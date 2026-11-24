Tiền đạo Nguyễn Văn Dương chia sẻ về sự chuẩn bị của U17 Việt Nam cho cuộc đối đầu quan trọng với U17 Mali tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

“HLV Cristiano Roland động viên toàn đội vì chúng tôi có một trận đấu tốt trước U17 New Zealand, nỗ lực hết sức để giữ lại điểm số và duy trì cơ hội đi tiếp. Trận gặp Mali sắp tới sẽ rất quan trọng với U17 Việt Nam”, Văn Dương cho biết.

Theo tiền đạo sinh năm 2009, dù U17 Mali sớm giành quyền đi tiếp, Văn Dương khẳng định U17 Việt Nam không được phép chủ quan: “Tôi nghĩ Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng”.

Tiền đạo Văn Dương. Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ, Văn Dương cho rằng U17 Mali sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực cùng nền tảng kỹ thuật tốt. Đây cũng là những yếu tố mà U17 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý trong quá trình chuẩn bị.

“Cầu thủ U17 Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. Chúng tôi mới 17 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân tôi, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu”, tiền đạo U17 Việt Nam khẳng định.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U17 Mali. Ảnh: VFF

Văn Dương cho biết thêm, sau trận hòa U17 New Zealand, Ban huấn luyện bố trí các bài tập phục hồi cho những cầu thủ thi đấu với cường độ cao, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng nhằm giúp U17 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tiếp theo. Về mục tiêu, U17 Việt Nam quyết giành kết quả tốt nhất để có cơ hội đi tiếp tại World Cup.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Mali diễn ra vào lúc 20h ngày 26/11.

Cổ vũ U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn