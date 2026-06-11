“Muốn chiến thắng, bạn phải ghi nhiều hơn đối thủ một bàn." - Câu nói nổi tiếng của huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff đúc kết chân lý đơn giản nhất của môn thể thao vua.

Chiến thuật hay sơ đồ có thể tạo nên khác biệt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn được quyết định bằng bàn thắng. Những chân sút tỏa sáng ở thời khắc quyết định thường là nhân tố đưa đội bóng tiến xa.

Khi World Cup 2026 tại Bắc Mỹ chính thức khởi tranh từ ngày 11/6, cuộc đua Vua phá lưới cũng thu hút sự chú ý đặc biệt.

Harry Kane đang duy trì phong độ ấn tượng - Ảnh: FA

Đội trưởng tuyển Anh - Harry Kane bước vào giải đấu với phong độ làm bàn hủy diệt. Tiền đạo 33 tuổi ghi 36 bàn sau 31 trận tại Bundesliga, đoạt danh hiệu Vua phá lưới cùng Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 2025/26.

Tính trên mọi đấu trường, Kane 61 lần xé lưới đối phương, trong đó có 14 bàn tại Champions League, 10 bàn ở DFB-Pokal và một bàn tại Siêu cúp Đức.

Lịch sử cho thấy, phần lớn các chủ nhân Chiếc giày vàng World Cup đều còn rất trẻ, với độ tuổi trung bình chỉ 24,7. Tuy nhiên, Kane vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đỉnh cao ở tuổi 33 cho cả CLB lẫn tuyển Anh.

Một ứng viên nặng ký khác là Kylian Mbappe. Ngôi sao của Real Madrid bước vào giải với tư cách đương kim Vua phá lưới World Cup.

Trên đất Qatar, Mbappe ghi 8 bàn để dẫn đầu danh sách dội bom, dù tuyển Pháp thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu ở trận chung kết.

Mbappe là mối đe dọa với bất kỳ hàng thủ nào ở World Cup 2026 - Ảnh: FFF

Chân sút 28 tuổi tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng, ghi 42 bàn cho Real Madrid mùa vừa qua. Mbappe một lần nữa sẽ gánh vác kỳ vọng của Les Bleus trên cương vị đội trưởng.

Kylian Mbappe cũng tiến rất gần tới cột mốc lịch sử. Chỉ cần ghi thêm 5 bàn nữa, anh sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất các kỳ World Cup.

Hiện Mbappe sở hữu 12 bàn thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chỉ còn kém kỷ lục của tay săn bàn huyền thoại Miroslav Klose đúng 4 pha lập công.

Thách thức lớn dành cho Mbappe sẽ xuất hiện ngay từ vòng bảng - Erling Haaland. Chân sút 26 tuổi của Man City sẽ đối đầu tuyển Pháp ở lượt trận cuối bảng I.

Haaland đã ba lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh trong bốn mùa gần nhất. Tại vòng loại World Cup 2026, anh thể hiện bản năng săn bàn đáng sợ khi dẫn đầu khu vực châu Âu với 16 pha lập công.

Haaland lần đầu dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - Ảnh: Uefa

Nhờ phong độ bùng nổ của Haaland, tuyển Na Uy cán đích đầu bảng, vượt qua tuyển Italia để giành vé trực tiếp đến World Cup. Trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau 28 năm, Na Uy được xem như "ngựa ô" có thể tạo nhiều bất ngờ.

Nếu đánh giá khách quan, Lionel Messi vẫn có cơ hội đua Vua phá lưới. Tuy nhiên, cơ hội cạnh tranh của anh bị ảnh hưởng bởi yếu tố tuổi tác và vai trò mới, đá lùi sâu hơn trong sơ đồ của Argentina.

Bên cạnh những ngôi sao khẳng định tên tuổi, tài năng trẻ Lamine Yamal rất đáng chờ đợi. Cầu thủ 19 tuổi đã ghi 24 bàn tại La Liga mùa trước, góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalunya lên ngôi vô địch.

Nếu đoạt Chiếc giày Vàng World Cup 2026, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất giành danh hiệu này. Hiện tiền đạo Barcelona đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải hồi tháng 4.

Với tài năng và khả năng tạo đột biến cao, sao trẻ người Tây Ban Nha có thể trở thành nhân tố mới khuấy đảo cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.