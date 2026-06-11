Lamine Yamal đã vượt qua khái niệm “cầu thủ triển vọng”, trở thành ngôi sao hàng đầu của Barcelona, Tây Ban Nha và bóng đá thế giới.

Dưới đây là những gương mặt trẻ được giới chuyên môn kỳ vọng tỏa sáng tại World Cup 2026.

Desire Doue (Pháp)

Tiền đạo đa năng 20 tuổi của PSG và là một trong những viên ngọc quý của bóng đá Pháp. Doue nổi bật với sự táo bạo, khả năng rê bóng cực kỳ khó lường trong các tình huống một đối một, cùng những pha dẫn bóng thẳng vào trung lộ đầy tốc độ. Anh có thể thi đấu ở cả 2 cánh hoặc đảm nhận vai trò hộ công.

Doue được kỳ vọng tỏa sáng với Pháp. Ảnh: FFF

Sáng tạo, giàu tinh thần cạnh tranh, sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt giữa các tuyến và khả năng dứt điểm hiệu quả dưới áp lực, Doue được đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ đáng xem nhất giải đấu.

Luka Vuskovic (Croatia)

Trung vệ 19 tuổi đang khoác áo Hamburg theo dạng cho mượn từ Tottenham. Với chiều cao 1,93 m, Vuskovic thống trị các pha không chiến, tranh chấp tay đôi và sở hữu khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới rất ấn tượng.

Mạnh mẽ, quyết đoán và có thể chơi lệch trái trong hàng thủ, anh còn là mối đe dọa lớn trong các tình huống cố định. Điều đáng chú ý là sự chững chạc ít thấy ở một cầu thủ mới 19 tuổi.

Yan Diomande (Bờ Biển Ngà)

Tiền vệ cánh 19 tuổi được xem là hiện tượng mới của bóng đá châu Phi. Đang thi đấu cho RB Leipzig, Diomande gây ấn tượng mạnh nhờ tốc độ bứt phá, sức mạnh trong các pha đối đầu một chọi một và khả năng tạo đột biến liên tục.

Anh có thể chơi ở cả hai cánh, đi bóng vào trong hoặc bám biên, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật, gia tốc và những pha đổi hướng tốc độ cao khiến hàng thủ đối phương luôn gặp khó khăn.

Diomande có thể là bom tấn chuyển nhượng sau World Cup 2026.

Gilberto Mora (Mexico)

Tiền vệ tấn công mới 17 tuổi nhưng đã gây tiếng vang lớn trong màu áo Club Tijuana. Mora liên tục phá các kỷ lục về độ tuổi nhờ khả năng hoạt động giữa các tuyến, kỹ thuật xử lý bóng trong không gian hẹp và tư duy chơi bóng vượt xa tuổi đời.

Những pha chạm bóng định hướng thông minh giúp anh thoát pressing, mở ra khoảng trống và đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Đây được xem là viên ngọc sáng nhất của bóng đá Mexico hiện nay.

Nico Paz (Argentina)

Nico Paz là ngôi sao hứa hẹn của Argentina. Ảnh: AFA

Tiền vệ tấn công 21 tuổi của Argentina vừa có mùa giải xuất sắc, giúp Como làm nên lịch sử tại Serie A. Trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, Nico Paz là mẫu cầu thủ chân trái giàu sáng tạo, nổi bật với khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật.

Những pha dẫn bóng thanh thoát cùng các đường chuyền xuyên tuyến sắc bén khiến anh trở thành một “số 10” hiện đại rất đáng kỳ vọng của Argentina trong hành trình bảo vệ danh hiệu World Cup.