Thể Công Viettel đứng trước thử thách rất lớn khi làm khách trên sân của Melbourne Victory (Australia) ở lượt trận thứ 5 bảng E, Cúp C2 châu Á 2026/27, lúc 14h45 ngày 25/11.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa sống còn với đại diện Việt Nam, bởi một kết quả không thuận lợi có thể khiến thầy trò HLV Guilherme Almeida sớm nói lời chia tay với đấu trường Cúp C2 châu Á mùa này.

Sau 4 lượt trận tại bảng E, Thể Công Viettel đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm. Đội bóng áo lính hòa Melbourne Victory 1-1 ở trận ra quân, sau đó lần lượt nhận những thất bại trước FC Seoul và Persib Bandung.

Đáng lo ngại hơn, hàng công Thể Công Viettel mới ghi được 1 bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự phải nhận tới 10 bàn thua. Những con số này cho thấy đại diện Việt Nam vẫn còn khoảng cách về trình độ với các đối thủ khu vực và châu lục, bên cạnh phong độ không tốt.

Thể Công Viettel từng cầm hoà Melbourne Victory ở trận lượt đi. Ảnh: Dương Đệ

Phát biểu trước trận đấu, HLV Guilherme Almeida khẳng định Thể Công Viettel duy trì sự tập trung và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh đội bóng rất tôn trọng Melbourne Victory, nhưng cũng ý thức được trách nhiệm đại diện cho bóng đá Việt Nam. Vì vậy, toàn đội nỗ lực hết sức để hướng tới 3 điểm.

Dẫu vậy, HLV Guilherme Almeida cũng thừa nhận các cầu thủ vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với hệ thống chiến thuật mới. Đây là thách thức không nhỏ khi Thể Công Viettel phải đối đầu một đội bóng có kinh nghiệm và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Melbourne Victory.

Bên kia chiến tuyến, Melbourne Victory có 4 điểm, xếp thứ ba bảng E. Đội bóng Australia cũng không có được phong độ ổn định, nhưng vẫn nắm lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp.

Ở lượt đi tại sân Hàng Đẫy, hai đội hòa nhau 1-1. Melbourne Victory vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Santos, nhưng Thể Công Viettel kịp gỡ hòa với pha lập công của Ribamar.

Kết quả này cho thấy đại diện Việt Nam vẫn có khả năng tạo ra khó khăn cho đối thủ, thậm chí giành chiến thắng trên sân khách để nuôi hy vọng đi tiếp tại đấu trường châu lục.

Trận Thể Công Viettel vs Melbourne Victory lăn bóng vào lúc 14h45 ngày 25/11.