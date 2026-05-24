HJF yaaXcAErojt.jpg
Trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị HLV Man City - Ảnh: MCFC
HJGYsTFXUAAAXy2.jpg
Pep Guardiola khép lại sự nghiệp ở Man City với 423 trận thắng, 77 trận hòa và 93 thất bại - Ảnh: OneFootball

Đội hình ra sân

Manchester City: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ake, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Savinho, Semenyo.

Aston Villa: Bizot; Mings, Barkley, Bogarde, Lindelof, Garcia, Luiz, Maatsen, Buendia, Bailey; Watkins.

Bàn thắng: Semenyo 24' - Watkins 47', 62'

HJGcjaGXEAAw57f.jpg
Ngoại hạng Anh 2025/26 khép lại với 5 CLB dự Champions League là Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool
3 đội bóng góp mặt ở sân chơi Europa League là Bournemouth và Sunderland
1 đội bóng tham dự giải đấu Conference League là Brighton
3 CLB phải xuống hạng là Wolves, Burnley cùng West Ham
HJGa5ICWMAAiBad.jpg
Haaland đoạt danh hiệu vua phá lưới với 27 pha lập công
HJGbWx1WUAAJn2F.jpg
Kết quả vòng 38 Ngoại hạng Anh
HJGa_n9WcAAgoxf.jpg
BXH chung cuộc Premier League 2025/26 
25/05/2026 | 00:51

0h

HJGUcjJXIAADa8E1.jpg
Bernardo Silva không giấu được sự xúc động khi chơi trận cuối cùng cho Man City - Ảnh: MCFC
HJGZWjVXMAE2bS2.jpg
John Stones và Bernardo Silva sẽ rời sân Etihad sau 10 năm thành công rực rỡ
HJGUbdRXkAASMfe1.jpg
HJGf8tnXAAAf7Ep.jpg
Các thành viên Man City xếp hàng tri ân HLV Pep Guardiola sau trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
25/05/2026 | 00:15

Kết thúc

HJGYWT2XYAAByn3.jpg
Aston Villa ngược dòng giành chiến thắng 2-1 để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư trên BXH Premier League - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
24/05/2026 | 23:51

89'

Foden lẻn xuống sút tung lưới Villa. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 05 24T162243Z_2116051960_UP1EM5O19HTFQ_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI AVL (1).jpg
Bàn thắng không được công nhận của Foden - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/05/2026 | 23:46

86'

Jeremy Doku xử lý cực hay bên cánh trái. Tiếc rằng, quả cứa lòng cuối cùng bằng chân phải chưa đi vào khung thành.

Thu gọn
24/05/2026 | 23:45

84'

Các cầu thủ Aston Villa vẫn thừa thể lực để pressing tầm cao, gây khó khăn cho Man City trong việc triển khai tấn công.

Thu gọn
24/05/2026 | 23:37

77'

Pep Guardiola tung thêm Doku vào sân với hy vọng tìm được bàn gỡ.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 05 24T162243Z_2116051960_UP1EM5O19HTFQ_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI AVL (2).jpg
Pep vỗ về Bernardo Silva khi rút cậu học trò ra sân ở hiệp hai - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/05/2026 | 23:36

70'

Man City chưa cho thấy khát khao tìm bàn gỡ. Chính vì thế, Aston Villa chỉ cần tập trung phòng ngự.

Thu gọn
24/05/2026 | 23:26

62'

Bàn thắng (1-2, Watkins): Tiền đạo Aston Villa phá bẫy việt vị băng xuống dùng động tác giả loại bỏ Stones rồi kết thúc nhằm góc xa ghi bàn thứ 2 cho đội khách.

HJGQkjMWUAApjsB.jpg
Watkins bùng nổ ở hiệp hai - Ảnh: AVFC

Thu gọn
24/05/2026 | 23:18

57'

Man City bị mất nhịp sau giờ giải lao, HLV Pep Guardiola quyết định tung Kovacic và Cherki vào sân.

Thu gọn
24/05/2026 | 23:08

47'

Bàn thắng (1-1, Watkins): Tận dụng triệt để tình huống phạt góc, Watkins chớp thời cơ rất nhanh kết thúc cận thành gỡ hòa cho Aston Villa.

resources_premierleague_pulselive_com 2277452956.jpg
Watkins ghi bàn ở cự ly gần - Ảnh: P.L
Thu gọn
24/05/2026 | 22:59

Kết thúc hiệp 1

HJGIJYoXYAA 6Y3.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
24/05/2026 | 22:47

43'

Reijnders xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền tinh tế của Foden. Thế nhưng, cú đá căng bị Bizot đẩy ra.

Thu gọn
24/05/2026 | 22:40

36'

Savinho thi đấu cực kỳ năng nổ bên cánh trái nhưng tiền đạo cánh người Brazil vẫn chưa có duyên ghi bàn, với pha kết thúc sạt cột.

Thu gọn
24/05/2026 | 22:31

29'

Savinho bất ngờ có cơ hội trong vòng cấm, sau tình huống phá hụt của hậu vệ đội khách. Tiếc rằng, cú sút chéo góc chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
24/05/2026 | 22:26

24'

Bàn thắng (1-0, Semenyo): Sau pha phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Villa đánh đầu phá ra đúng vị trí Semenyo kết thúc bằng chân phải mở tỷ số cho Man City.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 05 24T152548Z_1769305485_UP1EM5O16UZ50_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI AVL.jpg
HJGDtiNWMAAux91.jpg
Semenyo khai thông bế tắc - Ảnh: Foot

Thu gọn
24/05/2026 | 22:19

17'

Aston Villa đang dàn thế trận phòng ngự kín kẽ, khiến các cầu thủ chủ nhà gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn Bizot.

Thu gọn
24/05/2026 | 22:10

10'

Reijnders xâm nhập vòng cấm nhận bóng rồi tung cú đá ngay bằng chân trái, bóng đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
24/05/2026 | 22:05

4'

Man City tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, với những tình huống khuấy đảo 2 bên cánh của Semenyo và Savinho.

Thu gọn
24/05/2026 | 22:00

22h

Trận đấu bắt đầu.

HJF JG2WwAEV8CL.jpg
CĐV Man City tri ân Pep Guardiola - Ảnh: MCFC
Thu gọn
24/05/2026 | 21:10

21h

HJFtOU8XcAE0VH2.jpg
HJFsaajWQAA 4au.jpg
HLV Michael Carrick và Bruno Fernandes có mặt ở sân Amex - Ảnh: MUFC
Thu gọn
24/05/2026 | 21:08

21h

HJFubPRXkAAw61o.jpg
Pep cùng học trò đến sân Etihad - Ảnh: MCFC
Thu gọn
24/05/2026 | 20:48

20h45

HJFn8izWIAA5xhR.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
HJFrWagWoAEALPi.jpg
Đội hình ra sân Aston Villa - Ảnh: AVFC
Thu gọn
24/05/2026 | 20:46

20h30

HJEgavYboAAR3b9.jpg
HJFDX4hXoAAuJ_K.jpg
Pep Guardiola chia tay Man City sau 10 năm gắn bó - Ảnh: MCFC
Thu gọn
24/05/2026 | 20:46

20h10

HJBj8aJWwAAd 4H.jpg
HJBj8GHXEAAWCOF.jpg
HJBj8GGXMAAZsFf.jpg
Các cầu thủ Man City công kênh Pep, Silva và Stones trên sân tập - Ảnh: MCFC
Thu gọn
24/05/2026 | 20:45

20h

Thông tin lực lượng

Manchester City: Đầy đủ nhân sự.

Aston Villa: Kamara vắng mặt.

HJFFOTCW0AEs9zQ.jpg
Man City sẽ đá trận chia tay Pep Guardiola, John Stones và Bernardo Silva - Ảnh: MCFC
Thu gọn