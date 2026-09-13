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Bàn thắng duy nhất của Haaland - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Dorgu; Tielemans, Mainoo; Rashford, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Thẻ đỏ: Foden 23'

Bàn thắng: Haaland 60'

14/09/2026 | 00:35

Kết thúc

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Chiến thắng xứng đáng của Man City dù phải chơi thiếu người - Ảnh: P.L
Thu gọn
14/09/2026 | 00:33

90'+4

Bruno Fernandes tỉa khe cho Mbeumo lẻn xuống dứt điểm sấm sét nhưng thủ thành Donnarumma xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
14/09/2026 | 00:17

90'

Trận đấu có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
14/09/2026 | 00:13

86'

Bruno Fernandes đá phạt góc cho Maguire đánh đầu đưa bóng bay chệch cột.

Thu gọn
14/09/2026 | 00:08

80'

MU vẫn đang tấn công bế tắc. Họ tỏ ra quá nôn nóng trong các tình huống xử lý cuối cùng.

Thu gọn
14/09/2026 | 00:00

73'

Diogo Dalot tạt vào từ cánh phải cho Mbeumo bật cao đánh đầu đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
13/09/2026 | 23:56

69'

Tielemans rời sân nhường chỗ cho Sesko, Man City lập tức có cơ hội ngoài tuyến hai. Enzo Fernandez cứa lòng chân phải, buộc Lammens đẩy bóng chạm cột bật ra.

Thu gọn
13/09/2026 | 23:52

60'

Bàn thắng (0-1, Haaland): Gvardiol băng lên bên cánh tránh rồi căng ngang vào trong cho Haaland đệm cận thành tung lưới MU.

Ban đầu trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, VAR xác định, bàn thắng hoàn toàn hợp lệ cho đội khách.

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Haaland ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
13/09/2026 | 23:43

56'

MU đang gia tăng sức ép mạnh mẽ. Cunha nhận bóng ở trung lộ rồi kết thúc căng bằng chân phải vọt xà.

Thu gọn
13/09/2026 | 23:38

51'

Kobbie Mainoo thoải mái cứa lòng từ khoảng cách hơn 20m, bóng một lần nữa dội cột dọc bật ra. Quá đen đủi cho MU!

Thu gọn
13/09/2026 | 23:33

46'

Ngay đầu hiệp hai, Maresca rút Cherki ra và tung Ndiaye vào sân.

Thu gọn
13/09/2026 | 23:18

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MUFC
Thu gọn
13/09/2026 | 23:17

45'

MU được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Rashford bước lên thực hiện cú sút kỹ thuật dội cột dọc bật ra.

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Quả đá phạt suýt thành bàn của Rashford - Ảnh: MUFC
Thu gọn
13/09/2026 | 23:09

37'

Các cầu thủ Man City vẫn bình tĩnh triển khai thế trận trước sự áp sát của những bóng áo đỏ.

Thu gọn
13/09/2026 | 23:03

29'

Với lợi thế hơn người, MU đang đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Thu gọn
13/09/2026 | 22:54

23'

Thẻ đỏ (Phil Foden): Sau tình huống bị Bruno Fernandes phạm lỗi tinh quái từ phía sau, Foden có hành vi đạp vào bụng đối phương trả đũa.

Trọng tài Michael Oliver lập tức rút thẻ đỏ đuổi Phil Foden ra khỏi sân.

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Foden bị truất quyền thi đấu - Ảnh: P.L
Thu gọn
13/09/2026 | 22:51

21'

Rashford cho thấy bộ mặt khác hẳn trên hàng công Quỷ đỏ. Anh chịu khó tranh chấp và khuấy đảo hành lang cánh trái.

Thu gọn
13/09/2026 | 22:47

15'

MU dần lấy lại thế trận nhờ khả năng pressing đồng bộ ở trung tuyến. 

Thu gọn
13/09/2026 | 22:39

8'

Quỷ đỏ đang nhún mình chờ cơ hội trong những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Bruno vừa kiến tạo vào khu cấm địa, tiếc rằng Dalot không thể tiếp bóng.

Thu gọn
13/09/2026 | 22:34

3'

Man City nhập cuộc đầy hứng khởi. Foden vừa rảnh chân kết thúc tầm xa nhưng hậu vệ áo đỏ kịp cản phá.

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Hai đội nhập cuộc quyết tâm - Ảnh: Premier League
Thu gọn
13/09/2026 | 22:34

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
13/09/2026 | 21:52

21h30

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Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
Thu gọn
13/09/2026 | 21:52

21h20

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Đội hình ra sân MU vs Man City
Thu gọn
13/09/2026 | 11:04

20h30

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Các cầu thủ Man City tập luyện trước cuộc chạm trán - Ảnh: MCFC
Thu gọn
13/09/2026 | 11:03

20h

Thông tin lực lượng

MU: Carlos Baleba, De Ligt, Heaton và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương. Luke Shaw sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Man City: Doku chấn thương. Khả năng ra sân của O'Reilly còn bỏ ngỏ.

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Derby Manchester hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: FB
Thu gọn