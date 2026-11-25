U17 Việt Nam nhận tới 6 bàn thua sau 2 trận đấu ở U17 World Cup 2026 là vấn đề buộc HLV Cristiano Roland tìm giải pháp, trước trận đấu cuối vòng bảng, gặp Mali.

Thể hình bất lợi

Sau trận hòa New Zealand 3-3, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực cho rằng U17 Việt Nam không thua kém đối thủ về trình độ, mà chủ yếu bất lợi về chiều cao.

Nhận xét ấy có cơ sở, với chiều cao trung bình khoảng 1,75m, U17 Việt Nam thuộc nhóm đội bóng có thể hình thấp nhất tại U17 World Cup 2026. Trong khi đó, New Zealand sở hữu nhiều cầu thủ cao to, đặc biệt ở những vị trí thường xuyên tranh chấp bóng bổng.

U17 Việt Nam gặp bất lợi về thể hình

Sự khác biệt ấy đã được chứng minh trong 2/3 bàn thua của U17 Việt Nam khi để U17 New Zealand sử dụng bóng bổng và ghi bàn vào lưới của thủ thành Xuân Hoà.

Thực tế, bất lợi thể hình không phải vấn đề mới của bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở các giải đấu quốc tế. Khi gặp những đối thủ cao lớn, các cầu thủ thường phải nỗ lực nhiều hơn trong tranh chấp, chọn vị trí và bảo vệ khu vực trước khung thành.

Ở cấp độ U17, sự chênh lệch về thể chất càng đáng lưu ý khi các cầu thủ đang trong quá trình phát triển, mức độ trưởng thành về sức mạnh và thể lực không đồng đều.

Vì vậy, không thể yêu cầu các hậu vệ Việt Nam thắng mọi pha không chiến trước đối thủ cao lớn hơn. Nhưng thừa nhận bất lợi thể hình là một chuyện, xem đó là lời giải thích cho mọi bàn thua lại là chuyện khác.

Thủng lưới dễ dàng vì... chưa biết phòng ngự

Trở lại với 2 bàn thua bằng bóng bổng trước New Zealand, vấn đề đáng bàn không chỉ nằm ở thời điểm đội bóng đến từ châu Đại Dương tiếp xúc và dứt điểm thành bàn.

Ở bàn thua thứ 2, trước khi Woldegiorgis đánh đầu, U17 Việt Nam đã để đối thủ có khoảng trống bên cánh phải và thực hiện đường tạt bóng tương đối thuận lợi, đồng thời phía trong các trung vệ cũng không phán đoán được chính xác điểm rơi.

Khả năng phòng ngự mới là vấn đề lớn nhất đối với HLV Cristiano Roland

Như vậy, sai sót xuất hiện từ trước khi bóng được đưa vào vòng cấm. Nếu cầu thủ phòng ngự gây sức ép tốt hơn, hạn chế góc tạt hoặc buộc đối phương xử lý trong thế khó, nguy cơ từ pha không chiến phía trong cũng giảm đi đáng kể.

Điều đáng lo là những hạn chế ấy không chỉ xuất hiện trong một tình huống riêng lẻ. Trước Bỉ và tới New Zealand, U17 Việt Nam nhiều lần gặp khó khi đối thủ triển khai tấn công từ hai biên và đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Sau 2 trận gặp Bỉ và New Zealand, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã nhận 6 bàn thua. Con số này cho thấy khả năng phòng ngự chưa tương xứng với những gì hàng công làm được.

Tất nhiên, ở sân chơi World Cup, việc các cầu thủ trẻ mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi. Nhưng quan trọng hơn những sai lầm ấy có được nhận diện và khắc phục hay không.

Vấn đề nữa không nằm ở chuyện U17 Việt Nam phải thay đổi hoàn toàn cách chơi, càng không thể cải thiện chiều cao chỉ sau vài ngày. Điều cần thiết là tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn, hạn chế những đường chuyền nguy hiểm từ hai biên, giữ cự ly đội hình và phân công trách nhiệm rõ ràng trong các tình huống cố định.

Thể hình là bất lợi khách quan, nhưng cách phòng ngự phụ thuộc vào sự chuẩn bị và tổ chức của cả đội. U17 Việt Nam có thể không cao bằng đối thủ, song điều đó không có nghĩa phải chấp nhận những bàn thua từ bóng bổng như một điều tất yếu.

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