Ký ức Azteca

Đội tuyển Anh mang trong mình nỗi ám ảnh với sân Azteca mà họ không hề che giấu, đồng thời cũng dè chừng trước khả năng Mexico sẽ tạo ra một “cái bẫy” cả trong lẫn ngoài sân cỏ ở World Cup 2026, nơi thầy trò Javier Aguirre đang thể hiện phong độ hủy diệt.

Như thể lịch sử có thể lặp lại, tuyển Anh đang cố gắng xua tan mọi bóng ma: ký ức đau đớn cách đây 40 năm và cả những gì họ chứng kiến trong vài tuần qua, khi Mexico liên tiếp nghiền nát các đối thủ ngay tại “miệng núi lửa” Azteca – nơi chủ nhà bất bại từ năm 2013.

Không ai quên khoảnh khắc thủ môn Peter Shilton bật nhảy với cánh tay vươn cao, còn Diego Maradona dùng sự láu lỉnh để chạm tay vào bóng ghi bàn.

Đội tuyển Anh trở lại nơi gắn với “Bàn tay của Chúa”. Ảnh: FA

“Bàn tay của Chúa” là nỗi đau mà người Anh chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai. Họ bị loại khỏi World Cup bởi một bàn thắng không hợp lệ nhưng vẫn được công nhận.

Kể từ thất bại ấy, tuyển Anh chưa từng thi đấu ở Mexico City và giờ đây họ phải quay lại trong trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết.

Các cầu thủ hiện tại của Thomas Tuchel thậm chí còn chưa ra đời vào năm 1986, nhưng bản thân nhà cầm quân người Đức thì có.

Ông cũng mang một ký ức riêng, bởi chính đội tuyển Đức đã thất bại trước Argentina trong trận chung kết World Cup năm đó.

“Nghiệp báo sẽ đền đáp chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảo ngược mọi chuyện”, Tuchel tuyên bố, khẳng định các học trò không hề mang gánh nặng lịch sử trên vai.

Tuy nhiên, điều khiến ông bận tâm hơn lại là những yếu tố thực tế. Đội tuyển Anh đã dành nhiều giờ theo dõi khả năng FIFA thay đổi giờ thi đấu do dự báo có giông sét, giống như trận gặp Ecuador trước đó.

Trận đấu có thể bị dời vài tiếng đồng hồ, đồng nghĩa nhiệt độ sẽ thay đổi đáng kể, kéo theo việc đảo lộn toàn bộ kế hoạch chuẩn bị, từ tập luyện, nghỉ ngơi cho đến bữa ăn. Cuối cùng, FIFA quyết định giữ nguyên lịch thi đấu (7h ngày 6/7).

Anh cũng thay đổi địa điểm tập luyện. Hiểu rằng gần như không thể thích nghi hoàn toàn với độ cao 2.240 mét chỉ trong thời gian ngắn, họ quyết định thực hiện buổi tập cuối ngay trên đất Mexico thay vì ở đại bản doanh tại Kansas.

“Đó sẽ là một bất lợi lớn vì chúng tôi không thể thích nghi”, Tuchel thừa nhận. Khác với nhiều đội từng đến Azteca lựa chọn trung tâm huấn luyện của Club America, tuyển Anh tập tại khu Cantera của Pumas.

Niềm tin

Đó cũng là thông tin duy nhất về lịch trình di chuyển được công khai theo quy định của FIFA. Còn lại, tuyển Anh giữ kín tuyệt đối địa điểm khách sạn tại thủ đô Mexico.

Lý do là màn “serenade” mà các CĐV Mexico từng dành cho Ecuador: họ mang loa công suất lớn, liên tục bấm còi xe quanh khách sạn để phá giấc ngủ đối thủ.

Người Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tâm lý ấy nếu nó tái diễn, dù lực lượng an ninh đã tăng cường bảo vệ khách sạn. Trong hành lý của các cầu thủ có cả nút bịt tai lẫn ứng dụng phát tiếng ồn trắng (white noise) để dễ ngủ.

Morgan Rogers chia sẻ: “Sự chuẩn bị và tất cả những gì đi kèm, những trở ngại mà chúng tôi phải vượt qua... tất cả chỉ càng làm tăng sự phấn khích và adrenaline của cả đội, cùng khát vọng giành quyền vào tứ kết World Cup”.

HLV Tuchel khích lệ các cầu thủ Anh vượt qua sức nặng lịch sử. Ảnh: FA

Các cầu thủ Anh đã sẵn sàng về mặt tinh thần. Bởi như Marcus Rashford nói: “Đó vẫn chỉ là một trận bóng đá. Tất cả chúng tôi đều chơi bóng từ nhỏ và từng thi đấu trong rất nhiều môi trường, bầu không khí khác nhau”.

Nếu tuyển Anh phải hít một hơi thật sâu để gạt bỏ sức nặng của lịch sử, thì với Mexico, quá khứ lại là nguồn động lực mãnh liệt.

Kể từ năm 1986, họ chưa từng góp mặt ở một trận tứ kết World Cup và đang tiến bước đầy thuyết phục nhờ hai thủ lĩnh trên hàng công.

Một là Julian Quinones, tiền đạo đang khoác áo Al-Qadsiah, người đã ghi 3 bàn và chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn của Mexico tại World Cup do Javier Hernandez (Chicharito) và Luis Hernandez nắm giữ đúng 1 pha lập công.

Người còn lại là Raul Jimenez với hai bàn thắng. Anh không hề xa lạ với tuyển Anh, bởi đã nhiều năm chinh chiến tại Premier League.

Dĩ nhiên, hàng thủ chưa thủng lưới bàn nào tại World Cup 2026, được xây dựng bởi trợ lý Rafa Marquez, cũng là niềm tin để Mexico chống lại Harry Kane.