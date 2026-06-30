8h ngày 1/7, sân Azteca:

Mexico thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi toàn thắng 3 trận, giữ sạch lưới và ghi 6 bàn để độc chiếm ngôi đầu bảng A. Màn trình diễn ấn tượng mang đến niềm tin lớn cho đội đồng chủ nhà, có thể tạo nên kỳ World Cup lịch sử.

Họ áp đảo Nam Phi, vượt qua Hàn Quốc nhờ biết cách trừng phạt sai lầm đối phương, rồi thổi bay CH Séc bằng đội hình dự bị.

Mexico xuất sắc thắng 3 trận vòng bảng - Ảnh: FIFA

Mexico đang có chuỗi 9 trận bất bại tại World Cup trên sân nhà. Bầu không khí cuồng nhiệt từ hơn 8 vạn khán giả trên thánh địa Azteca trở thành điểm tựa quan trọng giúp El Tri thi đấu thăng hoa.

Đội hình không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng HLV Javier Aguirre đã tạo nên một tập thể gắn kết, giàu khát khao và thi đấu máu lửa.

Bên kia chiến tuyến, Ecuador phải trải qua vòng bảng đầy sóng gió, trước khi giành vé với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đoàn quân HLV Sebastian Beccacece mở màn bằng thất bại trước Bờ Biển Ngà phút 90. Sau đó, Ecuador bị Curacao cầm hòa 0-0 dù tung ra tới 27 cú dứt điểm.

Hy vọng đi tiếp trở nên mong manh khi lượt đấu cuối, đại diện Nam Mỹ đụng tuyển Đức. Tuy nhiên, ở thế chân tường, Ecuador vùng lên mạnh mẽ, tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1.

Điểm mạnh của Ecuador nằm ở hàng phòng ngự. Những cái tên như William Pacho, Moises Caicedo chính là hạt nhân trong lối chơi kỷ luật đầy khó chịu mà HLV Beccacece xây dựng.

Cuộc đấu hứa hẹn sẽ quyết liệt và hấp dẫn - Ảnh: Fox

Trong quá khứ, Mexico và Ecuador quá quen mặt nhau. Sau 28 lần đối đầu, đội bóng Bắc Mỹ chiếm ưu thế với 17 chiến thắng (hòa 7 và thua 4 trận).

Phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, Mexico được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Ecuador cũng chứng minh bản lĩnh ở thời điểm quyết định, đặc biệt qua màn ngược dòng trước Đức.

Đội bóng áo vàng nhiều khả năng chọn lối đá phòng ngự phản công, rình rập chờ cơ hội tung đòn kết liễu khi Mexico lao lên.

Dự đoán: Hòa 1-1 trong 120 phút (Ecuador thắng penalty)

Đội hình dự kiến

Mexico: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Ecuador: Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.