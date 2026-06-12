Đội hình ra sân
Mexico: Rangel, Alvarado, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Montes, Lira, Fidalgo, Reyes, Quinones, Jimenez.
Nam Phi: Williams, Mbokazi, Okon, Sibisi, Mudau, Modiba, Mokoena, Sithole, Adams, Rayners, Foster.
Bàn thắng: Quinones 9', Raul Jimenez 67'
Thẻ đỏ: Sithole 50', Zwane 84' - Montes 90'+2
Kết thúc
90'+2
Thẻ đỏ (Cesar Montes): Đến lượt hậu vệ Mexico - Cesar Montes bị đuổi khỏi sân, sau tình huống truy cản đối phương băng xuống ghi bàn.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
84'
Thẻ đỏ (Zwane): Tiền vệ vào sân thay người bên phía Nam Phi - Zwane có hành vi đánh nguội đối thủ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Zwane.
Ít phút cuối trận, Nam Phi chỉ còn chơi với 9 người trên sân.
72'
Raul Jimenez vừa ngã trong vòng cấm Nam Phi nhưng không có penalty cho đội đồng chủ nhà.
67'
Bàn thắng (2-0, Raul Jimenez): Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Raul Jimenez lẻn xuống đánh đầu cận thành ghi bàn thứ hai cho Mexico.
57'
Đá hơn người, Mexico hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, đẩy đối thủ vào thế co cụm phòng ngự.
50'
Thẻ đỏ (Sithole): Gutierrez phá bẫy việt vị lao xuống đối mặt thủ môn Nam Phi. Sithole buộc phải phạm lỗi bên ngoài vòng cấm, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
47'
Ngay đầu hiệp hai, các cầu thủ Mexico tiếp tục pressing mạnh mẽ, suýt khiến hàng thủ Nam Phi mắc sai lầm lần thứ hai.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 4 phút bù giờ.
42'
Mexico đang phối hợp tấn công sắc nét. Julian Quinones lao lên đặt lòng đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra.
41'
Thêm một cơ hội nữa đến với chân sút số 1 Mexico - Raul Jimenez. Tuy nhiên, thủ môn Williams tiếp tục cản phá xuất sắc pha đá nối của đối phương.
34'
Lại là Raul Jimenez xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái ở góc hẹp, chưa thắng được phản xạ của thủ thành Williams.
23'
Hiệp một mới trôi qua nửa thời gian, cầu thủ đôi bên đã phải nhận thẻ vàng, với Mokoena phía Nam Phi và Gutierrez của đội chủ nhà.
20'
Lại là Quinones nã đại bác tầm xa khiến khung thành Nam Phi chao đảo.
16'
Sau khi vượt lên dẫn trước, Mexico giảm nhịp độ, tạo điều kiện cho Nam Phi lên bóng tấn công nhiều hơn.
9'
Bàn thắng (1-0, Quinones): Tận dụng triệt để sai lầm của cầu thủ Nam Phi mất bóng phần sân nhà, Mexico không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Quinones tung cú đá chìm từ khoảng cách chừng 15m tung lưới Williams, ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026.
5'
Raul Jimenez bắt volley chân trái sấm sét đầu vòng cấm. May cho Nam Phi là thủ môn Williams đổ người cứu thua xuất thần.
3'
Những phút đầu diễn ra với sự chủ động của Mexico. Modiba vừa phải phạm lỗi để ngăn cản pha tấn công từ phía đội chủ nhà.
2h05
Trận đấu bắt đầu.