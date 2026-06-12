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Rau Jimenez ghi bàn thắng thứ 2 cho Mexico - Ảnh: FIFA

Đội hình ra sân

Mexico: Rangel, Alvarado, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Montes, Lira, Fidalgo, Reyes, Quinones, Jimenez.

Nam Phi: Williams, Mbokazi, Okon, Sibisi, Mudau, Modiba, Mokoena, Sithole, Adams, Rayners, Foster.

Bàn thắng: Quinones 9', Raul Jimenez 67'

Thẻ đỏ: Sithole 50', Zwane 84' - Montes 90'+2

12/06/2026 | 04:16

Kết thúc

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Mexico giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: 433
Thu gọn
12/06/2026 | 04:00

90'+2

Thẻ đỏ (Cesar Montes): Đến lượt hậu vệ Mexico - Cesar Montes bị đuổi khỏi sân, sau tình huống truy cản đối phương băng xuống ghi bàn.

Thu gọn
12/06/2026 | 03:57

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
12/06/2026 | 03:50

84'

Thẻ đỏ (Zwane): Tiền vệ vào sân thay người bên phía Nam Phi - Zwane có hành vi đánh nguội đối thủ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Zwane. 

Ít phút cuối trận, Nam Phi chỉ còn chơi với 9 người trên sân.

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Zwane (11) bị đuổi khỏi sân - Ảnh: ESPN
Thu gọn
12/06/2026 | 03:39

72'

Raul Jimenez vừa ngã trong vòng cấm Nam Phi nhưng không có penalty cho đội đồng chủ nhà.

Thu gọn
12/06/2026 | 03:35

67'

Bàn thắng (2-0, Raul Jimenez): Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Raul Jimenez lẻn xuống đánh đầu cận thành ghi bàn thứ hai cho Mexico.

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Raul Jimenez ăn mừng đầy phấn khích - Ảnh: FIFA
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Tiền đạo Mexico mắt ngấn lệ sau khi nhân đôi cách biệt cho Mexico - Ảnh: FIFA
Thu gọn
12/06/2026 | 03:25

57'

Đá hơn người, Mexico hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, đẩy đối thủ vào thế co cụm phòng ngự.

Thu gọn
12/06/2026 | 03:21

50'

Thẻ đỏ (Sithole): Gutierrez phá bẫy việt vị lao xuống đối mặt thủ môn Nam Phi. Sithole buộc phải phạm lỗi bên ngoài vòng cấm, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

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Sithole (13) bị truất quyền thi đấu - Ảnh: BR Football
Thu gọn
12/06/2026 | 03:21

47'

Ngay đầu hiệp hai, các cầu thủ Mexico tiếp tục pressing mạnh mẽ, suýt khiến hàng thủ Nam Phi mắc sai lầm lần thứ hai.

Thu gọn
12/06/2026 | 02:58

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Mexico - Ảnh: B.B
Thu gọn
12/06/2026 | 02:51

45'

Hiệp một có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
12/06/2026 | 02:49

42'

Mexico đang phối hợp tấn công sắc nét. Julian Quinones lao lên đặt lòng đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
12/06/2026 | 02:47

41'

Thêm một cơ hội nữa đến với chân sút số 1 Mexico - Raul Jimenez. Tuy nhiên, thủ môn Williams tiếp tục cản phá xuất sắc pha đá nối của đối phương.

Thu gọn
12/06/2026 | 02:41

34'

Lại là Raul Jimenez xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái ở góc hẹp, chưa thắng được phản xạ của thủ thành Williams.

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Hai đội thi đấu đầy quyết tâm - Ảnh: Selección Nacional
Thu gọn
12/06/2026 | 02:30

23'

Hiệp một mới trôi qua nửa thời gian, cầu thủ đôi bên đã phải nhận thẻ vàng, với Mokoena phía Nam Phi và Gutierrez của đội chủ nhà.

Thu gọn
12/06/2026 | 02:26

20'

Lại là Quinones nã đại bác tầm xa khiến khung thành Nam Phi chao đảo.

Thu gọn
12/06/2026 | 02:24

16'

Sau khi vượt lên dẫn trước, Mexico giảm nhịp độ, tạo điều kiện cho Nam Phi lên bóng tấn công nhiều hơn.

Thu gọn
12/06/2026 | 02:16

9'

Bàn thắng (1-0, Quinones): Tận dụng triệt để sai lầm của cầu thủ Nam Phi mất bóng phần sân nhà, Mexico không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Quinones tung cú đá chìm từ khoảng cách chừng 15m tung lưới Williams, ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026.

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Cú dứt điểm ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: DAZN
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Julian Quinones ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FIFA
Thu gọn
12/06/2026 | 02:10

5'

Raul Jimenez bắt volley chân trái sấm sét đầu vòng cấm. May cho Nam Phi là thủ môn Williams đổ người cứu thua xuất thần.

Thu gọn
12/06/2026 | 02:09

3'

Những phút đầu diễn ra với sự chủ động của Mexico. Modiba vừa phải phạm lỗi để ngăn cản pha tấn công từ phía đội chủ nhà.

Thu gọn
12/06/2026 | 01:56

2h05

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
12/06/2026 | 01:45

1h20

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www_thesun_co_uk 2026 group match mexico south 1087651583 (1).jpg
Cầu thủ hai đội háo hức bước vào sân đấu Azteca - Ảnh: FIFA
Thu gọn
12/06/2026 | 01:07

1h

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Đội hình ra sân Mexico - Ảnh: MNT
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Đội hình ra sân Nam Phi - Ảnh: Bafana Bafana 
Thu gọn
11/06/2026 | 16:59

22h33

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Sân đấu Azteca với sức chứa hơn 8 vạn khán giả đã sẵn sàng cho trận khai mạc World Cup 2026 - Ảnh: Histoporte
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11/06/2026 | 16:52

22h30

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Dàn sao Mexico tập luyện hăng say trước trận mở màn - Ảnh: Selección Nacional
Thu gọn
11/06/2026 | 16:51

22h20

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Các cầu thủ Nam Phi chuẩn bị cho trận ra quân - Ảnh: Bafana Bafana
Thu gọn
11/06/2026 | 16:51

22h

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Mexico hy vọng giành 3 điểm ngày ra quân - Ảnh: Tod
Thu gọn