Melbourne Victory nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép nhưng không thể đánh bại thủ môn Caruso Minh Khang. Phút 40, Grimaldi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm chệch cột dọc trước khung thành rộng mở.

Thể Công Viettel hết cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League Two 2026/27 - Ảnh: T.T

Bên phía Thể Công Viettel, Damian Vũ Thành An và Hoàng Khanh có những pha dứt điểm đáng chú ý nhưng thiếu chính xác.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận. Thủ môn Caruso Minh Khang nhiều lần cứu thua xuất sắc, giúp đại diện Việt Nam đứng vững.

Phút 90+3, Lucas Alves đánh đầu chệch cột dọc đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định cho đại diện V-League.

Hòa 0-0, Thể Công Viettel tiếp tục xếp cuối bảng E và chính thức dừng bước tại vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27, dù vẫn còn một lượt trận nữa. Trong khi Melbourne Victory cũng mất quyền tự quyết.

Đội hình thi đấu

Melbourne Victory: Duncan; Inserra, Lockyer, Davidson, Lino; D'Arrigo, Valadon; Jelacic, Grimaldi, Santos; Nduka.

Thể Công Viettel: Caruso Minh Khang, Chi Khải, Hữu Thắng, Rimario, Paulinho, Lucas Alves (đội trưởng), Trung Hiếu, Việt Tú, Hoàng Khanh, Damian Vũ Thành An, Văn Tú.