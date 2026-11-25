Melbourne Victory nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép nhưng không thể đánh bại thủ môn Caruso Minh Khang. Phút 40, Grimaldi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm chệch cột dọc trước khung thành rộng mở.
Bên phía Thể Công Viettel, Damian Vũ Thành An và Hoàng Khanh có những pha dứt điểm đáng chú ý nhưng thiếu chính xác.
Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận. Thủ môn Caruso Minh Khang nhiều lần cứu thua xuất sắc, giúp đại diện Việt Nam đứng vững.
Phút 90+3, Lucas Alves đánh đầu chệch cột dọc đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định cho đại diện V-League.
Hòa 0-0, Thể Công Viettel tiếp tục xếp cuối bảng E và chính thức dừng bước tại vòng bảng AFC Champions League Two 2026/27, dù vẫn còn một lượt trận nữa. Trong khi Melbourne Victory cũng mất quyền tự quyết.
Đội hình thi đấu
Melbourne Victory: Duncan; Inserra, Lockyer, Davidson, Lino; D'Arrigo, Valadon; Jelacic, Grimaldi, Santos; Nduka.
Thể Công Viettel: Caruso Minh Khang, Chi Khải, Hữu Thắng, Rimario, Paulinho, Lucas Alves (đội trưởng), Trung Hiếu, Việt Tú, Hoàng Khanh, Damian Vũ Thành An, Văn Tú.
90'+5
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
90'+3
Văn Tứ tạt bóng bổng từ cánh phải vào rất thuận lợi nhưng Lucas Alves lại đánh đầu đi chệch cột dọc. Ngay sau đó Thể Công Viettel có tình huống phản công trong thế 4 đánh 3 nhưng Hoàng Khanh lại đẩy bóng quá dài ở nhịp quyết định.
90'+1
Thủ thành Việt kiều Caruso Minh Khang một lần nữa cứu thua cho Thể Công Viettel trước cú căng của cầu thủ Melbourne Victory.
88'
Ít phút cuối trận, đại diện đến từ Việt Nam đẩy cao đội hình, gây sức ép ngược trở lại để tìm kiếm cơ hội, hàng thủ chủ nhà vì vậy mà phải làm việc nhiều hơn.
82'
Hoàng Khanh bên phía Thể Công Viettel có cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Duncan.
74'
Được hưởng quả phạt sát vòng cấm Thể Công Viettel, cầu thủ Melbourne Victory thực hiện cú đá xuyên qua hàng rào nhưng thủ môn Caruso Minh Khang cản phá tốt.
69'
Thời gian trồi dần về những phút cuối nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến với cả hai đội.
64'
Một cầu thủ Thể Công Viettel ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi của Lucas Alves bên phía Thể Công Viettel.
52'
Những diễn biến đầu hiệp hai vẫn bế tắc như 45 phút đầu tiên, chủ nhà vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn trong khi Thể Công Viettel chơi kín kẽ.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
44'
Thể Công Viettel đáp trả, với pha dứt điểm chéo góc của Hoàng Khanh đưa bóng đi cắt ngang khung thành đại diện A-League.
41'
Thủ môn Caruso Minh Khang có pha cản phá xuất sắc trước cú sút căng và hiểm hóc của Valadon.
40'
Cơ hội ngon ăn dành cho Melbourne Victory, Lino căng ngang như dọn cỗ nhưng Grimaldi lại băng vào dứt điểm chệch cột dọc trước khung thành rộng mở.
36'
Vẫn đang là một thế trận giằng co và khá tẻ nhạt, khi có quá ít cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo về phía khung thành của nhau.
26'
Đại diện V-League có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, tuy nhiên Damian Vũ Thành An lại dứt điểm chéo góc đưa bóng đi vọt xà ngang.
17'
Thể Công Viettel vẫn chưa có được pha lên bóng nào đáng kể, trong khi thủ môn Việt kiều Caruso Minh Khang và hàng thủ phải làm việc liên tục từ đầu trận.
8'
Đội chủ nhà đang duy trì sức ép dù chưa quá lớn đối với hàng thủ của Thể Công Viettel. Đại diện V-League trận này tung ra sân khá nhiều cầu thủ thường xuyên dự bị khi xác định cơ hội đi tiếp tại đấu trường châu lục không còn nhiều.
2'
Melbourne Victory tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng xứ chuột túi có liên tiếp hai cơ hội nhưng đều dứt điểm đi vọt xà ngang.
14h50
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu giữa Melbourne Victory vs Thể Công Viettel được bắt đầu.
14h45
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
14h30
Các cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
14h20
14h15
Thể Công Viettel làm khách trước Melbourne Victory lúc 14h45 ngày 25/11, thuộc lượt trận thứ năm bảng E AFC Champions League Two 2026/27, với mục tiêu tìm lại chiến thắng.
Đội bóng áo lính trải qua chuỗi 11 trận không thắng trên hai đấu trường V.League và Cúp C2 châu Á. Sau bốn lượt trận, Thể Công Viettel mới giành một điểm, đứng cuối bảng E.
Trong khi đó, Melbourne Victory cũng sa sút với bảy trận liên tiếp không thắng, hiện sở hữu bốn điểm tại đấu trường châu lục.
Ở lượt đi, hai đội hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Tái đấu tại Australia, Thể Công Viettel được kỳ vọng phát huy lối chơi phòng ngự phản công.
Khuất Văn Khang cùng hai ngoại binh Ribamar và Junior Brandao được kỳ vọng tạo khác biệt, giúp đại diện Việt Nam giành ba điểm quan trọng.