Nottingham Forest (2-2), khoảng cách giữa hai đội khi đó cũng là 6 điểm. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.

Người hâm mộ London khi ấy đã mơ về chức vô địch Premier League sau 22 năm, còn phía Man City dường như đã buông xuôi cuộc đua khi Murillo phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua ở phút chót.

Pep Guardiola từng nói ông “muốn ở vị trí của Arsenal”, nhưng thực tế, vị trí thứ hai của Man City lúc này không hề tệ.

Giờ đây, Man City đã trở lại tình thế tự quyết trong cuộc đua vô địch. Lý do rất rõ ràng: họ không ngừng chiến thắng, trong khi Arsenal liên tục sảy chân. Đội bóng của Arteta thực sự đã rơi vào trạng thái hoảng loạn – một lần nữa.

Trước đó, lối chơi của họ đã có dấu hiệu chững lại, nhưng kết quả vẫn ổn. Còn bây giờ thì không còn gì. Arsenal không còn chơi hay, cũng chẳng còn biết thắng. Trái ngược hoàn toàn với Man City.

Ở vòng 32, thất bại xứng đáng và u ám của Arsenal trước Bournemouth của Andoni Iraola hòa toàn đối lập với chiến thắng dễ dàng, thuyết phục của Man City trước Chelsea.

Hai trận đấu, hai màn trình diễn trái ngược, càng khoét sâu nghi ngờ về Arsenal và thổi bùng hy vọng cho đội bóng thành Manchester – nhất là với những gì đang chờ phía trước.

“Thật sự rất thất vọng. Chúng tôi đã làm quá nhiều điều kỳ lạ. Rất đau, nhưng phải chấp nhận và đứng dậy. Bây giờ chỉ có thể chiến đấu, nếu không sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Đẳng cấp này đòi hỏi điều đó”, Arteta thẳng thắn sau cú sảy chân trước Bournemouth.

Cú “đấm thẳng vào mặt” mà ông nhắc đến lại trở thành liều doping tinh thần cho một Man City đang trở lại đúng hình ảnh quen thuộc. Họ là cỗ máy hủy diệt khi mùa xuân đến ở nước Anh.

Ánh nắng của Man City

Guardiola cũng có cách lý giải rất riêng: “Ánh nắng… Không, tôi không đùa đâu. Ở Manchester hiếm khi có nắng. Nếu tháng 11 mà có nắng, chúng tôi đã vô địch từ tháng 1 rồi. Chính là ánh nắng, thật đấy. Bầu không khí tốt hơn”.

Và ông không hẳn nói đùa. Dưới thời Guardiola, Man City thắng 29/32 trận Premier League trong tháng 4. Ngược lại, đây lại là tháng khó khăn nhất với Arsenal của Arteta, khi tỷ lệ thắng chỉ hơn 40%. Không có gì là ngẫu nhiên.

Ngay cả Liam Gallagher – fan cuồng của Man City – cũng tranh thủ châm chọc sự “run rẩy” đang lan rộng ở Bắc London.

Man City đã nhiều lần bị xem là “hết cửa” mùa này, nhưng giờ họ lại ở gần Arsenal hơn bao giờ hết. Theo các nền tảng dự đoán, cơ hội vô địch của Arsenal đã tụt từ 91% xuống còn 56% chỉ sau thất bại trước Bournemouth.

Trận thua này thậm chí còn đau hơn việc đánh mất hai danh hiệu trong hai tuần (League Cup và FA Cup).

Man City vẫn buộc phải thắng tất cả các trận còn lại. Nhưng họ còn một trận đá bù trên sân nhà với Crystal Palace, và đặc biệt là cơ hội tung đòn quyết định vào Arsenal ngay tại Etihad.

Cuối tuần này (22h30 ngày 19/4), sau lượt về tứ kết Champions League mà Arsenal trình diễn kém cỏi (hòa Sporting Lisbon 0-0), Guardiola sẽ tiếp đón chính học trò cũ Arteta.

Ngoại hạng Anh vẫn còn 5 vòng, nhưng nếu phải chọn một trận mang tính “chung kết”, thì đó chính là cuộc đối đầu này. Vì sao? Rất đơn giản: Arsenal chưa từng thắng tại Etihad kể từ khi Guardiola dẫn dắt Man City.

Nói cách khác, Arteta chưa từng giành trọn 3 điểm trên sân của người thầy: 5 lần làm khách, 2 hòa, 3 thua, ghi 4 bàn và thủng lưới 11 lần.

Báo động đỏ đã vang lên ở Bắc London từ lâu, nhưng giờ đây càng trở nên dữ dội hơn. Sự kịch tính hiện tại là hoàn toàn có cơ sở.

“Pháo thủ” chỉ thua 3 trong 49 trận trước chuỗi 3 tuần thảm họa này, và họ vẫn vào bán kết Champions League với thành tích bất bại. Nhưng cái bóng của Man City đang đè nặng.

Phần còn lại của nước Anh – không phải fan Arsenal – bắt đầu nhắc đến một động từ quen thuộc trong bóng đá: “to bottle” (tự đánh rơi cơ hội, sụp đổ vào thời điểm quyết định).