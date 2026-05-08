Kroupi mới chuyển đến Anh từ Lorient năm ngoái với mức phí 11 triệu bảng. Tuy nhiên, anh thể hiện xuất sắc ngay mùa đầu tiên khoác áo đội chủ sân Vitality.

Theo The Times, hiện có nhiều CLB ở Anh và khắp châu Âu xếp hàng cố gắng chiêu mộ tài năng trẻ 19 tuổi này.

Bên cạnh các đại gia xứ sở sương mù là Arsenal và Man City, Barcelona, Bayern Munich cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Junior Kroupi.

PSG âm thầm liên hệ với người đại diện Kroupi để cố gắng đưa anh trở lại Pháp phát triển ở môi trường tốt hơn.

Bournemouth rất muốn giữ chân Kroupi bằng một bản hợp đồng mới, dù giao kèo hiện tại còn thời hạn đến tháng 6/2030.

Vẫn còn ở độ tuổi "teen", nhưng Kroupi không hề bị ngợp tại giải đấu khắc nghiệt Ngoại hạng Anh. Ngay mùa đầu tiên, anh ghi được 12 bàn thắng dù chỉ chơi 1500 phút (30 lần ra sân, trong đó có 18 trận đá chính).

Mức giá chuyển nhượng Kroupi cũng đang tăng phi mã. Một nguồn tin cho hay, Bournemouth chỉ chấp nhận nhả người nếu có đội bóng chi ra 100 triệu bảng Anh.

Điểm mạnh của Kroupi trong vai trò tiền đạo cắm là kỹ năng dứt điểm đa dạng, thính nhạy trong việc đánh hơi bàn thắng và rất nhanh nhẹn.