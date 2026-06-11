Vẻ đẹp Azteca

Sân Azteca được giới bóng đá gọi như “thánh đường”. Những trận đấu ở đây đều mang thứ ánh sáng sử thi. Hai trận chung kết World Cup từng diễn ra tại đây đều được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, giữa độ cao hơn 2.200 mét của Mexico City.

Mặt trời đổ lửa xuống sân, chiếu sáng từng ngọn cỏ nhỏ nhất. Ánh sáng ấy dường như được lọc qua một lớp màn vô hình, vừa làm đẹp vừa huyền thoại hóa trận đấu.

Sân Azteca ở Mexico. Ảnh: EP

Đó là hiệu ứng của độ cao? Của chính sân vận động, như một chiếc chảo khổng lồ bẻ cong những tia nắng? Hay, theo nghĩa lãng mạn hơn, là bởi trên sân lúc ấy có Pele và Diego Maradona? Cả hai, ở đỉnh cao sự nghiệp, dường như cần một thứ ánh sáng xứng tầm với huyền thoại của mình.

Việc xây dựng SVĐ bắt đầu năm 1962 và khánh thành ngày 29/5/1966 bằng trận đấu giữa America và Torino.

Sân là đứa con của một thời kỳ mà Mexico muốn khẳng định khát vọng vươn lên, trong khi truyền hình bắt đầu khám phá thể thao như một loại hình giải trí toàn cầu. Trước mắt là Thế vận hội 1968 và World Cup 1970. Còn cơ hội nào tốt hơn thế?

Công trình được giao cho kiến trúc sư Pedro Ramirez Vazquez, người từng thiết kế nhiều biểu tượng của Mexico như Vương cung Thánh đường Guadalupe mới, Cung Lập pháp hay Bảo tàng Nhân học Quốc gia.

Nhà văn Juan Villoro kể rằng KTS Vazquez đặc biệt chú trọng phần ngoại thất của sân, với những khối bê tông khổng lồ gợi nhớ đến hoa văn trên các kim tự tháp Aztec.

Bên trong, thiết kế cũng đáng khâm phục không kém: từ bất kỳ vị trí nào, người xem đều có thể theo dõi trận đấu mà không bị che khuất. Sân được xây thấp hơn mặt đường.

Azteca cũng phản chiếu những mâu thuẫn. Trước World Cup 2026, đã có những nghi ngờ liệu công trình cải tạo quy mô lớn có hoàn thành kịp ngày khai mạc hay không.

Sân mở cửa trở lại vào tháng 3 bằng trận giao hữu Mexico – Bồ Đào Nha, vẫn đầy uy nghi nhưng nhiều hạng mục còn dang dở. Người ta tin rằng đến World Cup, mọi thứ sẽ hoàn thiện.

Pele chiến thắng tại Azteca năm 1970. Ảnh: WC

Điều mới mẻ nhất là cái tên. Sân giờ đây mang tên Estadio Banorte, theo ngân hàng tài trợ khoản tín dụng 2,1 tỷ peso cho dự án cải tạo. Phản ứng của công chúng rất nhanh chóng: “Cứ gọi thế nào tùy thích, nó mãi mãi vẫn là Azteca”.

Có những biểu tượng mà con người không muốn đánh mất và họ bảo vệ chúng bằng ngôn từ – thứ vũ khí miễn phí nhưng đôi khi vô địch. Đó cũng là bằng chứng cho thấy kinh doanh đang phi nước đại, còn chủ nghĩa lãng mạn chỉ có thể đuổi theo phía sau.

Sân khấu huyền thoại

Azteca chứng kiến Pele nâng cao Cúp vàng thế giới năm 1970 – giải đấu đánh dấu cuộc cách mạng về truyền hình. Brazil khi ấy chơi thứ bóng đá rực rỡ khiến Azteca trở thành một sân khấu thần thoại.

Nhưng Azteca không chỉ thuộc về bóng đá. Michael Jackson, Paul McCartney đã biểu diễn tại đây. Julio Cesar Chavez từng đấu quyền Anh trước hơn 100.000 khán giả.

Giáo hoàng John Paul II từng cử hành thánh lễ tại sân. Gần đây hơn là Shakira, RBD hay Bad Bunny. Azteca luôn là nơi văn hóa và trình diễn gặp nhau.

Tuy nhiên, bóng đá mới là linh hồn của Azteca. Tại đây diễn ra “Trận đấu của thế kỷ” giữa Italia và Tây Đức ở bán kết World Cup 1970, kết thúc với tỷ số 4-3 sau hiệp phụ điên rồ. Franz Beckenbauer chơi cả trận với cánh tay bó bột mà vẫn giữ nguyên vẻ lịch lãm.

Maradona và khoảnh khắc lịch sử tại Azteca. Ảnh: EFE

Một câu chuyện khác ít được nhắc đến là trận chung kết World Cup nữ năm 1971 giữa Mexico và Đan Mạch. Hơn 100.000 khán giả đã lấp kín các khán đài. FIFA không công nhận giải đấu ấy, nhưng đó là dấu hiệu sớm cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ nhiều thập niên sau.

Huyền thoại vè Azteca tiếp nối khi Argentina gặp Anh ở World Cup 1986. Trên khán đài, CĐV hai đội lao vào nhau. Trên sân cỏ, Diego Maradona tạo ra hai khoảnh khắc bất tử: “Bàn tay của Chúa” và bàn thắng được xem là đẹp nhất lịch sử bóng đá.

Pele và Maradona sinh ra đã vĩ đại, nhưng chính Azteca đã phong vương cho họ trước khán giả toàn cầu. Một SVĐ còn có thể đòi hỏi điều gì hơn thế?

Azteca là tượng đài, là sân khấu, là doanh nghiệp và là đỉnh cao của bóng đá. Với trận khai mạc World Cup 2026, đây sẽ trở thành SVĐ duy nhất trong lịch sử đăng cai 3 kỳ World Cup.

Tên gọi có thể thay đổi. Nhà tài trợ có thể đến rồi đi. Những màn hình mới được lắp đặt, khán đài được hiện đại hóa, công nghệ số hóa len vào mọi ngóc ngách. Bóng đá cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng Azteca vẫn giữ ký ức.