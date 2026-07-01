Đội hình ra sân

Mexico: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora, Lira, Romo, Alvarado, Quinones, Jimenez.

Ecuador: Galindez, Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco, Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah, Valencia, Plata.

Bàn thắng: Quinones 22', Jimenez 31'

Thẻ đỏ: Hincapie 90'+5

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Quinones và Jimenez ghi bàn cho Mexico - Ảnh: ESPN
01/07/2026 | 11:11

Kết thúc

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Mexico giành chiến thắng xứng đáng để vào vòng 1/8 World Cup 2026, gặp một trong hai đối thủ Anh hoặc CHDC Congo - Ảnh: FIFA
Thu gọn
01/07/2026 | 10:57

90'+5

Thẻ đỏ: Piero Hincapie có hành vi lấy tay che mồm khi nói với cầu thủ Mexico. Sau khi xem VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu hậu vệ của Arsenal.

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Hincapie bị đuổi khỏi sân do có hành vi lấy tay che miệng lúc nói chuyện với cầu thủ đối phương - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
01/07/2026 | 10:52

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
01/07/2026 | 10:47

82'

Ecuador đang tấn công quá bế tắc. Những nhân tố mới vào sân chưa mang đến sự khác biệt.

Thu gọn
01/07/2026 | 10:36

74'

Caicedo phất đường chuyền dài cho Rodriguez hứng ngực hãm bóng rồi kết thúc ngay bằng chân trái cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
01/07/2026 | 10:29

67'

Mexico suýt có bàn thứ 3 với tình huống đánh đầu căng từ quả phạt góc của Montes.

Thu gọn
01/07/2026 | 10:28

66'

Mexico tập trung phòng ngự số đông khiến Ecuador gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn Rangel.

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Ecuador tấn công thiếu hiệu quả - Ảnh: FIFA
Thu gọn
01/07/2026 | 10:20

59'

Lão tướng Valencia rời sân trong thất vọng, nhường chỗ cho Rodriguez.

Thu gọn
01/07/2026 | 10:14

53'

Valencia bứt tốc xâm nhập vòng cấm Mexico nhưng cú đá cuối cùng quá thiếu chính xác.

Thu gọn
01/07/2026 | 10:09

47'

Alvarado lao lên bên cánh phải thực hiện cú cứa lòng chân trái thiếu chính xác.

Thu gọn
01/07/2026 | 09:56

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Mexico - Ảnh: MNT
Thu gọn
01/07/2026 | 09:46

45'

Hiệp một có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
01/07/2026 | 09:43

39'

Yeboah xử lý hay bên cánh trái rồi cứa lòng chân phải buộc thủ môn Mexico phải bay người cứu thua.

Thu gọn
01/07/2026 | 09:32

31'

Bàn thắng (2-0, Raul Jimenez): Tận dụng sai lầm của hàng thủ Ecuador, Quinones kiến tạo cho Raul Jimenez tung cú đá trái phá từ khoảng cách chừng 15m nhân đôi cách biệt.

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Raul Jimenez nhân đôi cách biệt - Ảnh: ANAS
Thu gọn
01/07/2026 | 09:23

22'

Bàn thắng (1-0, Quinones): Khi hàng thủ Ecuador dâng cao, Quinones phá bẫy việt vị băng xuống tốc độ rồi quăng chân phải sấm sét nhằm góc gần mở tỷ số trận đấu.

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Quinones ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: ANAS
Thu gọn
01/07/2026 | 09:18

17'

Ecuador đưa ra lời đáp trả đanh thép. Yeboah xử lý hay chếch bên cánh trái rồi sút căng ở góc hẹp, bóng chạm mép ngoài cột dọc khung thành Mexico.

Thu gọn
01/07/2026 | 09:16

15'

Mora suýt khiến khán đài Azteca vỡ òa với pha cứa lòng bên cánh trái, bóng bay sạt cột gang tấc.

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Cú dứt điểm nguy hiểm của Mora
Thu gọn
01/07/2026 | 09:13

13'

Sau khoảng thời gian đầu pressing và tấn công liên tục, Mexico dần giảm nhịp độ, trong bối cảnh Ecuador cũng bắt nhịp được với cuộc chơi.

Thu gọn
01/07/2026 | 09:07

7'

Romo tạt vào thuận lợi từ cánh phải, tạo điều kiện cho Raul Jimenez đánh đầu cận thành ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Mexico v Ecuador Round Of 32 FIFA World Cup 2026.jpg
Cú đánh đầu suýt thành bàn của Raul Jimenez - Ảnh: FIFA
Thu gọn
01/07/2026 | 09:06

5'

Với lợi thế chủ nhà, Mexico nhập cuộc đầy hứng khởi. Tài năng 17 tuổi Mora nã đại bác sấm sét đưa bóng đi vọt xà.

Thu gọn
01/07/2026 | 09:06

9h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
01/07/2026 | 08:39

8h20

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Thông báo mới nhất từ BTC, trận cầu giữa Mexico và Ecuador sẽ bắt đầu vào lúc 9h (ngày 1/7, giờ VN), lùi lại một tiếng so với lịch ban đầu vì mưa dông ở sân Azteca - Ảnh: MNT
Thu gọn
01/07/2026 | 08:10

8h

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Tin vui với người hâm mộ là mưa đã ngớt và cầu thủ hai đội đang ra sân khởi động - Ảnh: MNT
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01/07/2026 | 07:57

7h30

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Do điều kiện thời tiết xấu, mưa dông trên sân Azteca, trận đấu giữa đội tuyển Mexico và Ecuador bị hoãn lại - Ảnh: MNT
Thu gọn
01/07/2026 | 07:56

7h

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Đội hình ra sân Mexico - Ảnh: MNT
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Đội hình ra sân Ecuador - Ảnh: La Tri
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30/06/2026 | 18:06

6h30

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Cầu thủ Mexico tập luyện trước trận - Ảnh: S.M
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30/06/2026 | 18:05

6h

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Hai đội được đánh giá ngang sức cân tài - Ảnh: Khelnow
Thu gọn