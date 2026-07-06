- Mexico và Anh mới chỉ gặp nhau 1 lần tại World Cup, đó là ở vòng bảng năm 1966, khi “Tam sư” giành chiến thắng 2-0 trước khi lên ngôi vô địch.

- Anh đã thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất với Mexico, đều là các trận giao hữu diễn ra từ năm 1986 đến 2010. Ngoài ra, đây sẽ là lần thứ 4 “Tam sư” chạm trán đội chủ nhà tại World Cup, sau Thụy Sĩ năm 1954 (thắng 2-0), Tây Ban Nha năm 1982 (hòa 0-0) và Italia năm 1990 (thua 1-2).

- Mexico chưa từng thua trận nào tại sân Azteca ở World Cup, với thành tích 8 thắng và 2 hòa, đồng thời thắng cả 6 trận gần nhất tại đây. Đây sẽ là trận World Cup thứ 11 của họ trên sân đấu này, qua đó lập kỷ lục về số trận nhiều nhất mà một đội tuyển thi đấu trên cùng một SVĐ trong lịch sử World Cup.

- Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của tuyển Anh tại Azteca sau 40 năm, kể từ thất bại 1-2 trước Argentina ở tứ kết World Cup 1986, trận đấu nổi tiếng với bàn thắng “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona.

- Mexico đã thắng cả 4 trận tại World Cup 2026, qua đó thiết lập kỷ lục số trận thắng nhiều nhất của họ trong một kỳ World Cup. Mexico cũng là một trong hai đội chủ nhà trong thế kỷ 21 thắng 4 trận đầu tiên của giải, cùng với Đức năm 2006. Trong khi đó, Italia năm 1990 vẫn là đội chủ nhà duy nhất từng thắng cả 5 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup.

- Anh đã vào bán kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022. Họ đang hướng tới lần thứ hai trong lịch sử lọt vào top 8 ở ba kỳ World Cup liên tiếp, sau chuỗi thành tích từ năm 1962 (tứ kết), 1966 (vô địch) và 1970 (tứ kết).

- Mexico có thể trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới ở 5 trận đầu tiên của một kỳ World Cup, cân bằng thành tích của Italia năm 1990. Đội tuyển Italia khi đó kết thúc giải ở vị trí thứ ba.

- Julian Quinones đã góp dấu giày trực tiếp vào 4 bàn thắng tại World Cup 2026 (3 bàn, 1 kiến tạo), cân bằng kỷ lục của một cầu thủ Mexico trong một kỳ World Cup kể từ năm 1966, do Luis Hernandez thiết lập vào năm 1998. Với 3 bàn thắng, Quinones chỉ còn kém đúng 1 bàn để san bằng kỷ lục 4 bàn trong một kỳ World Cup của Hernandez.

- 3 pha kiến tạo của Roberto Alvarado là thành tích cao nhất của một cầu thủ Mexico trong một kỳ World Cup kể từ năm 1966. Ngoài ra, tại giải đấu năm nay, Alvarado cũng dẫn đầu tuyển Mexico về số cơ hội tạo ra (10), số lần thu hồi bóng (15) và số pha tắc bóng thành công (7).

- Jordan Pickford có thể cán mốc 17 lần ra sân tại World Cup, cân bằng kỷ lục nhiều trận đấu nhất trong lịch sử đội tuyển nam Anh do Peter Shilton nắm giữ.

- Harry Kane đã ghi 4 bàn bằng đầu tại World Cup, trong đó có 3 bàn ở kỳ World Cup 2026. Kể từ năm 1966, chỉ có Miroslav Klose (7 bàn) và Gerd Müller (5 bàn) ghi nhiều bàn thắng bằng đầu hơn tiền đạo người Anh tại World Cup.