Man City bị dẫn trước 3-1 khi trận đấu chỉ còn bảy phút. Thế nhưng, Haaland và Doku ghi bàn đẹp mắt lúc cuối trận giúp đội khách thoát thua Everton.

Tuy nhiên, với kết quả hòa 3-3, Citizens không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vương. Arsenal thắng 3 trận còn lại sẽ chắc chắn đăng quang Premier League.

Chứng kiến Marc Guehi biếu không Thierno Barry bàn gỡ hòa và cho rằng Man City phải chịu thiệt thòi vì một quyết định sai của trọng tài, Pep Guardiola nói:

"Chúng tôi để thủng lưới bàn đầu tiên quá dễ. Về bàn thứ hai của O'Brien, quả phạt góc mà Everton được hưởng là không chính xác.

Sau đó, trận đấu trở nên cởi mở và họ có một số cơ hội. Các học trò của tôi đưa ra nhiều quyết định vội vàng, nhất là khi bị cảm xúc chi phối.

Trước đây, mọi chuyện nằm trong tay chúng tôi. Giờ thì không còn nữa. Man City sẽ gặp Brentford thứ Bảy này và hãy xem điều gì sẽ xảy ra."

Guardiola bực tức vì Michael Keane không bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Doku trước giờ nghỉ giữa hiệp: "Tôi biết nói gì đây? Trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Đó không phải việc của tôi.

Một điểm còn hơn không có điểm nào. Everton đã chơi vô cùng, vô cùng quyết liệt."

Hiện Man City cần sự giúp đỡ từ West Ham, Burnley hoặc Crystal Palace để níu chân Arsenal ở những vòng đấu cuối, trong bối cảnh họ cũng phải thắng hết cả 4 trận còn lại.