Nỗi buồn World Cup

Kobbie Mainoo gần như luôn là người đầu tiên rời phòng thay đồ của tuyển Anh ở World Cup 2026, bước qua khu mixed zone, mắt nhìn thẳng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, rồi lên xe buýt.

Cứ như thể anh muốn rời khỏi sân vận động càng nhanh càng tốt. “Tam sư” càng tiến sâu, cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt. Ở các vòng knock-out, thường có một khoảng thời gian khá dài từ lúc Mainoo rời sân cho đến khi cầu thủ Anh tiếp theo xuất hiện.

Mainoo vốn rất khó đoán cảm xúc, ngay cả giữa sức nóng của trận đấu. Đó là một phần trong khí chất bình thản của anh. Nhưng không khó để hình dung điều ẩn sau chiếc mặt nạ ấy: sự thất vọng khủng khiếp khi Thomas Tuchel hết lần này đến lần khác bỏ qua anh.

Mainoo dành toàn bộ thời gian World Cup 2026 cho ghế dự bị. Ảnh: A.L.N

Tiền vệ MU không thi đấu một phút nào tại World Cup. Anh ngồi dự bị từ đầu giải cho đến trận bán kết thua Argentina.

Khi tất cả đều nghĩ Mainoo cuối cùng sẽ được sử dụng trong trận tranh hạng Ba với Pháp, anh thậm chí không có tên trên ghế dự bị. Trước trận, Liên đoàn Bóng đá Anh thông báo anh gặp một chấn thương không được nói rõ.

Với Mainoo, đó là mùa hè bị đánh mất. Nhưng về thể chất lẫn tinh thần, anh vẫn bị vắt kiệt bởi những buổi tập, những chuyến di chuyển và yêu cầu phải luôn duy trì sự tập trung trong lúc cứ chờ đợi, rồi lại chờ đợi.

Giống mọi cầu thủ thuộc đội tuyển tiến đến giai đoạn cuối World Cup, Mainoo trở lại tập trung cùng CLB khá muộn. Vòng khai mạc Premier League, thể lực của anh chỉ đủ để ngồi dự bị trước Hull City và chỉ vào sân 23 phút cuối.

Ánh đèn chú ý lập tức chiếu vào Mainoo. Một bộ phận người hâm mộ tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào sau khi giấc mơ World Cup bị bóp nghẹt; sau cách Tuchel đối xử với anh.

Nhà cầm quân người Đức ưu tiên Elliot Anderson và Declan Rice ở những vị trí tiền vệ thấp hơn, ngoài ra còn lần lượt sử dụng Reece James, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Morgan Rogers và Nico O’Reilly.

Điểm tựa của MU

Nhưng MU không lo lắng. Mainoo được làm từ thứ vật liệu rất cứng cỏi.

81: Trong trận thắng Sabah 4-0, Kobbie Mainoo thực hiện tổng cộng 81 đường chuyền. Đây là con số cao nhất của một cầu thủ người Anh cho MU trong một trận đấu Champions League kể từ Michael Carrick vào tháng 2/2014 trước Olympiakos (89).

MU củng cố tuyến giữa với khoản đầu tư 155 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng, đưa về Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba - người chưa thể thi đấu vì chấn thương.

Khi MU chuẩn bị cho trận derby Manchester tại Old Trafford thuộc vòng 4 Ngoại hạng Anh (22h30 ngày 13/9), chính Mainoo mới là người một lần nữa khẳng định vị thế của mình.

Mainoo chơi xuất sắc trong cả 3 trận của MU kể từ thất bại trước Hull: Ipswich, Everton và mới nhất là Sabah tại Champions League. Michael Carrick sẽ phải tính toán kỹ để chọn ai chơi bên cạnh anh phía trước hàng thủ.

Trong 3 trận gần nhất, Mainoo thực hiện 211 đường chuyền và hoàn thành 201. Anh có tới 15 hành động phòng ngự trong các trận gặp Ipswich lẫn Everton - nhiều hơn bất kỳ ai.

Nhưng trên tất cả vẫn là đôi chân cực nhanh, những động tác lắc hông đánh lừa đối thủ và khả năng đổi hướng. Mainoo vừa khiến đối phương luôn phải ở trạng thái mất thăng bằng, vừa liên tục điều chỉnh lại các góc tấn công của MU.

Thực tế, Mainoo đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ đầu năm nay.

Ruben Amorim không thể tìm được vị trí thích hợp cho anh trong hệ thống 3-4-2-1. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha không tin tưởng Mainoo về khả năng phòng ngự.

Mainoo đang thể hiện vai trò ông chủ ở giữa sân. Ảnh: S.P

Nhưng dù vậy, thật khó tin khi Amorim không cho Mainoo đá chính một trận Premier League nào trong mùa giải trước.

Lần đầu Mainoo được đá chính ở Ngoại hạng Anh là trận gặp Man City tại Old Trafford hồi tháng 1, ngay khi Carrick lên nắm quyền.

Mọi thứ kết hợp với nhau theo cách ngoạn mục. MU thắng 2-0, còn Mainoo lập tức tìm lại nhịp điệu từng giúp anh chinh phục người tiền nhiệm của Amorim, Erik ten Hag.

Phong độ của anh trong phần còn lại của mùa giải góp phần quan trọng giúp MU cán đích thứ 3 Premier League và trở lại Champions League.

Một chi tiết rất đáng chờ đợi ở derby: cuộc đối đầu Mainoo và Elliot Anderson, thương vụ trị giá 116 triệu bảng từ Nottingham Forest sang Man City.

Anderson từng là mục tiêu của MU, trước khi thua hàng xóm. Trong ngày ký hợp đồng, anh gọi Man City là “những vị vua của Manchester”.

Cuộc đấu ấy hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Không chỉ có thế, hàng tiền vệ Man City còn có Enzo Fernandez, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League - 125 triệu bảng, ngang Isak.

Ở Old Trafford, tuyến giữa là điểm nóng derby. Người hâm mộ MU đang chờ đợi Mainoo sẽ chứng minh ai mới là vua của Manchester.