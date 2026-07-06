Tuyển Anh giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đồng chủ nhà Mexico trên sân Azteca.
Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp chỉ trong hai phút, chính xác là cách nhau 98 giây, trước khi Harry Kane nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm phạt đền.
Mexico hai lần rút ngắn cách biệt nhờ Julian Quinones và Raul Jimenez, trong khi Anh phải chơi hơn nửa hiệp hai với 10 người sau thẻ đỏ của Jarell Quansah.
Dù chịu sức ép lớn cuối trận, “Tam sư” vẫn bảo toàn chiến thắng để gặp Na Uy – đội vừa loại Brazil – ở tứ kết.
Bàn thắng:
Mexico: Quinones 42', Raul Jimenez 69'/phạt đền.
Anh: Bellingham 36', 38', Kane 60'/phạt đền.
Thẻ đỏ: Quansah 54'.
Đội hình xuất phát:
Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jimenez, Quinones.
Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Quansah, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Mexico vs Anh:
90'+12
Hết giờ! Mexico 2-3 Anh!
40 năm sau, Anh vượt qua bóng ma Azteca. Với chỉ 10 người trên sân, đội tuyển Anh đã loại đội chủ nhà Mexico nhờ cú đúp của Jude Bellingham và quả phạt đền của Harr Kane.
90'+11
Không vào! Trong pha lộn xộn, Stones phá bóng suýt vào lưới nhà.
90'+10
Bóng nằm gọng trong tay Pickford sau pha phạt góc của Mexico.
90'+9
Jordan Henderson nhận thẻ vàng vì phản ứng từ ngoài sân.
90'+9
Johan Vasquez nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
90'+7
Cơ hội! Gallardo tạt từ cánh trái, Jimenez đá một chạm đi vọt xà ngang.
90'+5
Mexico liên tục tạt bóng từ hai cánh nhưng thiếu điểm rơi. Anh phòng ngự rất kín kẽ trong thế thiếu người.
90'+3
Bellingham sút từ giữa sân nhưng Rangel nhanh chóng lùi về bắt gọn.
90'
Hiệp 2 có 11 phút bù giờ.
90'
Harry Kane rời sân, Morgan Rogers thay thế.
89'
Alvaro Fidalgo tung cú sút rất xa, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Anh đi thẳng vào vị trí của Pickford.
86'
Jesus Gallardo đột phá bên cánh phải và tạt vào vòng cấm, hậu vệ Anh hóa giải thành công.
81'
Julian Quinones nhường chỗ cho Guillermo Martinez. Mexico quyết tấn công hết công suất những phút cuối.
80'
Trong tình huống phạt góc thứ hai liên tiếp, Alvarez bật lên đánh đầu không chính xác.
79'
Mexico tiếp tục thay nhân sự. Alvaro Fidalgo vào sân thayJorge Sanchez.
78'
Brian Gutierrez cố gắng tung người móc bóng nhưng không thành công.
74'
Thomas Tuchel tăng cường phòng ngự. Djed Spence và Dan Burn lần lượt thay Nico O’Reilly và Elliot Anderson.
72'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
71'
Jorge Sanchez nhận thẻ vàng sau phản ứng với trọng tài.
69'
Bàn thắng! Mexico rút ngắn 2-3 (Raul Jimenez)! Trên chấm phạt đền, Jimenez không mắc sai lầm nào sút vào góc thấp đánh bại Pickford.
68'
Marc Guehi nhận thẻ vàng.
68'
Phạt đền! Trọng tài cho Mexico hưởng quả phạt 11 mét sau khi xem VAR. Một tình huống gần giống Luka Modric bị thổi phạt trong trận Croatia thua Anh 2-4.
67'
Trọng tài Alireza Faghani quyết định xem màn hình sau khi được tư vấn từ phòng VAR. Kane đã đá vào chân Brian Gutierrez.
66'
Brian Gutierrez ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng không có lỗi của Anh.
61'
Mexico có 2 thay đổi tăng cường hàng công. Brian Gutierrez thay Luis Romo. Santiago Gimenez thay tài năng trẻ Gilberto Mora.
60'
Bàn thắng! 3-1 cho Anh (Harry Kane)! Trên chấm 11 mét, Kane tung cú sút rất mạnh đánh bại thủ thành Rangel.
58'
Phạt đền! Trọng tài Alireza Faghani chỉ tay vào chấm phạt đền khi thoát xuống bị thủ môn Rangel phạm lỗi.
57'
Saka phải rời sân nhường chỗ cho John Stones.
57'
Quinones tung cú sút xa không chính xác.
54'
Thẻ đỏ! Trọng tài rút thẻ đỏ cho Jarell Quansah. Một pha vào bóng với gầm giày đạp thẳng vào chân đối thủ.
53'
Trọng tài kiểm tra VAR sau khi nhận được tín hiệu về pha vào bóng nguy hiểm của Quansah.
52'
Cột dọc! Rất tiếc cho Anh! Nico O’Reilly dứt điểm hiểm hóc, bóng đi chìm đánh bại thủ môn Rangel nhưng cột dọc cứu thua cho chủ nhà Mexico.
49'
Cột dọc! Rất tiếc cho Anh!
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
9h07
Mexico điều chỉnh nhân sự. HLV Javier Aguirre tung tiền vệ Edson Alvarez vào thay trung vệ Cesar Montes.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Mexico 1-2 Anh!
Hiệp 1 đầy kịch tính: Anh dẫn trước Mexico 2-1. Mọi chuyện thay đổi sau phút thứ 35, với Bellingham lập cú đúp chỉ trong vòng 98 giây, và Mexico rút ngắn cách biệt với bàn thắng tuyệt đẹp của Quinones ở phút 42. Trong những phút cuối, Pickford và Bellingham đóng vai trò quan trọng trong việc giúp “Tam Sư” duy trì lợi thế.
45'+4
Nguy hiểm! Trong pha phạt góc, Montes khống chế cự ly gần nhưng Bellingham rất nhanh lùi về phá bóng trước khi trung vệ Mexico có thể dứt điểm.
45'+3
Không vào! Alvarado treo bóng chính xác, Jimenez đánh đầu rất kỹ thuật nhưng Pickoford xuất sắc bay người cứu thua.
45'+1
Không vào! Quinones nhả bóng để Jimenez tung cú sút chân trái, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
42'
Bàn thắng! Mexico rút ngắn tỷ số 1-2 (Julian Quinones)! Từ pha đá phạt, Konsa phá bóng không dứt khoát, Quinones không bị ai kèm thực hiện cú sút nhanh tung lưới Pickford.
38'
Bàn thắng! 2-0 cho Anh (Jude Bellingham)! Sau pha mất bóng trên sân nhà của Mexico, Bellingham bật tường với Hary Kane rồi băng vào dứt điểm cự ly gần nhân đôi cách biệt.
36'
Bàn thắng! 1-0 cho Anh (Jude Bellingham)! Pickford ném bóng, Declan Rice kéo từ sân nhà sang phần sân Mexico, đẩy ra phải cho Saka, người kiến tạo để Bellingham thực hiện cú đánh đầu cận thành phía cột xa.
35'
Mexico kiểm soát bóng 56%, cùng với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 93%.
32'
Luis Romo thực hiện cú sút từ rất xa, bóng đi không chính xác.
26'
Anthony Gordon tung cú sút nhanh sau pha đột phá, nhưng không khó với thủ môn Raul Rangel – người vẫn chưa thủng lưới tại World Cup 2026.
23'
Hai đội bước vào 3 phút Hydration break.
22'
Anthony Gordon tung đường chuyền khá nguy hiểm vào vòng cấm, hàng thủ Mexico thi đấu tập trung phá ra hết biên ngang.
19'
Tài năng trẻ Gilberto Mora có pha bóng ấn tượng, cú sút của anh sau pha phối hợp một chạm với Quinones bị Konsa cản phá.
15'
Không vào! Sau quả tạt từ cánh phải của Alvarado, Raul Jimenez bay người đánh đầu đưa bóng đi về góc thấp, Pickford xuất sắc đổ người cứu thua.
14'
Guehi thực hiện đường chuyền dài nhưng không có đồng đội nào nhận được.
9'
Bukayo Saka đá phạt góc nhưng không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào.
5'
Mexico chủ động cầm bóng. Anh kéo cả đội hình xuống phần sân nhà.
5'
Mexico chủ động cầm bóng. Anh kéo cả đội hình xuống phần sân nhà.
2'
Romo rất đau. Anh nằm trên sân khiến trận đấu tạm gián đoạn.
1'
Declan Rice nhận thẻ vàng ngay ở phút đầu tiên.
1'
Trận đấu bắt đầu.
7h49
Ở phía nam SVĐ Azteca, một biển người mặc áo trắng và đỏ tràn ngập các khán đài. Hàng ngàn người hâm mộ “Tam Sư” đã có mặt để cổ vũ cho thầy trò Thomas Tuchel. Với những bài hát của Oasis, The Beatles, Depeche Mode và nhiều nghệ sĩ khác, họ đã khiến mọi người cùng nhún nhảy và thể hiện sự cổ vũ cuồng nhiệt ngay cả trước khi trận đấu bắt đầu.
7h36
Các đội vừa ra sân khởi động, bất chấp cơn mưa như trút nước. Trọng tài người Úc Alireza Faghani sẽ điều khiển trận đấu.
FIFA thông báo
"Do điều kiện thời tiết bất lợi tại Mexico City, bao gồm nguy cơ sét đánh ở khu vực xung quanh sân vận động, trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Mexico và Anh sẽ lùi giờ khai cuộc sang 19h00 theo giờ địa phương (8h00 sáng ngày 6/7 theo giờ Hà Nội), thay vì diễn ra theo kế hoạch ban đầu.
Sự an toàn và an ninh của tất cả mọi người luôn là ưu tiên hàng đầu của FIFA. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ vì sự thông cảm và hợp tác".
Tạm hoãn
Quy trình phòng chống sét đã được kích hoạt lại tại Sân vận động Azteca.
Dự kiến trận đấu bị hoãn 1 tiếng đồng hồ.
Đội hình xuất phát của Anh
Đội hình xuất phát của Mexico
6h10
Cuộc chạm trán vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Anh và Mexico đã bị hoãn lại một tiếng do giông bão quanh khu vực sân Azteca.
Trận đấu dự kiến sẽ bắt đầu lúc 8h sáng (ngày 6/7, giờ VN).
Thông tin trận đấu
- Mexico và Anh mới chỉ gặp nhau 1 lần tại World Cup, đó là ở vòng bảng năm 1966, khi “Tam sư” giành chiến thắng 2-0 trước khi lên ngôi vô địch.
- Anh đã thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất với Mexico, đều là các trận giao hữu diễn ra từ năm 1986 đến 2010. Ngoài ra, đây sẽ là lần thứ 4 “Tam sư” chạm trán đội chủ nhà tại World Cup, sau Thụy Sĩ năm 1954 (thắng 2-0), Tây Ban Nha năm 1982 (hòa 0-0) và Italia năm 1990 (thua 1-2).
- Mexico chưa từng thua trận nào tại sân Azteca ở World Cup, với thành tích 8 thắng và 2 hòa, đồng thời thắng cả 6 trận gần nhất tại đây. Đây sẽ là trận World Cup thứ 11 của họ trên sân đấu này, qua đó lập kỷ lục về số trận nhiều nhất mà một đội tuyển thi đấu trên cùng một SVĐ trong lịch sử World Cup.
- Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của tuyển Anh tại Azteca sau 40 năm, kể từ thất bại 1-2 trước Argentina ở tứ kết World Cup 1986, trận đấu nổi tiếng với bàn thắng “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona.
- Mexico đã thắng cả 4 trận tại World Cup 2026, qua đó thiết lập kỷ lục số trận thắng nhiều nhất của họ trong một kỳ World Cup. Mexico cũng là một trong hai đội chủ nhà trong thế kỷ 21 thắng 4 trận đầu tiên của giải, cùng với Đức năm 2006. Trong khi đó, Italia năm 1990 vẫn là đội chủ nhà duy nhất từng thắng cả 5 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup.
- Anh đã vào bán kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022. Họ đang hướng tới lần thứ hai trong lịch sử lọt vào top 8 ở ba kỳ World Cup liên tiếp, sau chuỗi thành tích từ năm 1962 (tứ kết), 1966 (vô địch) và 1970 (tứ kết).
- Mexico có thể trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới ở 5 trận đầu tiên của một kỳ World Cup, cân bằng thành tích của Italia năm 1990. Đội tuyển Italia khi đó kết thúc giải ở vị trí thứ ba.
- Julian Quinones đã góp dấu giày trực tiếp vào 4 bàn thắng tại World Cup 2026 (3 bàn, 1 kiến tạo), cân bằng kỷ lục của một cầu thủ Mexico trong một kỳ World Cup kể từ năm 1966, do Luis Hernandez thiết lập vào năm 1998. Với 3 bàn thắng, Quinones chỉ còn kém đúng 1 bàn để san bằng kỷ lục 4 bàn trong một kỳ World Cup của Hernandez.
- 3 pha kiến tạo của Roberto Alvarado là thành tích cao nhất của một cầu thủ Mexico trong một kỳ World Cup kể từ năm 1966. Ngoài ra, tại giải đấu năm nay, Alvarado cũng dẫn đầu tuyển Mexico về số cơ hội tạo ra (10), số lần thu hồi bóng (15) và số pha tắc bóng thành công (7).
- Jordan Pickford có thể cán mốc 17 lần ra sân tại World Cup, cân bằng kỷ lục nhiều trận đấu nhất trong lịch sử đội tuyển nam Anh do Peter Shilton nắm giữ.
- Harry Kane đã ghi 4 bàn bằng đầu tại World Cup, trong đó có 3 bàn ở kỳ World Cup 2026. Kể từ năm 1966, chỉ có Miroslav Klose (7 bàn) và Gerd Müller (5 bàn) ghi nhiều bàn thắng bằng đầu hơn tiền đạo người Anh tại World Cup.