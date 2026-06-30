Đồng chủ nhà Mexico có một vòng bảng World Cup 2026 thật hoàn hảo: nằm trong số 3 đội toàn thắng (cùng Argentina, Pháp), nhưng còn tạo khác biệt hơn cả 2 đội kia: giữ sạch lưới cả 3 trận.

Mexico xếp nhất bảng A với 9 điểm, ghi được 6 bàn thắng và không để thủng bàn nào, sau các trận thắng: 2-0 Nam Phi, 1-0 Hàn Quốc và 3-0 CH Séc.

Mexico được tin tưởng sau vòng bảng hoàn hảo. Ảnh: Khel Now

Có thể thấy, đội bóng của HLV Javier Aguirre đang trình diễn thứ bóng đá thực sự ấn tượng tại World Cup 2026 và dễ hiểu khi Mexico được đánh giá cao hơn trong cuộc so tài với Ecuador ở vòng 32 đội.

So với Mexico, Ecuador có vòng bảng khá trắc trở và đã giành vé với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ 3 tốt nhất – với 4 điểm ở bảng E.

Họ ra quân thua Bờ Biển Ngà 0-1 bởi pha lập công của cầu thủ khoác áo MU, Amad Diallo vào phút cuối. Sau đó, Ecuador chia điểm Curacao bằng trận hòa 0-0 gây thất vọng, tưởng hết cơ hội khi trận cuối đụng độ Đức.

Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ đã tạo nên cú hích tinh thần cực mạnh với màn ngược dòng thắng Đức 2-1, giành lấy tấm vé quý giá.

Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử Ecuador vượt qua vòng đấu bảng World Cup và họ đang mơ có thể tiến thêm một bước nữa, cho dù bị đánh giá thấp hơn Mexico.

Thực tế, lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Ecuador, bởi chỉ có 4 chiến thắng so với 17 của Mexico, trong 28 lần gặp trên mọi đấu trường. Lần gặp gần nhất giữa 2 đội là vào tháng 10 năm ngoái, có tỷ số hòa 1-1.

Đội tuyển nước đồng chủ nhà World Cup 2026 được dự đoán sẽ lấy vé đi tiếp. Ảnh: IMAGO

Cuộc chạm trán Mexico vs Ecuador diễn ra vào lúc 8h ngày 1/7 được dự đoán diễn ra căng thẳng, không có nhiều bàn thắng. Một đội tuyển nước đồng chủ nhà nhắm tới trận giữ sạch lưới tiếp theo, trong khi đối thủ của họ cho thấy tính kỷ luật cao nơi hàng thủ, quyết tìm cách để ngăn Mexico ghi bàn.

Trong cuộc chiến này, ai là người chiến thắng? Theo chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, Ecuador đang rất tự tin sau khi đánh bại Đức, nhưng Mexico đang có một kỳ World Cup tuyệt vời cho đến lúc này, tinh thần đầy hưng phấn, lại thêm sự cổ vũ từ khán giả nhà sẽ giúp họ giành quyền đi tiếp. Dự đoán, Mexico 1-0 Ecuador.

Chuyên gia Sportsmole lựa chọn kết quả Mexico thắng 2-1 Ecuador. Nhưng Sportskeeda nghĩ rằng, đội đồng chủ nhà sẽ tiếp tục giữ sạch lưới, thắng Ecuador 2-0. Khel Now dự đoán trận đấu có nhiều bàn thắng hơn, với Mexico 3-2 Ecuador.

Đội hình dự kiến:

Mexico: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Ecuador: Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.