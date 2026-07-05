Tham vọng vô địch World Cup 2026 của tuyển Anh sẽ được thử thách bằng trận chiến dự báo đầy cam go với chủ nhà Mexico trên sân Azteca huyền thoại, ở độ cao 2.200m so với mực nước biển.

Anh vừa vất vả lấy vé vòng 16 đội, với chiến thắng ngược 2-1 trước CHDC Congo. Đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Thomas Tuchel để thủng lưới ở phút thứ 7 và bị dẫn cho đến phút 75, nhờ tài cá nhân của Harry Kane (với 1 cú đúp) mới ‘cứu’ được Tam sư và cả ông thầy người Đức.

Có 3/4 chuyên gia chọn Anh thắng. Ảnh: Khel Now

Sau vòng bảng chưa hoàn toàn chinh phục người hâm mộ: thắng 4-2 Croatia, hòa 0-0 Ghana và thắng 2-0 Panama, tuyển Anh cần làm tốt hơn ở trận đấu vòng 32 đội.

Giờ đây, họ sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh của mình trước một Mexico nổi bật và đầy khí thế: toàn thắng từ đầu giải.

Mexico nằm trong số chỉ 3 đội (cùng Argentina và Pháp) giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng, khi lần lượt thắng Nam Phi (2-0), Hàn Quốc (1-0) và CH Séc (3-0). Họ ghi 6 bàn và không để thủng lưới.

Tại vòng 32 đội, Mexico tiếp tục giữ sạch lưới, với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ecuador.

Với phong độ ấn tượng như vậy, Mexico hoàn toàn có thể khiến Anh ôm hận, nếu không chơi thuyết phục hơn.

Chuyên gia Chris Sutton dự đoán, Harry Kane lại ghi bàn cho tuyển Anh. Ảnh: Imago

Phát biểu của HLV Thomas Tuchel sau khi vượt ải CHDC Congo là ông cùng học trò biết sẽ gặp nhiều thách thức trước Mexico, cả về thực lực đối thủ cũng như việc phải chơi ở độ cao như trên. Tuy nhiên, thuyền trưởng Tam sư khẳng định, cả đội đã sẵn sàng cho điều đó.

Nhưng tuyển Anh sẽ phải hết sức lưu ý, Mexico chưa thua trận nào tại World Cup trên sân Azteca, với 8 chiến thắng và 2 hòa. Còn tính cả những trận không chính thức thì chuỗi trận bất bại của họ lên tới con số 26, kể từ trận thua Honduras vào 2013.

Tuy nhiên, Mexico lép vế Anh ở thành tích đối đầu, khi chỉ thắng 2 so với 6 của đối thủ, trong 9 lần gặp mặt. Trận đấu gần nhất giữa 2 đội là vào 2010, Anh thắng 3-1.

Theo dự đoán của chuyên gia Sportskeeda với phong độ tốt hiện có và tinh thần lên cao, Mexico sẽ thắng Anh với tỷ số 2-1, để lấy vé tứ kết World Cup 2026. Goal đồng ý kết quả ấy, chỉ có điều chọn người chiến thắng là thầy trò Thomas Tuchel.

Trong khi đó, Sportsmole cho rằng, cuộc so tài này sẽ bất phân thắng bại trong 120 phút (hòa 1-1) và Anh thắng Mexico trên loạt đấu luân lưu.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, tin rằng Anh sẽ tạo ra đủ cơ hội để vượt qua Mexico, với lại điền tên lên bảng điện tử. Dự đoán, Anh 2-1 Mexico.

Đội hình dự kiến:

Mexico: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.