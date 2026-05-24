Nguồn tin thân cận tiền đạo Na Uy tiết lộ, tâm trạng Haaland khá nặng nề sau khi Man City tuột danh hiệu Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal, cùng với đó là sự ra đi của người thầy Pep Guardiola.

Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, việc đưa Haaland về sân Bernabeu nằm trong kế hoạch tái thiết của Real Madrid, sau mùa giải trắng tay đầy thất vọng.

Thế nhưng, không dễ để thuyết phục Man City nhả viên ngọc quý của mình. Haaland mới gia hạn hợp đồng hồi đầu năm ngoái, với lời cam kết gắn bó tới năm 2034.

Bất chấp điều đó, Real Madrid tin rằng, chân sút Na Uy đang tỏ dấu hiệu không hài lòng ở Etihad,

Cho đến trước vòng đấu cuối cùng Premier League, Haaland sở hữu 27 pha lập công, gần như chắc chắn đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng, vì hơn người đứng thứ hai là Igor Thiago 5 bàn.

Kể từ ngày chuyển đến Manchetser hè năm 2022, Haaland đã ghi tới 162 bàn sau 198 trận, hiệu suất khiến bất kỳ đội bóng lớn nào cũng phải thèm khát.

Về phần đội bóng Hoàng gia, ghế nóng tại Bernabeu cũng đang biến động mạnh. Alvaro Arbeloa vừa xác nhận chia tay và nhiều khả năng Jose Mourinho sẽ tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng.

Chuyện Haaland cập bến Madrid cũng phụ thuộc vào cục diện trên hàng công Real, bởi bộ đôi Mbappe - Vinicius từng xảy ra bất đồng, chia phe phái ở CLB.