7h ngày 6/7, sân Azteca:

Đồng chủ nhà Mexico có lý do để tin vào một cú sốc trước đội tuyển Anh, trong trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026.

Nếu chỉ nhìn vào danh tiếng, đội bóng của Thomas Tuchel vẫn nhỉnh hơn nhờ dàn ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, từ Marc Guehi nơi hàng thủ đến Jude Bellingham và Declan Rice nơi giữa sân, cùng Harry Kane lập kỷ lục ghi bàn.

Sân Azteca là điểm tựa quan trọng với Mexico. Ảnh: FMF

Mặc dù vậy, như Lionel Scaloni của Argentina nhấn mạnh, World Cup không chỉ là cuộc chơi của tên tuổi.

Trong một trận knock-out, đặc biệt tại Azteca, Mexico có đủ vũ khí để kéo Anh vào cuộc chiến không hề dễ chịu.

Điểm tựa đầu tiên của Mexico là sự chắc chắn với 4 trận toàn thắng và chưa thủng lưới. Tại World Cup 2026, chỉ có Tây Ban Nha là đội thứ hai hiện duy trì thành tích sạch lưới.

Con số này không chỉ nói về phong độ của hàng phòng ngự, mà còn phản ánh cách Javier Aguirre xây dựng tập thể cân bằng, cùng dấu ấn của trợ lý Rafa Marquez.

Trong trận đấu gần nhất gặp Ecuador, Mexico chủ động về mọi mặt và giành chiến thắng 2-0. Họ thậm chí có thể thắng cách biệt lớn hơn.

Phía bên kia, Anh tiếp tục để lộ nhiều vấn đề trước CHDC Congo. “Tam sư” bị dẫn bàn sớm, lúng túng trong phần lớn thời gian và chỉ được Harry Kane kéo khỏi rắc rối bằng hai khoảnh khắc ở cuối trận.

Chiến thắng ấy cho thấy bản lĩnh của Anh, nhưng cũng phơi bày khoảng trống trong phòng ngự, cùng vấn đề ở hành lang phải.

Nếu Mexico kiểm soát được những đôi chân trên mặt đất, duy trì tính kết nối ở hàng thủ theo cấu trúc của Rafa Marquez – cựu vô địch Champions League với Barca – khoảng trống cho Kane sẽ không nhiều.

Azteca cũng là một nhân vật của trận đấu. Độ cao hơn 2.200 m, sức nóng từ khán đài và áp lực của gần như cả một quốc gia đứng sau lưng sẽ làm tăng thêm sức mạnh Mexico.

Ở đây, cách nay 40 năm, trong lần gần nhất thi đấu, người Anh từng thua Argentina trong trận cầu lịch sử của Diego Maradona – một bàn thắng bằng tay, cùng bàn thắng thế kỷ.

Trong khi đó, Anh phải giải bài toán thể lực, nhịp thở và tâm lý. Nguy cơ hụt hơn cuối trận là không hề nhỏ với “Tam sư”.

Về lý thuyết, Anh vẫn được đánh giá cao hơn – siêu máy tính Opta nhận định khả năng thắng 55,6%. Nhưng “thánh đường” Azteca là điểm tựa để Mexico mơ mộng.

Đội hình dự kiến:

Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

Dự đoán: hòa 1-1; Mexico thắng luân lưu.