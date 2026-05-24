Đội hình ra sân
Manchester City: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ake, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Savinho, Semenyo.
Aston Villa: Bizot; Mings, Barkley, Bogarde, Lindelof, Garcia, Luiz, Maatsen, Buendia, Bailey; Watkins.
Bàn thắng: Semenyo 24' - Watkins 47', 62'
0h
Kết thúc
89'
Foden lẻn xuống sút tung lưới Villa. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
86'
Jeremy Doku xử lý cực hay bên cánh trái. Tiếc rằng, quả cứa lòng cuối cùng bằng chân phải chưa đi vào khung thành.
84'
Các cầu thủ Aston Villa vẫn thừa thể lực để pressing tầm cao, gây khó khăn cho Man City trong việc triển khai tấn công.
77'
Pep Guardiola tung thêm Doku vào sân với hy vọng tìm được bàn gỡ.
70'
Man City chưa cho thấy khát khao tìm bàn gỡ. Chính vì thế, Aston Villa chỉ cần tập trung phòng ngự.
62'
Bàn thắng (1-2, Watkins): Tiền đạo Aston Villa phá bẫy việt vị băng xuống dùng động tác giả loại bỏ Stones rồi kết thúc nhằm góc xa ghi bàn thứ 2 cho đội khách.
57'
Man City bị mất nhịp sau giờ giải lao, HLV Pep Guardiola quyết định tung Kovacic và Cherki vào sân.
47'
Bàn thắng (1-1, Watkins): Tận dụng triệt để tình huống phạt góc, Watkins chớp thời cơ rất nhanh kết thúc cận thành gỡ hòa cho Aston Villa.
Kết thúc hiệp 1
43'
Reijnders xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền tinh tế của Foden. Thế nhưng, cú đá căng bị Bizot đẩy ra.
36'
Savinho thi đấu cực kỳ năng nổ bên cánh trái nhưng tiền đạo cánh người Brazil vẫn chưa có duyên ghi bàn, với pha kết thúc sạt cột.
29'
Savinho bất ngờ có cơ hội trong vòng cấm, sau tình huống phá hụt của hậu vệ đội khách. Tiếc rằng, cú sút chéo góc chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc.
24'
Bàn thắng (1-0, Semenyo): Sau pha phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Villa đánh đầu phá ra đúng vị trí Semenyo kết thúc bằng chân phải mở tỷ số cho Man City.
17'
Aston Villa đang dàn thế trận phòng ngự kín kẽ, khiến các cầu thủ chủ nhà gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn Bizot.
10'
Reijnders xâm nhập vòng cấm nhận bóng rồi tung cú đá ngay bằng chân trái, bóng đi ra mép lưới sau.
4'
Man City tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, với những tình huống khuấy đảo 2 bên cánh của Semenyo và Savinho.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
21h
20h45
20h30
20h10
20h
Thông tin lực lượng
Manchester City: Đầy đủ nhân sự.
Aston Villa: Kamara vắng mặt.