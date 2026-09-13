Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Dorgu; Tielemans, Mainoo; Rashford, Fernandes, Cunha, Mbeumo.
Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.
Thẻ đỏ: Foden 23'
Bàn thắng: Haaland 60'
Kết thúc
90'+4
Bruno Fernandes tỉa khe cho Mbeumo lẻn xuống dứt điểm sấm sét nhưng thủ thành Donnarumma xuất sắc cứu thua.
90'
Trận đấu có 5 phút bù giờ.
86'
Bruno Fernandes đá phạt góc cho Maguire đánh đầu đưa bóng bay chệch cột.
80'
MU vẫn đang tấn công bế tắc. Họ tỏ ra quá nôn nóng trong các tình huống xử lý cuối cùng.
73'
Diogo Dalot tạt vào từ cánh phải cho Mbeumo bật cao đánh đầu đưa bóng bay sạt cột dọc.
69'
Tielemans rời sân nhường chỗ cho Sesko, Man City lập tức có cơ hội ngoài tuyến hai. Enzo Fernandez cứa lòng chân phải, buộc Lammens đẩy bóng chạm cột bật ra.
60'
Bàn thắng (0-1, Haaland): Gvardiol băng lên bên cánh tránh rồi căng ngang vào trong cho Haaland đệm cận thành tung lưới MU.
Ban đầu trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, VAR xác định, bàn thắng hoàn toàn hợp lệ cho đội khách.
56'
MU đang gia tăng sức ép mạnh mẽ. Cunha nhận bóng ở trung lộ rồi kết thúc căng bằng chân phải vọt xà.
51'
Kobbie Mainoo thoải mái cứa lòng từ khoảng cách hơn 20m, bóng một lần nữa dội cột dọc bật ra. Quá đen đủi cho MU!
46'
Ngay đầu hiệp hai, Maresca rút Cherki ra và tung Ndiaye vào sân.
Kết thúc hiệp 1
45'
MU được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Rashford bước lên thực hiện cú sút kỹ thuật dội cột dọc bật ra.
37'
Các cầu thủ Man City vẫn bình tĩnh triển khai thế trận trước sự áp sát của những bóng áo đỏ.
29'
Với lợi thế hơn người, MU đang đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.
23'
Thẻ đỏ (Phil Foden): Sau tình huống bị Bruno Fernandes phạm lỗi tinh quái từ phía sau, Foden có hành vi đạp vào bụng đối phương trả đũa.
Trọng tài Michael Oliver lập tức rút thẻ đỏ đuổi Phil Foden ra khỏi sân.
21'
Rashford cho thấy bộ mặt khác hẳn trên hàng công Quỷ đỏ. Anh chịu khó tranh chấp và khuấy đảo hành lang cánh trái.
15'
MU dần lấy lại thế trận nhờ khả năng pressing đồng bộ ở trung tuyến.
8'
Quỷ đỏ đang nhún mình chờ cơ hội trong những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Bruno vừa kiến tạo vào khu cấm địa, tiếc rằng Dalot không thể tiếp bóng.
3'
Man City nhập cuộc đầy hứng khởi. Foden vừa rảnh chân kết thúc tầm xa nhưng hậu vệ áo đỏ kịp cản phá.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h30
21h20
20h30
20h
Thông tin lực lượng
MU: Carlos Baleba, De Ligt, Heaton và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương. Luke Shaw sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.
Man City: Doku chấn thương. Khả năng ra sân của O'Reilly còn bỏ ngỏ.