Đội hình ra sân
Mexico: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora, Lira, Romo, Alvarado, Quinones, Jimenez.
Ecuador: Galindez, Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco, Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah, Valencia, Plata.
Bàn thắng: Quinones 22', Jimenez 31'
Thẻ đỏ: Hincapie 90'+5
Kết thúc
90'+5
Thẻ đỏ: Piero Hincapie có hành vi lấy tay che mồm khi nói với cầu thủ Mexico. Sau khi xem VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu hậu vệ của Arsenal.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
82'
Ecuador đang tấn công quá bế tắc. Những nhân tố mới vào sân chưa mang đến sự khác biệt.
74'
Caicedo phất đường chuyền dài cho Rodriguez hứng ngực hãm bóng rồi kết thúc ngay bằng chân trái cực kỳ nguy hiểm.
67'
Mexico suýt có bàn thứ 3 với tình huống đánh đầu căng từ quả phạt góc của Montes.
66'
Mexico tập trung phòng ngự số đông khiến Ecuador gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn Rangel.
59'
Lão tướng Valencia rời sân trong thất vọng, nhường chỗ cho Rodriguez.
53'
Valencia bứt tốc xâm nhập vòng cấm Mexico nhưng cú đá cuối cùng quá thiếu chính xác.
47'
Alvarado lao lên bên cánh phải thực hiện cú cứa lòng chân trái thiếu chính xác.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
39'
Yeboah xử lý hay bên cánh trái rồi cứa lòng chân phải buộc thủ môn Mexico phải bay người cứu thua.
31'
Bàn thắng (2-0, Raul Jimenez): Tận dụng sai lầm của hàng thủ Ecuador, Quinones kiến tạo cho Raul Jimenez tung cú đá trái phá từ khoảng cách chừng 15m nhân đôi cách biệt.
22'
Bàn thắng (1-0, Quinones): Khi hàng thủ Ecuador dâng cao, Quinones phá bẫy việt vị băng xuống tốc độ rồi quăng chân phải sấm sét nhằm góc gần mở tỷ số trận đấu.
17'
Ecuador đưa ra lời đáp trả đanh thép. Yeboah xử lý hay chếch bên cánh trái rồi sút căng ở góc hẹp, bóng chạm mép ngoài cột dọc khung thành Mexico.
15'
Mora suýt khiến khán đài Azteca vỡ òa với pha cứa lòng bên cánh trái, bóng bay sạt cột gang tấc.
13'
Sau khoảng thời gian đầu pressing và tấn công liên tục, Mexico dần giảm nhịp độ, trong bối cảnh Ecuador cũng bắt nhịp được với cuộc chơi.
7'
Romo tạt vào thuận lợi từ cánh phải, tạo điều kiện cho Raul Jimenez đánh đầu cận thành ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
5'
Với lợi thế chủ nhà, Mexico nhập cuộc đầy hứng khởi. Tài năng 17 tuổi Mora nã đại bác sấm sét đưa bóng đi vọt xà.
9h
Trận đấu bắt đầu.