Đội hình ra sân

Mexico: Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Romo, Quinones; Jimenez.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min.

Bàn thắng: Romo 50'

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Chiến thắng có phần may mắn của Mexico - Ảnh: 433

19/06/2026 | 10:03

Kết thúc

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Mexico giành 3 điểm quý giá để bước tiếp vào vòng 1/16 - Ảnh: InstantFoot
Thu gọn
19/06/2026 | 09:51

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
19/06/2026 | 09:48

87'

Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Cho Gue-sung đánh đầu cận thành. May cho Mexico là thủ môn Rangel đã xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
19/06/2026 | 09:45

85'

Vargas volley bóng sống ngoài vòng cấm khá hay, nhưng thủ môn Kim Seung-gyu cản phá xuất sắc.

Thu gọn
19/06/2026 | 09:37

78'

Lee Kang-in thử vận may với cú nã pháo tầm xa vọt xà ngang.

Thu gọn
19/06/2026 | 09:34

75'

Raul Jimenez có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng cú đá ở góc hẹp không thắng được thủ môn Hàn Quốc.

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Cơ hội của Raul Jimenez - Ảnh: FIFA
Thu gọn
19/06/2026 | 09:32

67'

Hàn Quốc đang cố gắng tìm đường vào khung thành Mexico, trong bối cảnh đối thủ phòng ngự chắc chắn.

Thu gọn
19/06/2026 | 09:16

57'

Son Heung-min và Lee Jae-sung rời sân nhường chỗ cho Hwang Hee-chan và Oh.

Thu gọn
19/06/2026 | 09:12

50'

Bàn thắng (1-0, Romo): Thủ thành Kim Seung-gyu lao ra bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Romo dễ dàng đá vào khung thành bỏ trống mở tỷ số cho Mexico.

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Romo nhận được "món quà" từ thủ môn Hàn Quốc - Ảnh: BR Football
Thu gọn
19/06/2026 | 09:08

48'

Gallardo lao lên bên cánh trái nhưng cú đá ở góc hẹp đi ra mép lưới sau của Hàn Quốc.

Thu gọn
19/06/2026 | 08:55

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MNT
Thu gọn
19/06/2026 | 08:45

45

Hiệp một có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
19/06/2026 | 08:41

41'

Son Heung-min chọc khe hay cho Seol Young-woo băng lên bên cánh trái. Cú đá cuối cùng ở góc hẹp của cầu thủ Hàn Quốc thiếu chính xác.

Thu gọn
19/06/2026 | 08:40

37'

Hàn Quốc đang dần khắc chế được những đợt tấn công của Mexico. Đại diện châu Á kiểm soát bóng tốt hơn quãng thời gian cuối hiệp một.

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Mexico đang thi đấu sòng phẳng với đội chủ nhà - Ảnh: MNT
Thu gọn
19/06/2026 | 08:32

31'

Lại một lần nữa Son Heung-min lẻn xuống kết thúc ở góc hẹp. Tuy nhiên, trọng tài biên tiếp tục phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
19/06/2026 | 08:20

20'

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Quinones bay người đánh đầu, buộc thủ môn Kim Seung-gyu phải trổ tài.

Thu gọn
19/06/2026 | 08:16

16'

Son Heung-min vừa lẻn xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Mexico. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Mexico v Korea Republic Group A FIFA World Cup 2026.jpg
Pha dứt điểm tinh tế của Son Heung-min - Ảnh: FIFA
Thu gọn
19/06/2026 | 08:07

8'

Các cầu thủ Mexico đang cố gắng thử vận may với cú nã pháo tầm xa, nhưng bóng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại Kim Seung-gyu.

Thu gọn
19/06/2026 | 08:07

3'

Lee Kang-in sớm nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương.

Mexico v Korea Republic Group A FIFA World Cup 2026 (1).jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm - Ảnh: FIFA
Thu gọn
19/06/2026 | 08:06

8h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
19/06/2026 | 07:18

7h

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Đội hình ra sân Mexico và Hàn Quốc - Ảnh: T.T
Thu gọn
18/06/2026 | 21:30

6h30

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Các cầu thủ Mexico hăng say tập luyện - Ảnh: MNT
Thu gọn
18/06/2026 | 21:27

6h

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Mexico đang tràn đầy hưng phấn sau chiến thắng ngày khai mạc - Ảnh: Khelnow
Thu gọn