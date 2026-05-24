Trước trận đấu cuối cùng của mùa giải, tiếp Aston Villa trên sân nhà, Pep Guardiola xác nhận sẽ chia tay Man City sau 10 năm gắn bó.

Các cầu thủ Man City tung Pep Guardiola lên không trung ở một trong những buổi tập cuối cùng của đội dưới thời của nhà cầm quân tài ba này. Ảnh: MCFC

Ông cho biết trước mắt sẽ nghỉ ngơi để lấy lại sức và dành nhiều thời gian hơn cho các con, sau những năm tháng miệt mài với công việc, bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc với chúng.

Theo các nguồn tin, Pep Guardiola sẽ không dẫn dắt thêm một CLB nào khác, và nếu trở lại với công việc huấn luyện sẽ chỉ dẫn dắt một ĐTQG lớn, nhưng không phải là tuyển Tây Ban Nha.

Trong 10 năm dẫn dắt Man City, Pep mang về cho Etihad 20 danh hiệu, trong đó có cả lần đầu tiên giành chiếc cúp tai voi Champions League, bên cạnh 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, xét về tỷ lệ chiến thắng ở Premier League, Pep vẫn phải đứng sau Sir Alex, khi ‘ông già gân’ đạt 61,9% (13 danh hiệu với MU trong gần 27 năm), còn thuyền trưởng Man City là 60%.

Trong qua khứ, Sir Alex và Pep từng đối đầu nhau, và HLV người Tây Ban Nha cùng Barca cả 2 lần đều thắng MU ở chung kết Cúp C1.

Pep cho rằng, sự công nhận từ Sir Alex dành cho mình lớn hơn bất cứ danh hiệu hay con số thống kê nào. Ảnh: 433

Trước trận đấu chia tay, ngoài các học trò cũ như Gundogan, thủ thành Ederson sẽ có mặt ở Etihad, Pep tiết lộ, Sir Alex cũng đến dự. Vị thuyền trưởng Man City còn “khoe” lời nhắn từ HLV vĩ đại của MU, dành cho mình.

“Một trong những lời khen lớn nhất mà tôi nhận được là tin nhắn từ Sir Alex Ferguson và điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Ông chúc mừng tôi vì quá trình gầy dựng và thành tựu đã đạt được. Những lời từ Sir Alex có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đó là một sự công nhận đầy trọng lượng, mà không một danh hiệu hay còn số thống kê nào có thể sánh bằng”.