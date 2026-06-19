Đội hình ra sân
Mexico: Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Romo, Quinones; Jimenez.
Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min.
Bàn thắng: Romo 50'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Cho Gue-sung đánh đầu cận thành. May cho Mexico là thủ môn Rangel đã xuất sắc cứu thua.
85'
Vargas volley bóng sống ngoài vòng cấm khá hay, nhưng thủ môn Kim Seung-gyu cản phá xuất sắc.
78'
Lee Kang-in thử vận may với cú nã pháo tầm xa vọt xà ngang.
75'
Raul Jimenez có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng cú đá ở góc hẹp không thắng được thủ môn Hàn Quốc.
67'
Hàn Quốc đang cố gắng tìm đường vào khung thành Mexico, trong bối cảnh đối thủ phòng ngự chắc chắn.
57'
Son Heung-min và Lee Jae-sung rời sân nhường chỗ cho Hwang Hee-chan và Oh.
50'
Bàn thắng (1-0, Romo): Thủ thành Kim Seung-gyu lao ra bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Romo dễ dàng đá vào khung thành bỏ trống mở tỷ số cho Mexico.
48'
Gallardo lao lên bên cánh trái nhưng cú đá ở góc hẹp đi ra mép lưới sau của Hàn Quốc.
Kết thúc hiệp 1
45
Hiệp một có 4 phút bù giờ.
41'
Son Heung-min chọc khe hay cho Seol Young-woo băng lên bên cánh trái. Cú đá cuối cùng ở góc hẹp của cầu thủ Hàn Quốc thiếu chính xác.
37'
Hàn Quốc đang dần khắc chế được những đợt tấn công của Mexico. Đại diện châu Á kiểm soát bóng tốt hơn quãng thời gian cuối hiệp một.
31'
Lại một lần nữa Son Heung-min lẻn xuống kết thúc ở góc hẹp. Tuy nhiên, trọng tài biên tiếp tục phất cờ báo việt vị.
20'
Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Quinones bay người đánh đầu, buộc thủ môn Kim Seung-gyu phải trổ tài.
16'
Son Heung-min vừa lẻn xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Mexico. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
8'
Các cầu thủ Mexico đang cố gắng thử vận may với cú nã pháo tầm xa, nhưng bóng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại Kim Seung-gyu.
3'
Lee Kang-in sớm nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương.
8h
Trận đấu bắt đầu.