Để có thể đấu Everton với thể trạng và hưng phấn cao nhất, Pep Guardiola đã cho dàn sao Man City nghỉ xả hơi 3 ngày, trước khi trở lại tập luyện chuẩn bị cuộc so tài.

Những khoảnh khắc đắt giá của Pep Guardiola, có thể đặt dấu chấm hết cho Man City ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal. Ảnh: B/R Football

Doku mở tỷ số cho Man City ở cuối hiệp 1, nhưng họ đã mắc những sai lầm lớn trong hiệp 2, dẫn đến để thủng lưới 3 bàn trong 12 phút, khiến Pep Guardiola bên ngoài sân ôm đầu sững sờ.

Haaland rút ngắn cách biệt và Doku có pha lập công thứ 2, dù vậy chỉ giúp Man City thoát thua – hòa 3-3, bởi việc đánh rơi 2 điểm đã khiến họ ném quyền tự quyết vào tay Arsenal – đội hiện hơn 5 điểm.

Trong tay Man City còn nhiều hơn 1 trận, nhưng như Pep Guardiola lên tiếng sau tiếng lúc tan trận về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: “Giờ thì nó không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Trước thì có, nhưng giờ thì không. Man City vẫn còn 4 trận đấu phía trước. Chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra”.

Dù thất vọng với trận hòa tai hại gần như dâng cúp cho Arsenal, nhưng Haaland được cho vẫn nói với các đồng đội: "Chúng ta vẫn còn cơ hội". Ảnh: MCFC

Man City giờ đây ngoài việc phải thắng cả 4 trận còn lại thì cần sự giúp đỡ từ West Ham, Burnley hoặc Crystal Palace, 3 đối thủ cuối cùng của Arsenal tại Premier League mùa này. Nhưng với phong độ không ổn định ở giải năm nay của Man City, người ta tin rằng, Arteta và Arsenal cuối cùng cũng bước lên làm bá chủ bóng đá Anh, sau 3 mùa liên tiếp về nhì.

Dù vậy, theo BBC, Haaland vẫn truyền đi thông điệp tích cực đến dàn sao Man City. Chân sút Na Uy được cho đã nói với các đồng đội: “Chúng ta vẫn còn cơ hội”. Và Doku cũng cùng tinh thần ấy: “Hôm nay, chúng tôi đã đánh rơi 2 điểm, cảm giác lúc này thật là thất vọng. Nhưng vẫn còn 4 trận đấu phía trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng, vì chính bản thân mình cũng như người hâm mộ”.