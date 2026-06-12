Thẻ đỏ (Zwane): Tiền vệ vào sân thay người bên phía Nam Phi - Zwane có hành vi đánh nguội đối thủ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Zwane.

Ít phút cuối trận, Nam Phi chỉ còn chơi với 9 người trên sân.